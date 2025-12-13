Devět životů: Už to není začátek, ale ještě to není konec

Život se nezastaví ve chvíli, kdy děti odejdou z domu a vztahy se rozpadnou. Jen se ztiší. A začne mluvit jiným hlasem.

Ráno vstávám do domu, který je větší, než bych potřeboval.
Dřív tu byl hluk, křik, chaos.
Teď slyším jen topení, kočky, co se líně protahují po chodbě, a svoje vlastní kroky.

Neříkám, že je to smutné.
Je to jiné.

Rozvedl jsem se.
Děti vyrostly a mají svůj svět.
Mám novou partnerku, malou holku, která ještě netuší, jak rychle se život umí rozběhnout.
A já stojím v bodě, o kterém mi nikdo neřekl, že přijde.

Chodím do práce.
Starám se o dům.
Sekám trávu, opravuju věci, které se rozbíjejí samy od sebe, a krmím kočky, které přesně vědí, kdy je čas.
Starosti jsou pořád stejné — jen už je neřeším s pocitem, že musím všechno zvládnout dokonale.

Dřív jsem chtěl všechno stihnout.
Teď chci, aby mi něco neuteklo.

Někdy si večer sednu a přemýšlím, jestli tohle je ten život, ke kterému jsem směřoval.
Ne s výčitkou. Spíš se zvědavostí.
Jestli jsem někde neměl odbočit jinam — nebo jestli tohle je přesně ta cesta, která mi patří.

Zjišťuju, že štěstí není výhra ani cíl.
Je to obyčejný klid.
Večeře bez spěchu.
Den, kdy se nic zásadního nestalo — a přesto byl dobrý.

Nevím, jestli dělám všechno správně.
Pořád o tom pochybuju.
Ale dělám věci poctivě a s vědomím, že některé chyby už si dovolit nechci.
A možná to úplně stačí.

Tenhle život už není o začátcích.
Ale ještě zdaleka není u konce.
A to je vlastně dobrá zpráva.

Autor: Robin Šíma | sobota 13.12.2025

