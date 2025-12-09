Devět životů: Ticho, ve kterém se člověk slyší
Jsou dny, kdy vám svět řve do uší, i když kolem stojíte sami. A pak jsou dny, kdy je ticho tak čisté, že slyšíte i vlastní strach, jak si uklízí stůl a chystá se vám něco důležitého sdělit.
A právě v tomhle tichu se většinou ukáže, kdo doopravdy jste. Ne ten veřejný, ne ten od nedělních fotek, ale ten, který se vám kouká přes rameno ve tři ráno.
Jeden ze svých životů jsem prožil v hluku. V neustálém pohybu, telefonech, hláškách, úkolech, větách, které měly zakrýt, že se vlastně bojím zastavit. Hluk je pohodlný — udělá z vás člověka, který „nestíhá“, takže nemusí slyšet, co by slyšet měl.
Ale ticho si člověka najde.
U mě si vybralo jednu únorovou noc. Seděl jsem v kuchyni, světlo z lednice sešívalo tmu na kusy a hodiny cvakaly jako metronom výčitek. Nebyl tam žádný dramatický moment. Jen já, studený hrnek a ticho, které mě donutilo podívat se pravdě do očí.
A v tom tichu jsem poprvé zaslechl věty, které jsem si dlouho zakazoval:
„Takhle to nechceš.“
„Takhle se sám sobě vyhýbáš.“
„A už nemáš kam.“
Tohle ticho se mi zapsalo do vnitřní mapy. Ne jako výstraha, spíš jako orientační bod — místo, ke kterému se vracím, když nevím, kudy dál.
A od té doby k němu cítím podivný respekt. Ne lásku. Láska je moc silné slovo. Ale respekt — ten ano.
Zajímavé je, že ticho nelže. Nemá zapotřebí. Není laskavé, není měkké, není chlácholivé. Je to instruktor, který stojí nad vámi s rukama v kapsách a říká: „Tak co? Už konečně přestaneš utíkat?“
Možná je tohle jeden z mých devíti životů. Ten, ve kterém se učím, že ticho není nepřítel.
Je to spíš brána. A když jí projdete, už se nemůžete vrátit k tomu starému hluku, který všechno zakrýval.
A možná ta největší odvaha není mluvit, ale vydržet chvíli v tichu — a slyšet, co se vám tam ozývá.
Robin Šíma
