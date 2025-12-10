Devět životů: Jak se člověk narodí znovu
Seděl jsem na kraji chodníku, déšť mi stékal do krku a promáčel tričko.
Nic jsem necítil. Jen prázdno, těžké jako olovo.
Lidé kolem spěchali, ale já byl úplně sám. A v té samotě, mezi kapkami, si najednou všiml — že to, kdo jsem byl, už neexistuje.
Byl pryč jako dým, který se vytratil z otevřeného okna.
Znovuzrození nezačíná světlem ani tajemným poselstvím. Začíná, když se člověk podívá do prázdna a přizná si: „Takhle dál nemohu.“
A pak se stane něco zvláštního. Ten okamžik, kdy uvnitř vás padnou všechny masky, všechny lži, všechno, co jste si na sebe navlékli, aby svět necítil, jak moc jste zranitelní.
A z těch střepů… něco povstane.
Najednou slyšíte vlastní dech, vlastní tlukot srdce.
Slyšíte své „ano“ a své „ne“.
Slyšíte pravdu, kterou jste si léta tajili.
A ve chvíli, kdy jste připraveni ji slyšet, narodí se člověk, který doopravdy žije.
Je to bolestivé. Protože musíte přijmout, co všechno jste si vzali i ztratili. Ale je to nádherné. Protože konečně přestáváte hrát divadlo.
Stojíte tam, promočený, promrzlý, a přesto silnější.
Protože první krok znovu není v pohybu ven, ale v poznání: že jste stále tady, a že teď je vaše chvíle začít znovu.
Svět kolem se nezměnil. Déšť pořád padá. Lidé spěchají. Ale uvnitř vás, na tom chodníku, už jste jiný.
A to je všechno, co opravdu potřebujete, abyste se znovu narodili.
Robin Šíma
