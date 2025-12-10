Devět životů: Jak se člověk narodí znovu

Znovuzrození nečeká na vhodnou chvíli. Přichází, když vás život rozbije na kusy a vy stojíte mezi střepy, jen abyste zjistili: všechno začíná znovu.

Seděl jsem na kraji chodníku, déšť mi stékal do krku a promáčel tričko.
Nic jsem necítil. Jen prázdno, těžké jako olovo.
Lidé kolem spěchali, ale já byl úplně sám. A v té samotě, mezi kapkami, si najednou všiml — že to, kdo jsem byl, už neexistuje.
Byl pryč jako dým, který se vytratil z otevřeného okna.

Znovuzrození nezačíná světlem ani tajemným poselstvím. Začíná, když se člověk podívá do prázdna a přizná si: „Takhle dál nemohu.“
A pak se stane něco zvláštního. Ten okamžik, kdy uvnitř vás padnou všechny masky, všechny lži, všechno, co jste si na sebe navlékli, aby svět necítil, jak moc jste zranitelní.
A z těch střepů… něco povstane.

Najednou slyšíte vlastní dech, vlastní tlukot srdce.
Slyšíte své „ano“ a své „ne“.
Slyšíte pravdu, kterou jste si léta tajili.
A ve chvíli, kdy jste připraveni ji slyšet, narodí se člověk, který doopravdy žije.

Je to bolestivé. Protože musíte přijmout, co všechno jste si vzali i ztratili. Ale je to nádherné. Protože konečně přestáváte hrát divadlo.
Stojíte tam, promočený, promrzlý, a přesto silnější.
Protože první krok znovu není v pohybu ven, ale v poznání: že jste stále tady, a že teď je vaše chvíle začít znovu.

Svět kolem se nezměnil. Déšť pořád padá. Lidé spěchají. Ale uvnitř vás, na tom chodníku, už jste jiný.
A to je všechno, co opravdu potřebujete, abyste se znovu narodili.

Autor: Robin Šíma | středa 10.12.2025 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

Robin Šíma

  • Počet článků 74
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 292x
Člověk jako vy ,člověk který je s vámi když všichni už odešli .

