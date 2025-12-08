Devět životů: Co je pravda a co lež, život
Kdybych měl říct, kolikrát jsem si v životě myslel, že něco je pravda, a nakonec to byla jen dobře oblečená lež… musel bych počítat na desítky. A možná i na stovky.
Člověk si totiž pravdu často plete s tím, co by rád slyšel. A lež s tím, co se mu nehodí.
Jeden z mých „životů“ jsem prožil v přesvědčení, že pravda je vždycky jednoduchá. Že se pozná hned. Že má jasné kontury. Jenže pravda se málokdy objeví ve světle reflektorů. Spíš se krčí v koutě jako pes z útulku, který neví, jestli se k němu skloníte, nebo ho pošlete pryč.
A lež? Ta je společenská. Voní po parfému, směje se nahlas a nečeká, až ji pozvete — ona si sedne sama. Umí být velmi pohodlná. V některých životních fázích až nebezpečně.
Sám jsem si lhal nejčastěji. Říkal jsem si, že jsem v pohodě, když jsem nebyl. Že „to nic není“, když to bylo úplně všechno.
A možná nejtěžší pravda, kterou jsem musel přijmout, je tahle:
Nejhlasitější lež je ta, kterou si člověk vypráví sám sobě.
Pravda je nenápadná. Mluví potichu. Nemusí vyhrávat soutěže popularity. Ale když ji jednou pustíte k mikrofonu, už nejde vypnout.
Ať se vám to hodí, nebo ne.
V jednom z mých restartů — nevím kterém, čísla už mi splývají — jsem pochopil, že pravda není nepřítel. Není ani přítel. Je to spíš kompas. Nezabrání vám zabloudit, jen ukáže směr. A je na vás, jestli se podle něj opravdu vydáte, nebo ho schováte do kapsy a budete dělat, že jste ho ztratili.
A lež? Ta vás dovede kamkoli. Hlavně tam, kde jste už jednou byli a nechcete se tam vracet.
Dnes už se nesnažím být „ten, který má pravdu“. To je únavná role.
Stačí mi být tím, kdo pozná, kdy mu lže jeho vlastní vnitřní hlas. A kdy konečně mluví upřímně.
Možná právě tohle je další z mých devíti životů. Ten, ve kterém se učím rozeznat hranici mezi pravdou a lží ne podle toho, jak znějí, ale podle toho, jak mění to, kým jsem.
A někdy ta největší pravda je prostě přiznat:
Nevím. Ale chci to vědět.
Robin Šíma
Devět životů
Život není kočka, ale někdy se tváří, že nám těch pokusů dává víc, než si zasloužíme. Jenže každý z nich má svou cenu — a žádný nepřijde bez škrábanců.
Robin Šíma
Sdílená poloha: moderní důkaz lásky, nebo jen digitální obojek s notifikací
„Dřív jsme si psali dopisy. Dneska si posíláme souřadnice. Sdílená poloha – prý z lásky a pro jistotu. Ale co když je to jen jiný způsob, jak ztratit důvěru?“
Robin Šíma
Utéct, nebo zůstat? Jak najít kousek svobody v hektickém světě
Všichni někdy sníme o tom sebrat batoh a zmizet. Je to ale vůbec možné? A jak si vybojovat kousek svobody, aniž bychom museli otočit život vzhůru nohama?
Robin Šíma
„Když světlo zhasíná, a přesto nikdy nezmizí“
Světlo může být láska, dítě, naděje. A někdy je to i člověk, kterého ztratíme. I když plamen uhasne, stopa v nás zůstává – jako připomínka, že jsme žili a milovali.
Robin Šíma
Jak vysvětlit smrt, když s ní ještě nejsi smířený sám?
Smrt není jen konec. Je to ticho po smíchu, místo u stolu, které zůstane volné. Jak o ní mluvit s dítětem, když i dospělý v sobě nosí bolest, kterou ještě neumí pojmenovat?
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Hromadná nehoda v Bubenečském tunelu komplikuje provoz, srazilo se osm aut
Hromadná nehoda osmi osobních vozidel komplikuje v pondělí ráno provoz v pražském Bubenečském...
Zřícená zeď domu na Karlovarsku zasypala člověka, sám se dostal ze sutin
V Těšeticích u Bochova na Karlovarsku zasahují v pondělí ráno hasiči v domě, jemuž se zřítila jedna...
V Bedřišce bourají dům, který bránili aktivisté. Arogance moci, reagují místní
Policisté brzy ráno zajistili v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě dům, který byl jako...
Legendární Krásná jizba ožije v Moravském zemském muzeu
V roce 2025 uplynulo 80 let od založení organizace s názvem Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV). ...
Sklad o velikosti 55,25 m2
Papírenská, Praha 6 - Bubeneč
9 257 Kč/měsíc
- Počet článků 72
- Celková karma 9,90
- Průměrná čtenost 298x