Devět životů: Cesta
Narození je zvláštní start. Nikdo se neptá, jestli chceme vyběhnout z té startovní čáry.
Prostě nás tam položí — a jdeme.
Neumíme se bránit, neumíme volit. Jen dýcháme a svět si nás začne tvarovat po svém.
A pak, jak rosteme, začínáme si uvědomovat, že tenhle život není dálnice, ale spíš stará polní cesta. Plná kamenů, bahna, zkratů, slepých odboček a pár míst, kde se člověku tají dech, protože najednou vidí, proč to všechno stálo za to.
Co je smyslem té cesty?
To je otázka, kterou nosí v hlavě každý — i ten, kdo tvrdí, že ne.
A možná na ni není jedna odpověď. Možná je jich víc.
A možná to nejdůležitější není odpověď, ale to, že se ptáme.
Na té cestě potkáme radosti, které přijdou zčistajasna, a rány, které nás srazí tak, že se bojíme znovu postavit.
Někdy neseme tíhu, kterou by neunesl ani silnější člověk.
A jindy jsme to my, kdo podá ruku někomu jinému — a najednou pochopíme, že každé dobro, které dáme, se k nám jednou vrátí. Ne hned. Ne vždy tak, jak chceme. Ale vrátí.
A pak jsou dny, kdy si říkáme:
„Má to vůbec smysl?“
Pro koho to dělám?
Pro sebe? Pro druhé? Pro svět, který si mě možná ani nevšimne?
Ale právě tohle je součást cesty.
Ne jistota, ale pochybnost.
Ne jasný plán, ale kroky, o kterých nevíme, kam vedou.
A přesto jdeme dál.
Možná pointa života není v tom něco dokázat.
Možná je v tom nebýt slepý k tomu, co dokázali druzí.
Možná není v tom, co si odneseme.
Možná je v tom, co po nás zůstane — i kdyby to byl jen dobrý pocit v cizím člověku, který ho nese dál.
A přesto… přesto mám pocit, že každý jsme sem přišli s něčím, co máme pochopit.
Někdo pochopí, jak milovat.
Někdo, jak pustit.
Někdo, jak odpustit.
A někdo se musí naučit postavit sám za sebe, protože to za něj nikdo jiný neudělá.
Cesta není spravedlivá.
Není rovná.
A není jednoduchá.
Ale je naše.
A možná právě to je ten důvod, proč jsme tady —
ne proto, abychom došli do cíle, ale abychom si cestou uvědomili, kdo doopravdy jsme.
A jestli to má smysl?
Ano.
Protože každý krok, který uděláme vědomě, mění svět — i když jen o milimetr. A někdy stačí milimetr, aby se něco velkého pohnulo.
Robin Šíma
Devět životů: Jak se člověk narodí znovu
Znovuzrození nečeká na vhodnou chvíli. Přichází, když vás život rozbije na kusy a vy stojíte mezi střepy, jen abyste zjistili: všechno začíná znovu.
Robin Šíma
Devět životů: Ticho, ve kterém se člověk slyší
Ticho není prázdno. Je to prostor, ve kterém se člověk slyší až moc dobře. A někdy je to přesně to, co potřebuje — i když o to vůbec nestojí.
Robin Šíma
Devět životů: Co je pravda a co lež, život
Pravda a lež se v životě nemlátí jako v televizní debatě. Spíš se potkávají v předsíni, kývnou na sebe a tváří se, že se navzájem nevidí.
Robin Šíma
Devět životů
Život není kočka, ale někdy se tváří, že nám těch pokusů dává víc, než si zasloužíme. Jenže každý z nich má svou cenu — a žádný nepřijde bez škrábanců.
Robin Šíma
Sdílená poloha: moderní důkaz lásky, nebo jen digitální obojek s notifikací
„Dřív jsme si psali dopisy. Dneska si posíláme souřadnice. Sdílená poloha – prý z lásky a pro jistotu. Ale co když je to jen jiný způsob, jak ztratit důvěru?“
