Devět životů: Cesta

Každý z nás se narodil na cestu, o kterou si neřekl. A stejně po ní kráčíme — s otázkami, odpověďmi, pády i vítězstvími, která nás učí, proč jsme vlastně tady.

Narození je zvláštní start. Nikdo se neptá, jestli chceme vyběhnout z té startovní čáry.
Prostě nás tam položí — a jdeme.
Neumíme se bránit, neumíme volit. Jen dýcháme a svět si nás začne tvarovat po svém.

A pak, jak rosteme, začínáme si uvědomovat, že tenhle život není dálnice, ale spíš stará polní cesta. Plná kamenů, bahna, zkratů, slepých odboček a pár míst, kde se člověku tají dech, protože najednou vidí, proč to všechno stálo za to.

Co je smyslem té cesty?
To je otázka, kterou nosí v hlavě každý — i ten, kdo tvrdí, že ne.
A možná na ni není jedna odpověď. Možná je jich víc.
A možná to nejdůležitější není odpověď, ale to, že se ptáme.

Na té cestě potkáme radosti, které přijdou zčistajasna, a rány, které nás srazí tak, že se bojíme znovu postavit.
Někdy neseme tíhu, kterou by neunesl ani silnější člověk.
A jindy jsme to my, kdo podá ruku někomu jinému — a najednou pochopíme, že každé dobro, které dáme, se k nám jednou vrátí. Ne hned. Ne vždy tak, jak chceme. Ale vrátí.

A pak jsou dny, kdy si říkáme:
„Má to vůbec smysl?“
Pro koho to dělám?
Pro sebe? Pro druhé? Pro svět, který si mě možná ani nevšimne?

Ale právě tohle je součást cesty.
Ne jistota, ale pochybnost.
Ne jasný plán, ale kroky, o kterých nevíme, kam vedou.
A přesto jdeme dál.

Možná pointa života není v tom něco dokázat.
Možná je v tom nebýt slepý k tomu, co dokázali druzí.
Možná není v tom, co si odneseme.
Možná je v tom, co po nás zůstane — i kdyby to byl jen dobrý pocit v cizím člověku, který ho nese dál.

A přesto… přesto mám pocit, že každý jsme sem přišli s něčím, co máme pochopit.
Někdo pochopí, jak milovat.
Někdo, jak pustit.
Někdo, jak odpustit.
A někdo se musí naučit postavit sám za sebe, protože to za něj nikdo jiný neudělá.

Cesta není spravedlivá.
Není rovná.
A není jednoduchá.
Ale je naše.

A možná právě to je ten důvod, proč jsme tady —
ne proto, abychom došli do cíle, ale abychom si cestou uvědomili, kdo doopravdy jsme.

A jestli to má smysl?
Ano.
Protože každý krok, který uděláme vědomě, mění svět — i když jen o milimetr. A někdy stačí milimetr, aby se něco velkého pohnulo.

Autor: Robin Šíma | čtvrtek 11.12.2025 8:00

