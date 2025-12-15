Devět životů: Celý život se učíme čekat
Seděl naproti mně chlap.
Silný, pracující, normální chlap.
Měl rodinu, povinnosti, historii. A když jsem se ho zeptal, co mu je, chvíli mlčel.
Pak řekl: „Nevím.“
A já mu věřil.
Protože muže od mala učíme, že mají vydržet.
Být tvrdí.
Být oporou.
Postarat se.
Neplakat.
Nestěžovat si.
A hlavně nezatěžovat ostatní svými pocity.
Celý život se učíme čekat.
Že si někdo všimne.
Že někdo řekne: „Vidím, že je toho na tebe moc.“
Že někdo natáhne ruku ve chvíli, kdy už dochází síla.
Jenže většinou nikdo nepřijde.
Ne proto, že by byl svět krutý.
Ale proto, že nikdo kromě nás neví, jak moc to bolí.
Jak dlouho se držíme.
Kolikrát jsme vstali, i když už nebylo odkud.
A tak čekáme dál.
Dny, roky, životy.
Muži se nenaučí říkat si o pomoc.
Ne proto, že by nechtěli.
Ale protože jim nikdo neřekl, že můžou.
Brečet není slabost.
Slabost je dělat, že je všechno v pořádku, když se uvnitř rozpadáš.
Slabost není přiznat strach.
Slabost je zůstat v tichu, které tě pomalu požírá.
A možná jednou přijde moment, kdy pochopíš, že čekání tě nikam nedovede.
Že záchrana nepřijde zvenčí.
Ne jako rytíř.
Ne jako řešení.
Ale jako rozhodnutí.
Postavit se sám za sebe.
Ne světu.
Ale sobě.
Neznamená to, že už nikoho nepotřebuješ.
Znamená to, že už nedáváš svůj klid, svůj smysl a svou hodnotu do cizích rukou.
Protože pokud nejsi oporou sám sobě, nikdo jiný to dlouhodobě nezvládne.
A ten chlap naproti mně to nakonec řekl.
Tiše. Bez slz.
„Jsem unavenej.“
A to bylo poprvé, kdy byl opravdu silný.
Robin Šíma
Devět životů: Už to není začátek, ale ještě to není konec
Život se nezastaví ve chvíli, kdy děti odejdou z domu a vztahy se rozpadnou. Jen se ztiší. A začne mluvit jiným hlasem.
Robin Šíma
Devět životů: Cesta
Každý z nás se narodil na cestu, o kterou si neřekl. A stejně po ní kráčíme — s otázkami, odpověďmi, pády i vítězstvími, která nás učí, proč jsme vlastně tady.
Robin Šíma
Devět životů: Jak se člověk narodí znovu
Znovuzrození nečeká na vhodnou chvíli. Přichází, když vás život rozbije na kusy a vy stojíte mezi střepy, jen abyste zjistili: všechno začíná znovu.
Robin Šíma
Devět životů: Ticho, ve kterém se člověk slyší
Ticho není prázdno. Je to prostor, ve kterém se člověk slyší až moc dobře. A někdy je to přesně to, co potřebuje — i když o to vůbec nestojí.
Robin Šíma
Devět životů: Co je pravda a co lež, život
Pravda a lež se v životě nemlátí jako v televizní debatě. Spíš se potkávají v předsíni, kývnou na sebe a tváří se, že se navzájem nevidí.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027
Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti...
Ústecký kraj jako živá učebna
Pocta legendárnímu skladateli. Fanoušci se mohou těšit i na melodie z Hvězdných válek
Hudba filmového skladatele Johna Williamse provází už několik generací diváků. Stačí pár tónů Star...
V Českých Budějovicích hořel byt v panelovém domě. Jeden člověk zemřel
V Českých Budějovicích na sídlišti Vltava propukl v neděli večer požár v bytě v sedmém patře...
V Březinách bourají bývalou školku
Děčín začal s demolicí budov bývalé mateřské školy v části Březiny. Zchátralé objekty se rozhodl...
Stavební pozemek Horní Datyně - REZERVACE
Emana Slívy, Vratimov - Horní Datyně, okres Ostrava-město
3 326 400 Kč
- Počet článků 77
- Celková karma 6,62
- Průměrná čtenost 283x