Když ostatní usínají, někteří vyrážejí. Noční směna v dešti, kdy vůně kávy připomíná chemii a jediné světlo vrhá srna z křoví. Příběh jedné cesty do práce.

Déšť, srna, směna. Noční rituál těch, co se dívají na svět přes kameru



Večer. Zavírá se brána. Bouřka už se nehádá za kopcem, ale huláká mi skoro za zády. Nasedám do auta, jakmile otočím klíčkem, začíná koncert bubnujících kapek. Nejprve decentně, pak jako když se nebe rozhodne vymáchat koberce.



Z asfaltu se zvedá pára, jako by silnice dýchala. Vlhkost proniká přes filtr auta a vytváří zvláštní mikroklima – takové to „osvěžující“, co voní po dešti, ale trochu i po výfuku.



Listí na stromech se kroutí pod tlakem vody, a když projíždím přejezd, bílé blikání mi signalizuje: „Klid, můžeš jet.“ Jedu. Voda stříká od kol do tmy jako fontána zoufalství. Na chvíli zapomenu, že vlastně mířím tam, kde se nepočítají hodiny, jen přestávky na kávu.



Dálková světla prorážejí tmu a v kuželu reflektoru zahlédnu hlavu srny. Stojí. Dívá se. Ani nemrkne. „Prosím, ne dneska,“ pomyslím si. Srna zůstává stát. Respekt.



V rádiu americký zpěvák se sluncem v duši zpívá o štěstí. Moc si nerozumíme. Představa osmi hodin pod zářivkami s monitorem jako nejlepším kamarádem mě fakt nerozesměje. V hlavě mi to hází ping-pong: „Výpověď? Antidepresiva? Ne! Vydrž, blíží se víkend… za čtyři dny.“



Na přechodu míjím skupinku lidí – vypadá to jako výsadek zastupitelstva na výjezdní poradu. Výrazy máme podobné: nechuť zabalená do kabátů.



Dojedu. Beru tašku se svačinou – tou pečlivě připravenou večer, co do ní stejně nebudu mít chuť. Déšť mi padá za límec a cestou k těžní věži, která ve tmě vypadá jako kulisa z dystopického filmu, přemýšlím, kolik nocí ještě vydržím.



Automat mi vyplivne kelímek s nápojem, který jen velmi volně připomíná kávu. Víčko nasazuju jako přilbu do boje. Odemknu dveře a velín mě vítá blikající symfonií tlačítek.



Obrazovky. Kontrola. Provoz. Lidi. Svět, který nespí, jen proto, že někdo musí být vzhůru.



Noční směna začíná.





---



Závěrem:

Nečekám soucit. Jen chci říct, že když vám ve tři ráno blikne zelená, někdo ji právě hlídá. A možná přemýšlí, jestli se ta srna dívá ještě pořád.