Co když sis vybral špatně? A proč to vůbec není problém

Vybral sis školu, práci, vztah, město. A někdy večer v posteli tě to přepadne: „Měl jsem to udělat jinak?“ Možná jo. Ale možná právě proto jsi dnes tam, kde máš být…

Znáš ten pocit, kdy se v noci otočíš na bok, zhasneš mobil – a najednou ti mozek pustí celý život jako špatně sestříhaný trailer? „Měl jsem tam nezůstávat.“ „Měl jsem to říct jinak.“ „Co kdybych tehdy kývnul na tu nabídku?“ A rázem jsi v mentálním kině „Špatná rozhodnutí s popcornem lítosti“.



Vítej ve světě „co by, kdyby“. V paralelních vesmírech, kde jsi milionář, bydlíš u moře a snídani ti nosí někdo, kdo neříká slovo „kváskový“ s duchovní vážností. Jenže realita je taková, že sedíš ve svém 2+kk, zíráš do stropu a nevíš, jestli sis život náhodou nezamotal víc než sluchátka v kapse.



Ale hádej co? Vůbec nevadí, že jsi tehdy něco „neudělal líp“. Všechna ta rozhodnutí, která možná působila špatně, tě něco naučila. Naučila tě říkat ne. Naučila tě odejít. Naučila tě, že snídaně do postele je fajn, ale respekt ještě lepší.



Život není rovná dálnice. Je to spíš GPS v tunelu – chvíli nevíš, kde jsi, signál vypadne, jedeš poslepu… a pak plop, naskočí navigace a ty zjistíš, že jsi dojel mnohem dál, než jsi čekal.



Tak na sebe buď měkčí. Neudělal jsi chybu. Udělal jsi rozhodnutí. A to je velký rozdíl. Protože selhání není konec – je to jen jinak zabalená zkušenost.



Možná sis nevybral ideálně. Ale pořád jsi to byl ty, kdo se rozhodl.

A to znamená, že už dávno nejsi ztracený – jen jsi na cestě, která ještě nekončí.

A možná právě dnes děláš rozhodnutí, které ti jednou zachrání kapitolu, o které jsi ještě ani nezačal psát.