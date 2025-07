Co když ještě pořád nevíš, co chceš dělat?

Už dávno nejsi teenager, ale stále nevíš, co chceš dělat „až vyrosteš“? Možná to není chyba. Možná jsi jen člověk, co bere život vážně a přemýšlí. A to je v pořádku.

Pamatuješ, jak ti v osmnácti říkali: „Hlavně si vyber dobrou školu, ať máš v životě jasno“?

Tak jo. Je ti třicet, čtyřicet, možná i víc… a jasno nikde. Jen kafe, hypotéka, a otázka v hlavě: „Takhle jako fakt žijem?“



Někde uvnitř cítíš, že bys měl být spokojený. Práce je, rodina je, účet nečervený. A přesto – něco ti uniká mezi prsty. Není to krize. Je to ticho mezi kapitolami, kdy se jeden příběh vyčerpal a nový ještě nezačal.



Možná máš práci, která tě živí, ale nedává smysl. Možná vztah, ve kterém nejsi nešťastný – ale ani šťastný. A možná jsi jen unavený z věčného pocitu, že bys už „měl mít všechno srovnaný“. Že ostatní už ví. A ty pořád tápeš.



👉 Ale hádej co? Neznamená to, že jsi ztracený. Znamená to, že ti na tom záleží.



Záleží ti na tom, jestli tvůj čas má smysl. Jestli tvoje energie neskončí jen na schůzkách, které tě nebaví, nebo v práci, kde se plní cíle, ale vyprazdňuješ sebe. Záleží ti na tom, aby to, co děláš, bylo víc než jen „splněno“.



Tohle období je matoucí. Protože zvenku vypadáš funkčně – ale uvnitř se ptáš. A to je v pořádku. Nepotřebuješ nutně hned odpověď. Potřebuješ prostor si dovolit znovu hledat.



Nejsi pozadu. Jen jsi dospěl do bodu, kdy ti už nestačí jen „fungovat“. Chceš žít opravdově. A to se nedá odbýt třemi webináři o time managementu.



> A víš co? Možná ještě nevíš, co přesně chceš dělat.

Ale už dobře víš, co dělat nechceš.

A to je zatraceně dobrý začátek.