Bože, co se to s námi stalo?
A zatímco všichni brečí, doma ani nevynesou koš. Ekologický aktivista, který neumí vyhodit odpadky, křičí, že svět musí zachránit – jasně, zachrán svět, jen až uklidíš svůj byt. A sociální sítě? Polovina komentářů vypadá, jako by je psala druhá třída, druhá polovina je plná „pravd“, kterými nikdo nežije, ale všichni je znají.
V práci? Každý si stěžuje. Války? Haníme je všichni, ale když přijde řešení, každý je najednou „příliš unavený“ nebo „nemá čas“. Lidi, svět nezastaví, až si vyhodnotíte, jestli je správně Silvestr nebo Vánoce!
A teď si představte: někdo sedí doma, brečí nad kaprem, protože „to je moc velký a trpí“, zatímco vedle něj aktivista, co křičí na internetu o právech tučňáků, neumí ani otevřít dveře od sklepa bez hádky. Tohle není normální. Tohle je komedie. Tragikomedie.
A online? Ach, online! Každý je expert na všechno: „Válka je špatná, ekonomika je špatná, svět je špatný!“ – a přitom neumí napsat větu bez chyby nebo zachovat elementární slušnost. Komentáře, co by je nemohla napsat ani druhá třída, se tváří, že mění svět.
Podívejte se kolem sebe. Fakt jsme se dostali takhle daleko? Každý kňourá, stěžuje si, nic neřeší, jen kritizuje. Někdo brečí nad rachlými petardami, jiný nad kapry. A já? Já se ptám – kde jsou lidi, co řeší, co se dá, místo aby jenom brečeli?
Tak co – budete ještě brečet nad kaprem a petardami, nebo konečně začnete přemýšlet, jak nebýt součástí téhle komické tragikomedie jménem „dnešní lidstvo“?
Robin Šíma
Sváteční chvíle...
Konec roku není jen oslava. Je to tichá chvíle bilancování, samoty i naděje. Text pro ty, kteří svátky tráví sami, daleko od blízkých, ale přesto cítí, že každý konec v sobě nese nový začátek.
Robin Šíma
Devět životů: Celý život se učíme čekat
Muži se učí čekat. Na uznání. Na pochopení. Na chvíli, kdy si budou moct dovolit být slabí. Jenže většinou nikdo nepřijde.
Robin Šíma
Devět životů: Už to není začátek, ale ještě to není konec
Život se nezastaví ve chvíli, kdy děti odejdou z domu a vztahy se rozpadnou. Jen se ztiší. A začne mluvit jiným hlasem.
Robin Šíma
Devět životů: Cesta
Každý z nás se narodil na cestu, o kterou si neřekl. A stejně po ní kráčíme — s otázkami, odpověďmi, pády i vítězstvími, která nás učí, proč jsme vlastně tady.
Robin Šíma
Devět životů: Jak se člověk narodí znovu
Znovuzrození nečeká na vhodnou chvíli. Přichází, když vás život rozbije na kusy a vy stojíte mezi střepy, jen abyste zjistili: všechno začíná znovu.
