Bože, co se to s námi stalo?

Vážně, co se to dneska děje? Každý druhý člověk jen stěžuje. Silvestr? „Rachlí zvířátka!“ Vánoce? „Trpí kapři!“ Přijede Ježíšek? „Není to ono!“ – fakt? Tohle je vaše priorita?

A zatímco všichni brečí, doma ani nevynesou koš. Ekologický aktivista, který neumí vyhodit odpadky, křičí, že svět musí zachránit – jasně, zachrán svět, jen až uklidíš svůj byt. A sociální sítě? Polovina komentářů vypadá, jako by je psala druhá třída, druhá polovina je plná „pravd“, kterými nikdo nežije, ale všichni je znají.
V práci? Každý si stěžuje. Války? Haníme je všichni, ale když přijde řešení, každý je najednou „příliš unavený“ nebo „nemá čas“. Lidi, svět nezastaví, až si vyhodnotíte, jestli je správně Silvestr nebo Vánoce!
A teď si představte: někdo sedí doma, brečí nad kaprem, protože „to je moc velký a trpí“, zatímco vedle něj aktivista, co křičí na internetu o právech tučňáků, neumí ani otevřít dveře od sklepa bez hádky. Tohle není normální. Tohle je komedie. Tragikomedie.
A online? Ach, online! Každý je expert na všechno: „Válka je špatná, ekonomika je špatná, svět je špatný!“ – a přitom neumí napsat větu bez chyby nebo zachovat elementární slušnost. Komentáře, co by je nemohla napsat ani druhá třída, se tváří, že mění svět.
Podívejte se kolem sebe. Fakt jsme se dostali takhle daleko? Každý kňourá, stěžuje si, nic neřeší, jen kritizuje. Někdo brečí nad rachlými petardami, jiný nad kapry. A já? Já se ptám – kde jsou lidi, co řeší, co se dá, místo aby jenom brečeli?
Tak co – budete ještě brečet nad kaprem a petardami, nebo konečně začnete přemýšlet, jak nebýt součástí téhle komické tragikomedie jménem „dnešní lidstvo“?

Autor: Robin Šíma | pátek 2.1.2026 9:49 | karma článku: 5,49 | přečteno: 76x

Další články autora

Robin Šíma

Sváteční chvíle...

Konec roku není jen oslava. Je to tichá chvíle bilancování, samoty i naděje. Text pro ty, kteří svátky tráví sami, daleko od blízkých, ale přesto cítí, že každý konec v sobě nese nový začátek.

30.12.2025 v 19:03 | Karma: 7,10 | Přečteno: 84x | Diskuse | Osobní

Robin Šíma

Devět životů: Celý život se učíme čekat

Muži se učí čekat. Na uznání. Na pochopení. Na chvíli, kdy si budou moct dovolit být slabí. Jenže většinou nikdo nepřijde.

15.12.2025 v 8:00 | Karma: 5,60 | Přečteno: 113x | Diskuse | Osobní

Robin Šíma

Devět životů: Už to není začátek, ale ještě to není konec

Život se nezastaví ve chvíli, kdy děti odejdou z domu a vztahy se rozpadnou. Jen se ztiší. A začne mluvit jiným hlasem.

13.12.2025 v 8:30 | Karma: 5,60 | Přečteno: 83x | Diskuse | Osobní

Robin Šíma

Devět životů: Cesta

Každý z nás se narodil na cestu, o kterou si neřekl. A stejně po ní kráčíme — s otázkami, odpověďmi, pády i vítězstvími, která nás učí, proč jsme vlastně tady.

11.12.2025 v 8:00 | Karma: 0 | Přečteno: 43x | Diskuse | Osobní

Robin Šíma

Devět životů: Jak se člověk narodí znovu

Znovuzrození nečeká na vhodnou chvíli. Přichází, když vás život rozbije na kusy a vy stojíte mezi střepy, jen abyste zjistili: všechno začíná znovu.

10.12.2025 v 8:00 | Karma: 3,64 | Přečteno: 87x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).
28. prosince 2025,  aktualizováno  29. 12. 7:12

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...
30. prosince 2025  16:53

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj
27. prosince 2025  8:37

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...

Při požáru v paneláku v H.Králové se dva lidé nadýchali kouře, škoda půl milionu

ilustrační snímek
2. ledna 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Požár v panelovém domě v Hradci Králové způsobil v noci na čtvrtek škodu půl milionu korun. Dva...

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....
2. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  11:26

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři...

Soud dal firmě, jejíž vrtulník havaroval v Plzni, šanci na výplatu pojistky

ilustrační snímek
2. ledna 2026  9:31,  aktualizováno  9:31

Nejvyšší soud (NS) dal firmě, jejíž vrtulník v roce 2018 tragicky havaroval v Plzni, novou šanci na...

Dispečink na D3 spatřil auto v protisměru, policie dálnici uzavřela

Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými...
2. ledna 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Policie uzavřela dálnici D3 směr Praha - České Budějovice - Kaplice. Dispečink zaznamenal na...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Robin Šíma

  • Počet článků 79
  • Celková karma 5,72
  • Průměrná čtenost 279x
Člověk jako vy ,člověk který je s vámi když všichni už odešli .

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.