"Až potom…" – hřbitov našich snů

Kolik snů jste odložili, protože „teď není správný čas“? Kolik nápadů jste pohřbili pod nánosem výmluv, stresu a Netflixu? A hlavně – kolikrát jste si řekli slavné „až potom“?

Oddělení „STRACH“ – zde odpočívají velké sny



Tady leží ten podnikatelský plán, který byl příliš riskantní. Vedle něj hibernuje plán na cestu kolem světa, který byl prý „pro boháče a blázny“. A támhle? No jasně, to je sen o změně kariéry, protože „kde bych asi tak vzal jistotu, že to vyjde?“.



Strach je parchant. Není vidět, ale šeptá nám do ucha slova jako „co když selžeš?“, „co si o tobě pomyslí ostatní?“ nebo „není už na to pozdě?“. A my mu to žereme i s navijákem.



Oddělení „NENÍ ČAS“ – místo, kde čas umírá



Tohle je oblíbený hřbitov všech rodičů, workoholiků a lidí, kteří si pořídili rotoped, ale teď na něj věší prádlo.



„Až bude víc času, začnu malovat.“ – Čas nebyl nikdy nalezen.

„Až nebudu tak unavený, začnu cvičit.“ – Únava se směje a zvedá sklenku vína.

„Až děti vyrostou, začnu znovu cestovat.“ – Plot twist: až děti vyrostly, měly už vlastní děti.



Čas si z nás dělá srandu. Dává nám 24 hodin denně a my je utrácíme na věcech, které si ani nebudeme pamatovat.



Oddělení „AŽ POTOM“ – největší hřbitov ze všech



„Až zhubnu, koupím si ty krásné šaty.“

„Až našetřím dost peněz, koupím si motorku.“

„Až přijde ten správný okamžik, řeknu jí, že ji miluju.“



Tento oddíl je nekonečný. Vždy se najde nějaké „potom“, které nikdy nepřijde. A tak tam ty sny sedí, znuděně čekají a někdy se na nás ještě smutně podívají, když kolem nich projdeme.





---



Tak co s tím?



Strach? Ignorujte ho. Je to špatný rádce. Dělejte věci i přesto, že se bojíte.



Čas? Nečekejte, až ho „najdete“. Nikdy ho nenajdete. Prostě si ho vezměte.



Až potom? Neexistuje. Existuje jen „teď“.





Co kdybyste dneska udělali jednu jedinou věc, kterou už dlouho odkládáte? Jen malý krůček. Zapsali se na ten kurz, zavolali té osobě, začali psát knihu…



Jinak se jednoho dne podíváte zpátky a uvidíte hřbitov plný krásných snů, které nikdy nedostaly šanci. A to by byla sakra škoda.