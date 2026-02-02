Zákaz mobilů na školách pohledem začínajícího pedagoga
Skutečnost, že zákaz bude v nějaké podobě zaveden, je věc téměř jistá. A osobně chápu (některé) argumenty podporující tento krok. Avšak, jako obvykle, zapomíná se na odborné názory, které používání mobilních telefonů nevidí zase tak černě. Mně jde však hlavně o jeden bod, který je pro mne asi ten nejdůležitější - ochrana žáků před toxickými pedagogy.
Již v dnešní době je pro žáky a jejich rodiče jen velmi složité dokazovat toxické jednání učitelů. Zákazem mobilních telefonů zmizí jedna z posledních možností, kterou měl téměř každý v kapse nebo batohu. Jen si vzpomeňme na kauzy, které proletěly českým internetem a všechny měly scénář jako přes kopírák. Rodiče měli nějaké indicie, žáci si stěžovali, ale něco se opravdu začalo dít až po pořízení videozáznamu a jeho následném zveřejnění - vesměs samotným žákem. Bohužel i přes ječící parodie na pedagogy se našly hlasy, které se snažily o jejich obhajobu. A myslím si, že právě tento typ lidí je teď na straně absolutního zákazu. A ti používají negativní vlivy mobilních telefonů jen jako zástupný argument, který je líbivý pro laickou veřejnost - ta vždy bude hledat jednoduchá řešení na složité problémy. Tím neříkám, že pan Plaga patří k těmto lidem, argumentuje správně, avšak ve stavu, v jakém naše školství je, tedy zamrzlé nějakých 20 až 30 let v minulosti, je nešťastné řešit jako hlavní téma zákaz mobilů. Pojďme nejprve zkvalitnit výuku na pedagogických fakultách, pojďme dostat do procesu přípravy budoucích učitelů i ty, kteří nejsou akademiky. Máme zde spoustu pedagogů, kteří se zabývají lektorováním svých kolegů a zaměřují se přitom právě na moderní a respektující pojetí. Dostat tyto lidi k výuce na fakultách nám může velmi pomoct. Poté už můžeme řešit problémy druhého sledu, jako jsou například ty mobily.
