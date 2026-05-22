Proč bychom si měli držet Landsmannchaft co nejdále od těla.
Landsmannchaft (SdL) není folklórní spolek, ale vlivná lobbysticko-politická organizace řízená profesionály, žijící z boje za „sudetoněmeckou věc“. Kromě příspěvků členů čerpají i miliony eur dotací, což bohatě stačí na různé stáže, seminíře a osvětlovací pobyty pro novináře, kteří pak ochotně přejímají a dále šíří jejich narativy.
Ačkoliv dnešní SdL nelze označit na sdružení neonacistů, jeho minulost je spjata s bývalými nacisty více než dost a řada jejich představitelů patřila mezi bývalé vysoce postavené nacisty.
Např: zakládající předseda von Auen, radikální nacionalista už za první republiky byl čestný soudce NSDAP v Liberci, jeho nástupce Seebohm, organizoval arizaci majetku a ještě v 50. a 60. letech otevřeně zpochybňoval poválečné hranice, další Becher byl redaktor radikálního nacistického Die Zeit v okupované Praze, Brand architekt struktur spolku, byl nejbližší spolupracovník Henleina, atd... Až do pádu železné opony se většina funkcionářů skutečně rekrutovala z nacistického prostředí. Spolek má silné nepřátelství až nenávist vůči novodobému českému státu (1918), s jehož vznikem se nikdy nesmířil, ve své DNA a ačkoliv tam proběhla generační obměna a projevy se uhladily, logicky je tam stále jistá forma názorové kontinuity. Bernd Posselt skutečně vytěsnil nejradikálnější křídlo a v řadách SdL má řadu odpůrců právě pro jeho oficiální neradikálnost. Ale i on není žádný velký přítel našeho státu a mimochodem snad jako jediný europoslanec hlasoval proti vstupu ČR do EU.
Po přečtení stanov SdL musím konstatovat, že o vzdání se majetkových nároků a zaměření se pouze na usmíření a budoucnost nemůže být ani řeč. Sice od roku 2015 ve stanovách nepožadují navrácení majetku nebo kompenzaci v plné výši, což spolek drželo v politické izolaci, ale místo toho se nyní mluví o uznání vzájemných křivd a viny, nápravě křivd, spravedlivém odškodnění, vágním právu na vlast, požadavek zrušení dekretů atd, což je spíše změna formy, než podstaty.
Koho vlastně SdL zastupuje? Aktivních členů platící členské příspěvky má maximálně nižší desítky tisíc, což není zdaleka ani 1 % z 4-6 mil lidí, kteří mají někoho příbuzného z řad odsunutých sudetských Němců, takže tvrdit, že zastupují sudetské Němce je zavádějící a už vůbec nelze tvrdit, že zastupují Němce jako takové. Proto naprosto odmítám zkratku, že s nimi musíme jednat, abychom se usmířili s Němci. Ne! Ty vztahy se normalizovaly už za bývalého režimu a po revoluci dále prohloubily, už v roce 1997 byla podepsána mezivládní deklarace o tom, že nebudeme zatěžovat vztahy minulostí, což byla nutná podmínka pro dnešní výborné vztahy.
Otevírat pod tlakem SdL staré rány je dobré tak akorát pro profesionální funkcionáře SdL, ale nám ani našim vztahům s Německem, to nic dobrého nepřinese. Celé dekády jsme je úspěšně ignorovali a ten spolek směřoval pomalu, ale jistě do ztracena a až nyní nepochopitelná mimořádná aktivita některých našich politiků ten spolek polila ne vědrem, ale celou cisternou živé vody. A za naprosto šílené považuji úvahy, že by se snad SdL mohl stát prostředníkem mezi námi a Německem, protože my se evidentně dokážeme s Němci domluvit sami bez prostředíka, natož ještě takového „přítele“ jako je SdL.
Mnoho lidí si myslí, že o nic nejde „protože je to už přeci dlouho a majetky často už ani neexistují“, což jsou naprosto mylné úvahy. Pokud by naše společnost a politici byli časem skutečně tak demoralizováni, že bychom začali otevřeně přiznávat vinu, věci by se mohly, a já myslím, že by se daly, dále do pohybu. Doba nehraje žádnou roli a hodnota by se odvozovala z doby vyvlastnění a o případném odškodnění by rozhodovaly mezinárodní soudy a SdL má precizně zpracované majetkové seznamy. Jenom připomínám, že hodnota tehdy zabaveného majetku by v dnešních cenách šla nejméně do BILIONŮ a i případné symbolické odškodnění proto bylo astronomické. Netvrdím, že se to nutně musí stát, ale minimálně to k tomu směřuje, není to otázka pár let, tohle je generační maraton. A dovolím si zaspekulovat, že tahle vidina je to, co stále drží tento spolek při životě a nikoliv jenom touha po přátelských setkáních a kladení věnců s českými přáteli.
Alarmující je, že SdL vykládá německou okupaci a následný odsun jako dvě odlišné a na sobě nezávislé věci. Odsun nebyl blesk z čistého nebe, ale reakce na předchozí brutální nacistickou okupaci a události, které nemají v naší historii obdoby. V případě německého vítězství by většinu Čechů nečekal jenom odsun bůhví kam, ale velká část by skončila v plynu, jak bylo plánováno. V roce 1938 měla Henleinova SdP v ČSR 1,3 mil členů, ze zhruba 3,5 mil čs. Němců, když odečtete děti a velmi staré lidi, tak to vychází na 60 % dospělé populace, což znamená, že v této nacistické straně byli prakticky všichni muži a dokonce velká část žen! A pokračujme dál, po okupaci byla SdP sloučena s říškou NSDAP, ale o členství se muselo znovu žádat a každý člen byl znovu posuzován a musel prokázat svoji přechodzí aktivní činost ve prospěch říše, tam už se dostali opravdu spolehliví a těžcí nacisté. A takových bylo v Sudetské župě 540 000, 17,5 % z celkové populace, (čiliže cca 27 %! aktivní dospělé populace včetně žen), což znamená, že nejenom v každé rodině, ale téměř každé domácnosti byl prověřený a aktivní člen NSDAP, což bylo více než dvakrát více i než v samotné říši. Sudety byly jednoznačně nejhnědší župa v celém Německu. Narativ SdL o obyčejných sudetských Němcích, jako o obětech Hitlera, pak v konfrontaci s těmito čísly vypadá jak Reichstag v květnu 1945.
Největší problém není samotné konání sněmu v Brně, ale právě ta naše „symbolická“ vstřícnost a účast našich představitelů. Naši politici tím SdL legitimizují a dávají jim kredibilitu, o které se jim mohlo ještě donedávna jenom zdát, a tím i jejich požadavkům. Oficiální pozvání od vedení druhého největšího města v republice, prezidentská záštita, vřelá zdravice... naštěstí prezident Pavel pod tlakem veřejného mínění zrušil osobní účast.
Ale už se prolomilo tabu a ten tlak na další „sbližování“ bude pokračovat. A přitom ten spolek prostě stačilo ignorovat, tak jako skoro 80 let a celý ten problém by během relativně krátké doby zmizel do ztracena sám. Není morální, právní ani žádný reálný důvod s nimi navazovat politický kontakt, historii vyřešila mezivládní deklarace z roku 1997. Mám obavu, že vstřícná gesta z naší strany můžou být v budoucnu lehce zneužita jako důkaz přiznání naší viny, což věci opět posune dál. A upřímně, pokud bude indoktrinace společnosti pokračovat v tomto tempu, tak je reálná šance, že my velkou část práce za SdL uděláme sami, respektive naši politici, zvlášť pokud tam bude třeba i vidina významějšího europostu.
Český a jejich pohled a zájmy jsou tak odlišné, že kompromis v podstatě není možný, aniž by jedna strana udělala zásadní ústupky a popřela sama sebe a my nemáme k žádným ústupkům důvod. A je jenom otázkou času, kdy se se ty rozdílnosti vyústí zase v nějaké politické konflikty, které nám nic dobrého nepřinesou. Smíření je čistě osobní věc, na to nepotřebují státní štempl. Tvrdí, jak mají i po 80 letech silnou vazbu na domovinu, ale dekády už jim přeci nic nebrání, aby začali žít v Česku a stejně to skoro nikdo z nich neudělal. Tak o co jim vlastně jde?
PS: Polsko, které je nám dáváno za vzor zahraniční politiky, je ve velmi podobné situaci. Dokážete si představit, že by vedení Wroclawi nabízelo vysídlencům uspořádání sjezdu, polský prezident by to zaštítil a ještě by tam přijel? Nepředstavitelné...
Namátkou z nových Stanov a Cílů
ZÁSADY PROHLÁŠENÍ, přijato 28.2.2015
4. Naše úkoly a cíle str. 16
Sudetoněmecký svaz se zavazuje zajistit, aby všechny zúčastněné strany uznaly bezpráví, které si obě strany navzájem způsobily, a v mezích možností toto bylo zhojeno/napraveno.
Sudetoněmecký svaz usiluje o to, aby Česká republika zrušila dekrety, zákony a nařízení vydané prezidentem, vládou nebo parlamentem tehdejšího Československa v letech 1945/1946, které stále zůstávají v platnosti a které nařizovaly nebo legalizovaly křivdy, jako je kolektivní zbavení práv, vyvlastnění, nucené práce, vyhoštění a vraždy.
STANOVY, přijato 4.3.2021, § 3. CÍLE
b) přispívat ke spravedlivému mezinárodnímu řádu, v němž jsou lidská a základní práva, právo na vlast a právo na sebeurčení národů a etnických skupin respektována a zaručena pro všechny. To zahrnuje i to, aby Listina základních práv EU byla plně závazná pro všechny členské státy EU v celém rozsahu.
c) Odsuzovat porušování těchto práv, jako je genocida, vyhnání, etnické čistky, zločiny proti lidskosti, vyvlastňování v rozporu s lidskými právy a mezinárodním právem a diskriminace na celém světě, a napravovat je tam, kde k nim došlo, na základě spravedlivého odškodnění.
Robert Šimeček
Opravdu se Landsmannchaft vzdal všech majetkových nároků, jak všude slyšíme?
Kdo z těch, co tohle říkají, četl aktuální stanovy Landsmannschaftu?! Asi nikdo nebo hodně špatně. Já po jejich přečtení musím jednoznačně říct, že o vzdání se majetkových nároků nemůže být ani řeč, ba právě naopak!
Robert Šimeček
