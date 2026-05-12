Opravdu se Landsmannchaft vzdal všech majetkových nároků, jak všude slyšíme?
Sudetendeutsche Landsmannschaft (dále SL) není folklorně-kulturní spolek pamětníků, respektive jejich potomků, ale především vlivná lobbystická politická organizace, která kromě vlastních příjmů dostává i miliony eur ročně z veřejných zdrojů a disponuje velmi kvalitním právním týmem. Do roku 2015 stanovy požadovaly přímé navrácení majetku či plnou kompenzaci, což spolek politicky izolovalo nejenom u nás a dávalo mu nulovou šanci u jakéhokoliv soudu. A je pravda, že poté byly stanovy upraveny na všeobecnější, univerzálnější a sofistikovanější verzi, která vyhovuje dnešní době a společenským náladám. Ale mluvit o zřeknutí se majetkového vyrovnání v žádném případě nelze. Minimálně si tam nechali otevřená ne zadní vrátka, ale rovnou několik vrat.
ZÁSADY PROHLÁŠENÍ, přijato 28.2.2015
4. Naše úkoly a cíle, Sudetoněmecký svaz se zavazuje zajistit, aby
všechny zúčastněné strany uznaly bezpráví, které si obě strany navzájem způsobily, a v mezích možností toto bylo zhojeno/napraveno.
Komentář: „napravení škod v rámci možností“, což není prakticky nic jiného, než požadavek nějaké formy majetkového vyrovnání. A do „v rámci možností“ určitě spadá vrácení majetku ve vlastnictví státu a kompenzace, pokud ne.
Sudetoněmecký svaz usiluje o to, aby Česká republika zrušila dekrety, zákony a nařízení vydané prezidentem, vládou nebo parlamentem tehdejšího Československa v letech 1945/1946, které stále zůstávají v platnosti a které nařizovaly nebo legalizovaly křivdy, jako je kolektivní zbavení práv, vyvlastnění, nucené práce, vyhoštění a vraždy.
Vyzývá k přímým jednáním mezi zástupci českého lidu a zástupci sudetoněmeckého etnika s cílem najít řešení, na kterých se obě strany mohou svobodně dohodnout. V tomto úsilí očekává podporu německých politiků.
Komentář: Zrušení prezidentských dekretů by sice nevedlo automaticky přímo k navrácení zabaveného majetku, ale celá debata by pak radikálně změnila tón a potencionálně mohla otevřít dveře pro lavinu vleklých soudních sporů, cot by byl nepředstavitelně enormní tlak na Českou republiku, aby se sama pokusila raději najít smírné řešení.
STANOVY, přijato 4.3.2021, § 3. CÍLE
b) přispívat ke spravedlivému mezinárodnímu řádu, v němž jsou lidská a základní práva, právo na vlast a právo na sebeurčení národů a etnických skupin respektována a zaručena pro všechny. To zahrnuje i to, aby Listina základních práv EU byla plně závazná pro všechny členské státy EU v celém rozsahu.
c) Odsuzovat porušování těchto práv, jako je genocida, vyhnání, etnické čistky, zločiny proti lidskosti, vyvlastňování v rozporu s lidskými právy a mezinárodním právem a diskriminace na celém světě, a napravovat je tam, kde k nim došlo, na základě spravedlivého odškodnění.
Komentář: Pamatujete si ještě na vysmívanou Klausovu výjimku před vstupem do EU o tom, že listina Základních práv a svobod bude závazná pro Česko až od našeho vstupu? Přesně na tuto výjimku se útočí, aby se pak skrz tu Listinu mohly napadnout prezidentské dekrety. Dále je tu široký a problematický pojem „právo na vlast“, který může zahrnovat široké a předem nedefinované pole dalších politických požadavků.
Celková hodnota tehdy zabaveného německého majetku v ČSR je astronomická, berte v úvahu, že šlo o třetinu nejprůmyslovější a nejbohatší části naší země. I kdybychom se bavili o zlomkovém, symbolickém odškodnění, tak dle mého odhadu by se jednalo o vyšší sta miliardy či možná i více. SL, respektive jeho právní tým, se systematicky snaží označit odsun za zločit proti lidskosti, což není jenom symbol, ale má i další právní konsekvence.
Já tady nehodnotím odsun jako takový, ani sjezd v Brně a neříkám, že SL je neonacismem prosáklý spolek, což v minulosti rozhodně byl, což už dle mého, minimálně většinově neplatí. V neděli jsem poslouchal Debatu na ČT a moderátor Řezníček tam lektoroval ministra Havlíčka, že SL otázku Benešových dekretů už otevírat nechce a ať si prostuduje Stanovy spolku, pak Kupka zase říkal, že SL se nechce brodit v bahně minulosti. To by bylo super, ale tak to zjevně není a oběma pánům a všem lidem doporučuji, aby si ty Cíle a Stanovy sami přečetli, zvlášť když se jimi ještě ohánějí.
Ta debata u nás se odehrává na povrchní „symbolicko-hodnotové“ rovině, ale naprosto unikají podstatné věci, které se skrývají za úsměvy, hezkými řečmi a promyšleným líbivým PR, přitom si tady zahráváme s něčím, co může mít v budoucnu velmi vážné následky pro náš stát. Celá debata je jako obvykle hystericky polarizovaná na dva extrémy: radikálně nacionálního „Němci/neonacisti nám seberou dům“ a sluníčkově naivního „Oni si chtějí dát jenom pivko v zemi předků a opravit církevní památky“. Opět zcela chybí racionální a věcná debata a rozhodují emoce, protože myslet a studovat fakta bolí a je to nuda.
Zdroj: Stanovy a cíle, oficiální web SL: Odkaz
Robert Šimeček
