Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Opravdu se Landsmanchaft vzdal všech majetkových nároků, jak všude slyšíme?

Kdo z těch, co tohle říkají, četl aktuální stanovy Landsmannschaftu?! Asi nikdo nebo hodně špatně. Já po jejich přečtení musím jednoznačně říct, že o vzdání se majetkových nároků nemůže být ani řeč, ba právě naopak!

Sudetendeutsche Landsmannschaft (dále SL) není folklorně-kulturní spolek pamětníků, respektive jejich potomků, ale především vlivná lobbystická politická organizace, která kromě vlastních příjmů dostává i miliony eur ročně z veřejných zdrojů a disponuje velmi kvalitním právním týmem. Do roku 2015 stanovy požadovaly přímé navrácení majetku či plnou kompenzaci, což spolek politicky izolovalo nejenom u nás a dávalo mu nulovou šanci u jakéhokoliv soudu. A je pravda, že poté byly stanovy upraveny na všeobecnější, univerzálnější a sofistikovanější verzi, která vyhovuje dnešní době a společenským náladám. Ale mluvit o zřeknutí se majetkového vyrovnání v žádném případě nelze. Minimálně si tam nechali otevřená ne zadní vrátka, ale rovnou několik vrat.

ZÁSADY PROHLÁŠENÍ, přijato 28.2.2015

4. Naše úkoly a cíle, Sudetoněmecký svaz se zavazuje zajistit, aby

všechny zúčastněné strany uznaly bezpráví, které si obě strany navzájem způsobily, a v mezích možností toto bylo zhojeno/napraveno.

Komentář: „napravení škod v rámci možností“, což není prakticky nic jiného, než požadavek nějaké formy majetkového vyrovnání. A do „v rámci možností“ určitě spadá vrácení majetku ve vlastnictví státu a kompenzace, pokud ne.

Sudetoněmecký svaz usiluje o to, aby Česká republika zrušila dekrety, zákony a nařízení vydané prezidentem, vládou nebo parlamentem tehdejšího Československa v letech 1945/1946, které stále zůstávají v platnosti a které nařizovaly nebo legalizovaly křivdy, jako je kolektivní zbavení práv, vyvlastnění, nucené práce, vyhoštění a vraždy.

Vyzývá k přímým jednáním mezi zástupci českého lidu a zástupci sudetoněmeckého etnika s cílem najít řešení, na kterých se obě strany mohou svobodně dohodnout. V tomto úsilí očekává podporu německých politiků.

Komentář: Zrušení prezidentských dekretů by sice nevedlo automaticky přímo k navrácení zabaveného majetku, ale celá debata by pak radikálně změnila tón a potencionálně mohla otevřít dveře pro lavinu vleklých soudních sporů, cot by byl nepředstavitelně enormní tlak na Českou republiku, aby se sama pokusila raději najít smírné řešení.

STANOVY, přijato 4.3.2021, § 3. CÍLE

b) přispívat ke spravedlivému mezinárodnímu řádu, v němž jsou lidská a základní práva, právo na vlast a právo na sebeurčení národů a etnických skupin respektována a zaručena pro všechny. To zahrnuje i to, aby Listina základních práv EU byla plně závazná pro všechny členské státy EU v celém rozsahu.

c) Odsuzovat porušování těchto práv, jako je genocida, vyhnání, etnické čistky, zločiny proti lidskosti, vyvlastňování v rozporu s lidskými právy a mezinárodním právem a diskriminace na celém světě, a napravovat je tam, kde k nim došlo, na základě spravedlivého odškodnění.

Komentář: Pamatujete si ještě na vysmívanou Klausovu výjimku před vstupem do EU o tom, že listina Základních práv a svobod bude závazná pro Česko až od jejích vstupu? Přesně na tuto výjimku se útočí, aby se pak skrz tu Listinu mohly napadnout prezidentské dekrety. Dále je tu široký a problematický pojem „právo na vlast“, který může zahrnovat široké a předem nedefinované pole dalších politických požadavků.

Celková hodnota tehdy zabaveného německého majetku v ČSR je astronomická, berte v úvahu, že šlo o třetinu nejprůmyslovější a nejbohatší části naší země. I kdybychom se bavili o zlomkovém, symbolickém odškodnění, tak dle mého odhadu by se jednalo o vyšší sta miliardy či možná i více. SL, respektive jeho právní tým, se systematicky snaží označit odsun za zločit proti lidskosti, což není jenom symbol, ale má i další právní konsekvence.

Já tady nehodnotím odsun jako takový, ani sjezd v Brně a neříkám, že SL je neonacismem prosáklý spolek, což v minulosti rozhodně byl, což už dle mého, minimálně většinově neplatí. V neděli jsem poslouchal Debatu na ČT a moderátor Řezníček tam lektoroval ministra Havlíčka, že SL otázku Benešových dekretů už otevírat nechce a ať si prostuduje Stanovy spolku, pak Kupka zase říkal, že SL se nechce brodit v bahně minulosti. To by bylo super, ale tak to zjevně není a oběma pánům a všem lidem doporučuji, aby si ty Cíle a Stanovy sami přečetli, zvlášť když se jimi ještě ohánějí.

Ta debata u nás se odehrává na povrchní „symbolicko-hodnotové“ rovině, ale naprosto unikají podstatné věci, které se skrývají za úsměvy, hezkými řečmi a promyšleným líbivým PR, přitom si tady zahráváme s něčím, co může mít v budoucnu velmi vážné následky pro náš stát. Celá debata je jako obvykle hystericky polarizovaná na dva extrémy: radikálně nacionálního „Němci/naonacisti nám seberou dům“ a sluníčkově naivního „Oni si chtějí dát jenom pivko v zemi předků a opravit církevní památky“. Opět zcela chybí racionální a věcná debata a rozhodují emoce, protože myslet a studovat fakta bolí a je to nuda.

Zdroj: Stanovy a cíle, oficiální web SL: Odkaz

Autor: Robert Šimeček | úterý 12.5.2026 7:20 | karma článku: 16,93 | přečteno: 213x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Robert Šimeček

Pro 28 % ukrajinských dětí ve věku 6-14 let není u nás zajištěno základní vzdělávání.

Když jsem si tuto informaci přečetl, zůstal jsem naprosto v šoku. Považuji za naprosto skandální, pokud stát dětem nezajistí ani základní vzdělání.

11.4.2024 v 16:24 | Karma: 17,71 | Přečteno: 523x | Diskuse | Ostatní

Robert Šimeček

Válka na Ukrajině prý potrvá minimálně ještě dalších 10 let

Takto halucinoval ředitel Odboru bezpečnostní politiky na ministerstvu zahraničí Počuch v titulním článku Idnes. Tato představa značí základní nepochopení toho, jaká je nyní na Ukrajině situace a hlavně kam to celé zatím směřuje.

5.8.2023 v 18:30 | Karma: 37,17 | Přečteno: 1419x | Diskuse | Společnost

Robert Šimeček

Velká jarní ofenziva blábolení narazila na tvrdou realitu

Se značnou dávkou skepse jsem celé jaro četl články, kde se všichni předháněli v popisu, jak drtivě úspěšná a rychlá bude chystaná ofenziva. Jeden by řekl, že by bylo záhodno vystřízlivět, ale blouznění a blábolení pokračuje dál.

3.8.2023 v 16:37 | Karma: 36,95 | Přečteno: 1257x | Diskuse | Ostatní

Robert Šimeček

Černochová - hattrick blábolů dovršen, už to musím okomentovat

Tato dáma je opakovaně zcela mimo a ukazuje svoji naprostou nekompetentnost a mentální nedostatečnost. A přitom rozhoduje o zbrojních zakázkách za desítky či možná stovky miliard korun. Níže tři fatální selhání pro Vás obrázek.

28.7.2023 v 17:17 | Karma: 44,30 | Přečteno: 2441x | Diskuse | Ostatní

Robert Šimeček

"Nájemné prý letí nahoru, protože lidé nyní preferují nájem místo nákupu bytu." Vážně? :D

Experti za 15-20 dkg vlašáku, za pomocí Ctrl+C/V novinářů, zamořili mediální prostor dalším nesmyslem, který je pak papouškován dalšími experty za 10-15 dkg vlašáku. Já níže zadarmo vysvětlím, proč je to nesmysl.

26.11.2022 v 13:09 | Karma: 26,39 | Přečteno: 1107x | Diskuse | Ekonomika
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

Program sestavený odborníky naučí poskytování psychické pomoci nejen v práci

ilustrační snímek
12. května 2026  8:27,  aktualizováno  8:27

Nový vzdělávací program sestavený odborníky naučí poskytování první psychické pomoci nejen v práci....

Kdo zastaví Bulegu? WorldSBK míří do Mostu s jasnou otázkou a českou stopou

12. května 2026  9:52

Tradiční jarmark v Čokoládovně Troubelice láká nejen na kvalitní čokoládu

12. května 2026  9:51

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Prevence zachraňuje životy

12. května 2026  9:45

Robert Šimeček

  • Počet článků 22
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1629x
Zajímám se o dění okolo sebe a snažím si utvářet svůj vlastní názor. Moje myšlení se časem vyvíjí stejně jako můj pohled na většinu věcí.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.