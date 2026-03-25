Svoloč (4/5): Poslední boj a píšťala smrti
Předchozí díly:
Svoloč (1/5): Prst pravdy a cesta do bahna
Svoloč (2/5): Hradba z vozů a slova před ocelí
Svoloč (3/5): První úder a zrada v mlze
6. Poslední boj
Poledne přineslo ticho.
Ne klidný ticho. Ticho před smrtí.
Útočníci se valili znova. Byli unavení, to bylo vidět, ale hnala je ta posedlost, co mají jenom lidi, co věří, že Bůh stojí na jejich straně. A taky ta ledová ženská v rudých šatech z Kostnice, co tam nahoře u stanů ječela na Barona.
Prokop stál v díře první hradby.
Řemdih mu zase visel u boku, těžkej, okovanej, zvyklej rozrážet lebky. Prokop na něj sáhl a najednou věděl, že todle je ta chvíle. Ta, o který se píše v kronikách. O který se zpívá v písních. Ta, kdy se rozhodne.
„Pojďte,“ řekl tiše.
Postavil se místo chybějící postranice vozu. Tady zela obrovská díra otevírající cestu přímo do srdce ležení. O tuhle mezeru teď stálo za to prolít krev.
Brod už nebyl brod, ale jatka. Těla plavala na hladině, koně bez jezdců se motali mezi mrtvýma. Vzduch byl tak hustej krví, že se nedalo dýchat. První křižáci, hnáni fanatismem, se začali drápat na rozlámané vozy přes mrtvoly a dřevo.
Prokop pevně stál. Řemdih se mu roztáčel nad hlavou jako smrtící kyvadlo.
První rytíř vyšplhal přes rozbité kolo. Plná rána do helmy. Helma praskla. Hlava pod ní taky. Spadl zpátky do vody. Voda zrudla.
Druhej dostal do krku sekanec.
Třetímu rozbil štít i ruku pod ním a srazil ho po hlavě přes postranici.
Prokop řval. Nevěděl co. Modlitby… kletby… jména, na která zapomněl. Řval. Protože kdyby přestal, uslyšel by vlastní strach.
Křižáci se valili jeden za druhým, drápali se na Prokopovu pozici, ale on neslevil ani píď. Řemdih lítal, kosti praskaly a padající těla začala brzy tvořit novou hradbu, co ucpala tu propast před ním lépe než dřevo.
A pak to přišlo.
Rytíř, co se k němu přiblížil bokem, přikrčený za těly svých druhů, nesekl mečem. Bodl. Dlouhým, tenkým mečem do jeho ruky.
Do tý, co držela řemdih.
Ocel vjela do masa, prosekla šlachy, narazila do kosti. Prokop zařval. Řemdih mu vypadl z prstů a zmizel pod vodou.
Ruka visela podél těla. Mrtvá. K ničemu.
Prokop se otočil. Tomu rytíři, co mu to udělal, rozbil hlavu pěstí druhý ruky. Pak udělal krok zpátky. Pak druhej.
Ustupoval.
Život mu unikal z děsivé rány takovou silou, že červenal vodu, kudy šel.
„Ustupujte!“ zařval. „Za druhou hradbu! Všichni!“
A šli.
První hradba padla.
Útočníci se valili mezerama, co zbyly po rozbitejch vozech. Už je nic nezastavovalo. Už byli na naší straně.
Ale druhá hradba stála.
Slabší, nižší, míň pevná. Ale stála.
Obránci se na ni stáhli. Bylo jich málo. Strašně málo. Vlk byl mrtvej, Prokop bez dlaně, Anežka kulhala, Matěj někde v ležení a Mikuláš…
Mikuláš stál uprostřed toho všeho a nevěděl, co dál.
Prokop k němu přistoupil. Ruku měl ovázanou hadrama, co zrudlýma krví. Byl bledej jako stěna.
„Ty,“ řekl.
Mikuláš na něj koukal.
„Já?“
„Ty. Teď velíš ty.“
Mikuláš otevřel pusu. Zavřel ji. Otevřel znova.
„Já? Já nemůžu… já neumím…“
Prokop ho chytil za límec. I jednou rukou měl sílu.
„Poslouchej, kluku. Já už nemůžu. Za chvíli omdlím. Anežka je zabiják, ne vůdce. Matěj je řemeslník, ne voják. Z těch chlapů, co zbyli, jsi jedinej co o vedení bitvy aspoň četl. A máš Jeho Prst pravdy, snad Ti Bůh pomůže. Teď velíš ty. Jasný?“
Mikuláš polknul.
Prokop ho pustil.
Pak se spotácel z hradby a opřel se o strom pár metrů za ní.
Zavřel oči. Poprvé za celý ten nekonečný den se cítil naprosto bezmocný. Pravá ruka, kterou do krve bránil vozovou hradbu, teď byla jen kusem rozervaného, pulzujícího masa. Neměl řemdih, nemohl prorážet lebky ani chránit lidi. Cítil prázdno. Děsilo ho to. Zbylo mu jen jediné – obrátit se k Bohu pro poslední jiskru naděje, která by mu vlila sílu nepadnout na kolena.
Naposledy těžce vydechl.
A pak se z jeho hrdla ozval zpěv.
„Kdož sú boží bojovníci…“
Ten hlas nebyl krásnej. Byl rozbitej, chraptivej, protkanej bolestí. Ale nesl se celým údolím.
„A zákona jeho…“
Lidi na hradbě se otočili. Viděli Prokopa, jak stojí v blátě, bledej, s chromou rukou, a zpívá.
„Proste od Boha pomoci…“
A najednou se přidávali.
Nejdřív jeden, pak druhej, pak všichni. Ženský, děti, raněný.
„A doufejte v něho…“
Mikuláš stál uprostřed toho zpěvu a cejtil, jak se mu ruce přestávají třást.
A schránka na prsou se mu zdála teplá.
Další útok přišel za chvíli.
Už to nebyla organizovaná bitva. Už to byla jen řež. Křižáci se valili přes první hradbu ta rozrážela jejich formaci a naráželi do druhý. A za druhou stáli lidi, který zpívali.
Sedláci sekali kosama. Ženský shazovaly kameny. Stařec s vidlema probodl rytíře, kterej se prodral skrz, a pad pod jeho mečem.
Mikuláš stál v první řadě. Měl meč, kterej mu dal Vlk před věčností. Držel ho a sekal. Nesekal dobře, nesekal jako profík, ale sekal.
A pořád držel tu schránku na prsou.
Už nevěděl, jestli je to zázrak nebo jenom jeho hlava. Bylo mu to jedno. Hřála ho. Držela ho.
Pak se vedle něj zhmotnil Matěj.
Byl celej od sazí, v ruce táhl tu svou píšťalu. Vypadala jako roura na klacku. Hrozně primitivní. Hrozně nebezpečná.
„Mikuláši!“ zařval.
Mikuláš se otočil.
„Co?“
„Potřebuju se dostat blíž! Na první hradbu, na okraj! Odtamtud je to nejblíž!“
Ukázal směrem, kde za řekou stál baron von Veilchen.
Mikuláš pochopil.
„Chceš ho dostat?“
„Jo. Ale musím bejt blízko. A musím mít klid na míření. A obranu.“
Mikuláš se rozhlídnul.
Anežka stála kousek od nich. Kulhala, ale v ruce měla kuši a v očích chlad.
„Anežko!“ zavolal.
Přišla.
„Co?“
Mikuláš ukázal na Matěje. Pak na barona.
„Musíš ho dostat blíž. Na první hradbu. Na okraj, kudy nejdou. Zvládneš to?“
Anežka se podívala na Matěje. Na jeho píšťalu. Na barona v dálce.
Pak se podívala na Mikuláše.
Něco se v jejích očích změnilo. Už to nebyl chlad. Bylo to něco jinýho. Ne láska. Spíš uznání.
„Zvládnu,“ řekla.
A pak dodala:
„Ale ty tady musíš držet hradbu. Až odejdem, bude to tvoje. Rozumíš?“
Mikuláš polknul.
„Rozumím.“
Anežka kývla. Pak se otočila k Matějovi.
„Polez za mnou. A poslouchej. Když řeknu jdi, tak půjdeš. Když řeknu stůj, zastavíš se. Jasný?“
Matěj kývl.
A zmizeli.
Mikuláš najednou stál sám uprostřed pekla.
Kolem se hroutil svět. Řev roztrhaných těl drtil uši, ocel křísala o kosti a všudypřítomný prach voněl zmarem. Byla to přesně ta chvíle, kdy by se ten dřívější, vyplašenej kluk posadil do bláta a schoval hlavu do dlaní.
Jenže to už nešlo. Anežka mu právě hodila na ramena celou tu umírající hradbu. Vlk mu do ruky vrazil tenhle těžkej meč. Polák na hruď tu zatracenou schránku. Věděl, že teď musí stát. Za všechny, co padli.
Sevřel jílec oběma rukama, až ho řezal do kůže. Pořád se bál k smrti. Křeč mu svírala vnitřnosti, zběsilý instinkt křičel, ať utíká k lesu, ale on v sobě tuhle ustrašenost poprvé zadupal do země. Zaryl hrubé boty pevně do bahna, zaťal zuby a navzdory hrůze, jež jím cloumala, pomalu srovnal svá shrbená záda. Už neměl za koho se schovat. Zůstali mu jen oni a hradba roztříštěná nepřáteli.
Prokop pořád zpíval. Už mu docházel hlas, ale zpíval.
„Krista tělo pro ně dati…“
A lidi zpívali s ním.
„Budeme jeho prositi…“
Mikuláš se nadechl. Otočil se k hradbě. K tý díře, kterou se snažili obsadit útočníci. K těm, co umírali, aby je zastavili.
A zařval:
„Zacpěte tu průrvu! Mlaťte je zpátky do bláta!“
Byl to jeho první rozkaz.
Nebyl sebevědomej. Byl vystrašenej. Ale byl jeho.
A lidi poslechli.
⠀
Matěj a Anežka se plížili k první hradbě.
Byla to cesta peklem. Všude kolem nich tekla krev, ležely mrtvoly, občas se někdo raněný zvedl a chtěl zabíjet. Anežka ty, co se zvedli, tiše likvidovala. Šípem, nožem, holýma rukama.
Matěj lezl za ní, svíral svou píšťalu a modlil se k Bohu, ke všem svatej, ke všemu, co znal.
„Už jsme blízko?“ zašeptal.
Anežka se otočila. Tvář měla zbrocenou rudě. Vypadala jako smrt.
„Ještě kus. Drž hubu a lez.“
Doplazili se na okraj první hradby. Místo, kde zbyly trosky krajního vozu. Odkud byl výhled na protější břeh.
Baron stál těsně u břehu.
Matěj vytáhl píšťalu. Položil ji na vůz. Nabil. Pomalu, opatrně, jak ho učili.
„Potřebuju čas,“ řekl.
Anežka kývla. Postavila se vedle něj. Vzala kuši. Poslední šíp.
„Máš ho.“
Matěj zamířil.
A v tu ránu si jich všimli.
Křižácký lučištník, kterej přežil první útok, je zahlídnul. Zařval. Další se otočili.
„Tam! Támhle! Mají zbraň!“
První šíp prosvištěl kolem.
Druhej se zabod do vozu vedle Matějovy hlavy.
Anežka vypustila poslední šíp. Lučištník spadl.
Ale za ním byli další.
„Matěji,“ řekla klidně. „Střílej, nebo je to na nic.“
Matěj zamířil.
Ruce se mu třásly.
A zbraň byla tak těžká.
„Já ho netrefím,“ zašeptal zoufale.
7. Píšťala a smrt
Anežka ho chytila za límec. Otočila k sobě. Podívala se mu do očí.
„Jeden výstřel. Jedna šance. Jestli netrefíš, jsme mrtví všichni.“
Matěj polknul. Otočil se zpátky k píšťale.
Ležela zaháknutá za opěru na okraji vozu. Dlouhá železná roura přivázaná k otesanýmu jasanovýmu kmeni. Vypadala jako něco, co by z nouze sestavil opravdu jen blázen. Matěj do ní vsypal poslední zbytek prachu, narval tam olověnou kuli a utěsnil to.
„Anežko,“ zařval přes hluk bitvy. „Oboje nezvládnu! Musíš mířit ty. Já stoupnu z boku k hlavni a zapálím!“
Anežka přikývla. Postavila se za píšťalu. Zapřela si dřevěnou opěru o rameno, přimáčkla tvář k chladný rukojeti. Bylo to jen hrubě opracovaný dřevo.
Matěj si stoupl před ni. V levé ruce držel hořící doutnák. Prsty měl orvané od malých kousků železa,kterými opracovával bronz, a mysl mu neokupovaly rytířské ctnosti. Myslel na prach, jestli nezvlhnul. Věděl, že stěny komory jsou blátivý bronz. Věděl, že kule drhne v hlavni. Věděl i jak obrovskej ráz se do těch stěn teď opře. Racionální tovaryš uvnitř jeho hlavy řval, aby utekl co nejdál, protože neměl čas ji pořádně vybrousit, vyzkoušet, dodržet všechny postupy. Jenže touha aspoň jednou v životě ukázat těm vznešeným, obrněným křižákům arogantně útočícím na jejich domov svoji vlastní zbrojařskou pravdu byla mnohem silnější. Nebyl válečník. Byl stvořitel. Myslel na to, jak umírá zvon, když praskne. Zamrkal a zadíval se upřeně na malou dírku zátravky.
Anežka přes délku hlavně viděla barona.
Byl blízko. Hrozně blízko.
S pyšnou představou blížícího se vítězství Baron von Veilchen nacválal se svým hřebcem až přímo do brodu. Z obou stran ho těsně střežily ocelové štíty křižáků.
Anežka zavřela jedno oko a trubici zapřela o vůz. Namířila tu surovou zbraň rovnou mezi strážce přímo na naleštěný kříž na jeho zbroji. Odrážel slunce jak zrcadlo.
„Teď!“ křikla.
Matěj napřáhl ruku s doutnákem a přiložil ho k dírce.
Tři vteřiny.
První: zasyčení. Dým. Prach v zátravce vzplál a zmizel v hlavni.
Druhá: ticho. Ticho, kdy se svět zastavil.
Třetí: rána.
Ne jako kuše. Ne jako bouchnutí dveří. Jako zhroucená skála. Jako by se nebe roztrhlo a Bůh zařval vztekem.
Píšťala poskočila. Anežka ji držela, ale stejně jí ta pekelná energie málem urvala paže z klubů.
A pak to přišlo. Okamžitě s výstřelem.
Píšťala ten tlak nevydržela.
Kov byl tenkej, prachu bylo moc, konstrukce provizorní. Hlaveň se roztrhla v místě komory hned, jak kule opustila ústí. Ne velkým výbuchem, ale dost velkým na to, aby to poslalo žhavý střepiny do všeho kolem.
Matěj stál přímo u toho.
Dostal to plnou silou do obličeje.
Jeden střep mu vletěl do krku. Druhej do čela. Třetí rozpáral tvář.
Nepípnul. Ani nevykřikl. Jenom se skácel k zemi a zůstal ležet.
Anežka stála kousek za ním. Částečně krytá jeho tělem. Ale ne dost.
Žhavý kus kovu se jí zabořil přímo do levého oka.
Byla to rána jak okovaným kladivem. Svět se na jedné straně rázem a navždy propadl do tmy. Bolest jí projela lebkou až do morku kostí, srazila ji do bláta na kolena a vyrvala z ní nepříčetný zvířecí řev.
Třesoucí se rukou si sáhla na obličej. Cítila jen horkou, zničenou tkáň plnou krve a prachu. Fyzická muka ji pohlcovala a chtěla ji nechat omdlít, ale pak skrz slzy zoufalství zalapala po dechu a uviděla Matěje.
Ležel vedle ní. Oči měl dokořán, ale jiskra, se kterou vždycky ladil svoje mechanismy, z nich vyprchala. Jeho věčný lišácký úsměv byl pryč. Už nedýchal.
„Matěji…“ vydechla.
Pulzující bolest v roztříštěném oku najednou otupěla pod drcením něčeho daleko těžšího. Zabíjela už mnohokrát. Viděla umírat desítky padouchů i přátel. Ale tenhle kluk jí věřil. Držel zbraň, stál na ráně a ona byla ta, co určila čas i prostor smrti. Selhal její úsudek. Ona řekla teď. A on umřel.
Z očního důlku jí kapala horká rudá bolest, ale uvnitř cítila už jen mrazivé, drtivé ticho. Neodpověděl.
Na druhým břehu začal chaos.
Baron padal pomalu. Jako když kácí strom. Jakoby se čas zastavil a odkapával pikosekundu po pikosekundě. Nejprve se zapotácel, pak se chytil za hruď, pak se skácel z koně.
Jeho stráže k němu přiskočily, ale bylo pozdě.
A v tu chvíli se něco změnilo.
Nejdřív jenom ti nejblíž. Ztuhli. Podívali se na sebe. „Padl?“
Pak to proběhlo jako vlna. Jeden ustoupil. Druhej se otočil. Třetí zahodil štít.
„Baron je mrtev!“ zařval někdo.
A najednou to nebyl jeden hlas. Bylo jich víc. A pak všechny.
Křižácký vojsko se dalo na útěk.
Ne organizovanej, ne vojenskej. Prostě každej sám za sebe. Voda brodu se znovu zbarvila, tentokrát ale ne krví – blátem zvířeným spoustou nohou, který prchaly.
Na druhý hradbě se ozval řev.
Nebyl to řev bolesti. Byl to řev vítězství.
Lidi, který před chvílí umírali, najednou stáli a řvali. Ženský, děti, starci, raněný – všichni řvali. Protože nepřítel utíkal. Protože vyhráli.
Prokop dozpíval poslední slova chorálu. Už neměl hlas. Ale usmíval se.
Mikuláš stál uprostřed hradby a koukal na to. Na tu spoušť, na ty mrtvý, na ten zázrak. Nechápal, co se stalo. Jenom věděl, že žijou.
Pak si vzpomněl na Anežku.
Otočil se k první hradbě. K místu, odkud přišla ta rána.
A uviděl ji.
Stála na troskách vozu, jednou rukou se držela kusu dřeva, druhou si tiskla obličej. Vedle ní ležel Matěj. Nehýbal se.
Mikuláš se rozběhl.
Než doběhl k první hradbě, všiml si něčeho jinýho.
V křižáckým ležení, který teď hořelo a hroutilo se, se strhl další boj. Ale ne proti nim. Mezi sebou.
Skupina vojáků obklopila ženskou postavu. Měla na sobě drahé šaty, teď už ale roztrhaný, od bláta, od krve. Stála uprostřed kruhu a křičela na ně. Rozkazovala. Vyhrožovala. Ukazovala směrem k hradbě.
Vojáci se na ni dívali.
A pak jeden z nich, ten největší, ten s jizvou přes celej obličej, udělal krok vpřed.
„Ty,“ řekl. „Tohle je tvoje vina.“
Ženská ztuhla.
„Ty ses hnala. Ty ses cpala dopředu. Ty si myslela, že my jsme tvoje hračky. A teď je Baron mrtvej. A my taky budem, když nás tam dál poženeš. Takže…“
Vytáhl meč.
Velviana couvla.
„Ne… neopovažuj se… já jsem z elity Evropy, z Kostnice… já…“
Meč vjel do jejího břicha.
Zasténala. Klesla na kolena. Podívala se na toho vojáka s výrazem, kterej nechápala. Proč? Vždyť oni byli na stejný straně.
Voják se na ni podíval.
„Kostnice,“ řekl. „Ať si sem pošlou někoho jinýho. My končíme.“
Otočil se a nechal ji ležet v blátě.
Velviana padla tváří dolů.
Už se nehnula.
Mikuláš doběhl k Anežce.
Stála pořád na tom voze, pořád si tiskla obličej. Krev jí tekla mezi prsty, kapala na zem, mizela v blátě.
„Anežko,“ vydechl.
Podívala se na něj. Jenom jedním okem. To druhý bylo zavřený, pod víčkem propadlý.
„Matěj je mrtvej,“ řekla.
Mikuláš se podíval dolů.
Matěj ležel na zádech, ruce rozhozený, obličej zničenej. Jeho píšťala vedle něj, roztrhaná, k ničemu.
„Zachránil nás,“ řekl Mikuláš.
Anežka kývla.
„Zachránil. Ale zaplatil za to.“
Podívala se na druhej břeh. Na místo, kde ležela Velviana.
„Tu ženskou už nebudu muset zabíjet já. Udělali to za mě.“
Mikuláš se podíval tím směrem.
Viděl jenom dým a mrtvý.
„Je konec?“ zeptal se.
Anežka se na něj podívala. I s tím jedním okem v něm bylo něco, co tam předtím nebylo. Ne chlad. Ale… klid?
„Jo. Je konec. Dneska. Zítra začne zase novej. Ale dneska… dneska jsme vyhráli.“
Slezla z vozu. Kulhala, držela se za obličej, ale stála.
Mikuláš stál vedle ní.
Za nima, na druhý hradbě, pořád řvali lidi.
A nad tím vším, někde v mlze, pomalu vycházelo odpolední slunce.
Robert Máslo
Svoloč (3/5): První úder a zrada v mlze
Povídka. Akční. Hodně akční. Husité, bláto, krev a pravda, co pálí víc než oheň v Kostnici. Tohle je Svoloč. Husitská jízda, co se s tím nemaže.
Robert Máslo
Svoloč (2/5): Hradba z vozů a slova před ocelí
Povídka. Akční. Hodně akční. Husité, bláto, krev a pravda, co pálí víc než oheň v Kostnici. Tohle je Svoloč. Husitská jízda, co se s tím nemaže.
Robert Máslo
Svoloč (1/5): Prst pravdy a cesta do bahna
Povídka. Akční. Hodně akční. Husité, bláto, krev a pravda, co pálí víc než oheň v Kostnici. Tohle je Svoloč. Husitská jízda, co se s tím nemaže.
Robert Máslo
|Další články autora
- Počet článků 14
- Celková karma 5,02
- Průměrná čtenost 872x