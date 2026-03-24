Svoloč (3/5): První úder a zrada v mlze
Předchozí díly:
Svoloč (1/5): Prst pravdy a cesta do bahna
Svoloč (2/5): Hradba z vozů a slova před ocelí
4. První úder
Svítání přišlo studený a mokrý.
Mlha se válela nad řekou v tak hustých chuchvalcích, že by se dala krájet. Brod skoro nebyl vidět. Ani protější břeh. Jenom šedá tma a v ní občasný záblesk – odlesk světla na zbroji, cinknutí uzdy, zařehtání koně.
Mikuláš stál v prachsprostý káře zabudovaný v první hradbě. Kolem něj se na vlhkých prknech tísnilo dalších pár chlapů. Voda pod nima temně hučela a studenej vítr se zařezával pod kabátec, co měl chránit schránku přivázanou na prsou. Stejně ale byla vlhká.
Vedle něj stáli sedláci opření o hradby korby. Třásli se. Ne zimou.
Vlk obcházel vozy jeden po druhým, na každýho se přes stěny povozů podíval. Nic neříkal. Jenom si měřil jejich oči. A když došel na konec brodu, otočil se a zařval přes hluk peřejí dolů k nim nahoru:
„Když vyskočíte a zdrhnete, dostanou vás dřív, než doběhnete do lesa. Když budete stát na těch vozech, možná vás zabijou taky, ale aspoň si to užijou. Vyberte si.“
Nikdo neutek.
Z mlhy se ozvalo troubení.
Dlouhý, hluboký tón, kterej se rozlehl celým údolím. Pak druhej. A třetí.
A pak hluk.
Stovky kopyt najednou. Těžký, dunící, jako by se země chystala prasknout.
„Jedou,“ řekl Vlk. Nestresovanej, jako by říkal, že bude pršet.
Anežka vystoupila na vůz. Zvedla kuši. Namířila do mlhy.
„Nevidím na ně,“ řekla.
„Uvidíš,“ řekl Vlk. „Až budou blízko, uvidíš.“
Čekali.
Hluk sílil. Už nebylo pochyb, že se blíží. Už slyšeli ržání koní, cinkot zbraní. A pak z mlhy vyjela první řada.
Rytíři.
V plný zbroji, na velkých koních, s kopími namířenýma dopředu. Vypadali jako sochy. Ne jako lidi. Jako sochy, co se rozhodly zabíjet.
Anežka vypustila šíp.
První rytíř se zhoupl v sedle. Šíp se mu zaryl do krku, tam, kde končila helma a začínala zbroj. Skácel se z koně do vody s takovou ránou, že vystříkla až k nebi.
A pak to začalo.
Anežka střílela rychle, jak jen mohla. Každej šíp našel cíl. Krky, podpaží, stehna – místa, kde zbroj nebyla. Rytíři padali do vody, koně se vzpínali, řady se hroutily.
Ale bylo jich moc.
První vlna se dostala k hradbě. Pod vodou skrytý kůly zraňovaly koně. Rytíři chtěli cval, ale místo toho se koním s lámáním noh propadaly kopyta do děr a ztráceli svou vražednou hybnost. A najednou stáli v ledový vodě rovnou pod vozama.
„Bijte je!“ zařval Vlk.
Z vysokých korb se přes bočnice na zaskočený jezdce snesl les okovaných klacků, obouručních cepů a háků. Sedláci nebodali tupě do obrněnejch hrudí. Hákama na dlouhejch násadách zachytávali rytíře za pláty i štíty a surově je rvali dolů ze sedel. Obrněný těla padala se šplouchnutím do hučící řeky. Kdo spadl a nezabil se hned, toho stáhla neudržitelná váha železa na dno, nebo mu z výšky přistál na obličeji cep okutý do hřebů a rozdrtil mu helmu jak zkažený jablko.
A pak se z mlhy vrhla do vody druhá vlna.
Tentokrát pěší zbrojnoši. Brodějící se po kolena ve zpěněný vodě plný mrtvých zvířat a vlastních lidí. Kryli se štíty a kopími píchali šikmo vzhůru na hrany vozů.
„Kameny!“ zařval Vlk.
Připravené valouny s dutým mlaskáním dopadaly na hlavy útočníků. Někteří v bolesti padli pod nohy spolubojovníkům a utonuli v krvi.
Prokop uprostřed první hradby těžil z výškové výhody vozu. Každej jeho úder shůry znamenal prasklou hlavu či aspoň klíční kost útočníka, kterej se zrovna pokoušel vytáhnout na vrchní převis korby k němu. Křičel přitom přes cákance bláta něco, čemu nikdo v pekelném rámusu nerozuměl. Snad modlitbu. Snad kletbu.
Mikuláš stál v těsné káře vedle něj a držel se pevně okraje, kterej se otřásal pod trhavým tlakem bitvy. Zbraní sekal kolem sebe naslepo pokaždý, když se okapaná kožená rukavice zespodu vyhoupla z proudu na stěnu. Schránka na prsou ho přitom hřála. Třeba to byla ta kost, co mu pumpovala do žil tichej žár, kterej měnil hrůzu v slepé odhodlání. Nevěděl. Neucuknul.
A pak to přišlo.
První průlom.
Jeden z vozů rovnou uprostřed koryta pod šílenou tíhou masy narušil obrannou hráz. Splašený rytířský kůň a pět ze zdola se tlačících pěšáků najednou strhlo slabší shnilou bočnici. Ztrouchnivělý prkna rupla a vozy se s chřestotem řetězů bolestivě pootevřely. Vznikla nebezpečná trhlina propadnutá nad hladinu.
Zbrojnoši po zádech svého utonulého zvířete i přes sebe lezli nahoru do mezery. Vrhli se zuřivě na dřevenou palubu provaleného vozu mezi zaskočené obránce.
„Zacpat to!“ zařval Vlk z dálky.
Sedláci ze sousedních korb naskákali do rozlámaného vozu blíž vodě. Kosama a sekerama sekali nepřátele hlava nehlava. Krvavá, bahnitá tlačenice přes padlý trámy, plnila těsnou mezeru mrtvolama útočníků dřív, než dokázali proniknout z vozu dál.
Prokop přeskočil s řevem do největšího zmaru i se svýma cepníkama. Mžourajícíma očima se napřahoval z bezprostřední blízkosti, tři křižáci šli k zemi odmrštěni zpět na řeku s promáčklou prsní zbrojí, čtvrtýho popadl obří holou prackou pod krkem za okraj kroužkový košile a s nelidskou silou ho hodil z vozu po nakloněných zádech rovnou do vzedmutých peřejí o dva sáhy níž.
A pak se otočil se zdviženým mlatem a uviděl, co udělal ten neopatrnej špatnej ráz u jeho nohou.
Na zablácený podlaze hradby ležel sedlák z jeho vozu, mladej kluk, tak sedmnáct. Měl od úderu rozpolcenej hrudník tak hluboko, že mu z obrovské rány teklo něco jako mletá kaše z lidský svaloviny rovnou do louže prken. Zíral na Prokopa zpod mrtvých křižáků a naposledy zalykavě otevíral pusu v mělkým dechu.
Prokop se na to omdlévající a plačící dítě zadíval. Na chvíli mu v očích bezmocně přeskočilo.
Otočil se ale stranou k dalším lezoucím přizrakům a s vyjícím zavytím stlačil vztek do svý zbraně a mlátil dolů i do plátů zase dál.
Bitva trvala hodinu.
Možná dvě.
Mikuláš ztratil pojem o čase. Vnímal jenom sekvenci obrazů: krev ve vodě, mrtvý kůň s vyhřezlýma vnitřnostma, sedlák bez ruky, kterej pořád bojoval, Anežka na voze s prázdným toulcem, Vlk s mečem v ruce, jak řeže do všeho, co se hne.
A pak, najednou, ticho.
Útočníci ustoupili.
Stáli na druhým břehu, v mlze, a jenom koukali. Nikdo neútočil. Nikdo nekřičel. Jenom stáli a čekali.
„Co dělaj?“ zeptal se někdo.
Vlk si utřel meč o kalhoty. Podíval se na oblohu.
„Přeskupujou se. Druhej útok bude horší.“
Rozhlídnul se po hradbě.
První linie byla poškozená, někde rozbité bočnice, mezi nima mrtvý lidi a koně. Voda kolem byla rudá. Tak rudá, jako by tady zrovna vypláchli boží jatka.
Sedláci seděli, kde kdo padl. Někteří si ovazovali rány. Někteří jenom zírali do prázdna. Někteří plakali.
„Ztráty?“ zeptal se Vlk.
Matěj k němu přiběhl. Byl celej od sazí a od krve, ale zdálo se, že je v pořádku.
„Tři mrtví. Devět zraněnejch. Některý nepřežijou do večera.“
Vlk kývl.
„A co ty?“
Matěj ukázal na něco, co táhl za sebou. Vypadalo to jako těžká bronzová roura neohrabaně vyleštěná kovem a přibitá obručema ke kmínku z jasanu.
„Píšťala. Ještě musím trochu propálit zátravku a doladit těžiště, ale…“
„Ale?“
„Zkusím jí. A potřebuju se dostat blíž. K tomu baronovi.“
Na protějším břehu, daleko vzadu a mimo dostřel, stál baron na koni. Matěj i Vlk viděli, jak k němu přistoupila ta samá ženská v rudých šatech. Křičela na něj a máchala rukou k řece. Velitel vojska, pyšný křižák, jen sklopil zrak a poslušně na její příkazy přikyvoval.
„Baron je tam. Za všema, dělá poskoka tý děvce,“ ucedil Vlk. „Až zaútočí podruhý, bude stát vzadu a koukat. Kdybys ho dostal…“
„Vím,“ řekl Matěj. „Ale musím bejt blízko.“
Vlk se zamyslel.
„Až začne druhej útok, bude to peklo. Dostaneš se tam?“
Matěj pokrčil rameny.
„S pomocí.“
Oba se podívali na Anežku. Seděla na voze a čistila si kuši. Třásly se jí ruce. Ale když zvedla oči, byl v nich pořád stejnej chlad.
„Zeptáme se jí potom,“ řekl Vlk. „Teď musíme vydržet druhej útok.“
Druhej útok přišel dřív, než čekali.
Už se nestačili vzpamatovat, už nestačili ovázat všechny rány, už nestačili odnést mrtvý. A oni už byli zpátky.
Tentokrát jeli pomalejc. Opatrnějc. Jakoby na něco čekali. A poslali dopředu pěšáky se štíty, aby kryli rytíře.
Anežka střílela, ale šípů měla málo. Každej musel sedět. Střílela mezi štíty, do nohou, kam se dalo. A pak se rozjeli.
Vlk stál na voze a řval rozkazy. Už mu docházel hlas. Už mu docházely síly. Ale pořád stál.
Prokop bojoval v prvních řadách. Už neměl řemdih – ztratil ho někde v tom masakru. Teď bojoval se sekyrou, kterou popadl mrtvýmu sedlákovi. Sekal jako dřevorubec. Každej sek znamenal useknutou ruku, useknutou hlavu, useknutej život.
Mikuláš stál vedle něj a držel se. Pořád. Už nevěděl proč. Jenom stál a díval se, jak mu před očima umíraj lidi.
A pak to uviděl.
Za nimi. Z mlhy. Z bažiny. Na levým boku.
Postavy.
Nebylo jich málo. Možná patnáct, možná dvacet. Vynořovali se z mlhy pomalu, jako by je rodila sama země. A šli k hradbě.
Ne k první. K druhý. K tý, kde byly ženský a děti.
Mikuláš otevřel pusu, aby zařval. Ale hlas mu uvázl v krku.
Všiml si toho Vlk.
Otočil se. Podíval se tím směrem.
A ztuhnul.
„Do prdele,“ řekl.
A bylo to poprvý, co Mikuláš slyšel v jeho hlase strach.
5. Zrada v mlze
Mlha je rodila.
Jednoho za druhým. Vynořovali se z šedý tmy jako přízraky, jako trest za něco, co nikdo neudělal. Neměli prapory, neměli zbroj, neměli koně. Jenom meče, sekery a tváře, který patřily do pekla.
A šli k druhý hradbě.
K ženskejm. K dětem.
„K čertu,“ zařval Vlk. „Zrada od lesa! Ženský, přelezte vozy! Dovnitř!“
První útočníci od bažiny už byli u druhé hradby. Vitar a jeho lidi se vynořili na břehu. Měli je pobít zezadu.
Ale Vlk křičel. A ženský pochopily. Nečekaly, až je pobijou. Popadly děti a začaly se drápat přes druhou hradbu, aby se dostaly do vody mezi dvěma liniemi vozů. Tam, v proudu vody, teď zbývala jediná zóna života.
Mikuláš stál na první hradbě a koukal na to. Došlo mu to.
„Vitar…“ vydechl Mikuláš, když si všiml, že zrádce se vynořil zezadu z bažiny a míří přímo k druhé hradbě. „Zrada!“ zařval někdo další. „Vitar nás prodal!“
A pak se všechno rozpadlo.
Obránci první hradby nevěděli, co dřív. Před nima se valil další útok přes brod. Za nima řádili Vitarovi parchanti v ležení. Byli sevření.
Vlk jednal okamžitě.
„Prokope!“ zařval. „Drž předek! Já jdu dozadu!“
Prokop kývl. Už neměl čas na modlitby. Sekal dál.
Vlk popadl několik sedláků, co ještě mohli stát, a pelášil k druhý hradbě. Musel ji bránit z druhé strany, než zamýšlel. Mikuláš se rozběhl za nimi. Postavili se na první hradbu, čelem do zázemí, zády k vodě.
První Vitarův parchant přeskočil postranici a vrhl se na ženskou, co ještě nestihla přelézt ven z vozu.
Vlkův meč ho zastavil v půlce skoku.
Boj u zadní hradby začal.
Boj na druhé hradbě byl jinej než na prvním.
Nebyla to bitva. Bylo to vraždění.
Vitarovi parchanti nebyli vojáci, byli to popravčí. Rozsévali hrůzu. Chodili mezi ženskýma a dětma a zabíjeli, protože je to bavilo. Protože jim za to někdo zaplatil. Protože mohli.
Vlk je sekal jednoho za druhým. Jeho meč tančil mezi těly, otevíral krky, usekával ruce, rozrážel hlavy. Byl rychlej, byl přesnej, byl to stroj na smrt.
Ale bylo jich moc.
Sedláci, co s ním přišli, padali jeden za druhým. Ženský braly kosy a vidle a vrhaly se do řeže. Umíraly, ale braly si je s sebou.
Vlk si prorážel cestu hradbou zakrvácených těl k Vitarovi.
„Kolik ti dali, ty zrádná svině?!“ zařval Vlk přes hřmot útočníků.
Vitar se jen chladně usmál a poplácal si neobvykle tlustý měšec na opasku. Netasil meč. Zpoza pláště bleskově vytáhl předem nataženou kuši.
Nadechl se. A s úšklebkem stiskl spoušť.
Pět kroků. Nulová šance minout.
Šíp s ocelovým hrotem prorazil Vlkovi hrudní kost a zaryl se hluboko do plic. Hejtmana to odhodilo dozadu na rozbitý vůz.
Klesl na kolena, z úst se mu vyvalila rudá pěna. Vitar odhodil prázdnou kuši a s pobaveným pokrčením ramen se s taseným mečem zvolna blížil k umírajícímu.
„Třicet stříbrnejch to úplně nebylo, hejtmane,“ řekl s úsměvem. „Ale na docela klidnej život v Prusku to stačit bude. Měl jsi mě zabít hned, kdyžs mě přestal potřebovat. Jenomže tys mě potřeboval pořád. A já to věděl.“
Vlk zabrblal zkrvavenýma rtama, ale nedokázal zvednout ocel. Vitar došel až k němu a kopl ho do tváře, až hejtman upadl do hlíny na záda.
„Kde je ten kluk s tou kostí?“ zasyčel Vitar a šlápl mu na hruď.
Vlk jen zachrčel a plivl mu zakrvácenou slinu na botu.
Vitar lhostejně zvedl meč obouruč nad hlavu, připraven hejtmana definitivně dorazit.
Ale zezadu do něj narazilo něco těžkého a tvrdého.
Vitar zalapal po dechu a zmateně se podíval dolů na svou hruď. Zpod žeber mu koukalo půl stopy zakrvácené oceli. Chladné, modravé oceli starého panského meče, který teď trčel z Vitarova těla.
Zabiják s jizvou překvapeně zachroptěl, meč mu vypadl z ruky, svalil se na bok vedle Vlka a smrtelně se zadusil vlastní krví. Za ním stál Mikuláš.
Ruce křečovitě sevřené na jílci zbraně, zorničky rozšířené absolutní hrůzou. Křičel, ale žádný zvuk z něj nevyšel ven. Bodl naslepo, ze zoufalství a strachu o Vlka, kterého považoval za neporazitelnýho. Bodl oběma rukama přímo do zad muže, jehož jméno znamenalo smrt.
Třásl se. Zabil. Poprvé. A rovnou zrádce a vraha.
Vlk se zakuckal. Podíval se na Mikuláše. Byl celý od krve. Oči měl vytřeštěný. Z posledních sil k němu natáhl zakrvácenou pracku a chytil ho za okraj kabátce.
„Pojď… sem… kluku…“ zachroptěl tichým, bublavým hlasem.
Mikuláš padl na kolena vedle něj. Slzy se mu mísily se špínou z bitvy.
„Hejtmane, nezavírej oči… zavolám Prokopa, voní tě zadrátujou…“
„Drž hubu…“ Vlk zakašlal a rty se mu zkřivily do slabého stínu starého ironického úsměvu. „Myslel jsem… že seš zbabělec. A ty… vlkodlak… zachránils mi… ne. To je fuk. To už nedám.“
Chytil Mikuláše ledovou rukou pevněji.
„Ještě jedna věc… kluku… pamatuj si. Nikdy, kurva, nikdy nevěř těm vyjebanejm Pirátům. Jasný?“
„Vlku… ne…“ vzlykl šlechtic, pro kterého dřív neměla Svoloč cenu ani pytle hnoje. Teď tu stál a oplakával hejtmana kacířů jak vlastního otce.
„A ten… ten prst… co máš na krku…“ Vlkův hlas byl teď jen slabounký šepot ztrácející se v křiku bitvy všude kolem. „…to neni jen prst… To byl prostě… to musí…“
Oči hejtmana, které nikdy neprohrály a nic ze zázraků nečekaly, najednou zůstaly doširoka otevřené do zadýmeného ranního nebe. Ruka držící Mikulášův kabát bezvládně sklouzla do hlíny a zmáčela ji.
Mikuláš přestal dýchat. Prst pravdy mu na okamžik ztěžknul víc než všechna síla křižácké armády. Vojáci kolem dál křičeli, umírali a zabíjeli, ale v Mikulášových uších se rozhostil tupý klid.
A pak hrůzu ze smrti Vlka vytlačil pud sebezáchovy a zoufalství.
Postavil se, z mrtvého zrádcova hřbetu s odporem vyškubl meč a ohlédl se vstříc rozmlácené bitvě. Pořád se třásl. Pořád byl vyplašenej.
Ale už neutíkal.
Prokop s Anežkou se konečně s řevem probili přes zbytek rozprášené sebranky popravčích a dorazili na konec zadních vůzů. Vitarovi parchanti začali po smrti svýho velitele strachy utíkat do bažin.
Ale na místě smrti Vítara a Vlka už nebyl nikdo k pobíjení.
Jen jeden mladej umazanej kluk, stál u dvou ležících těl v blátě, křečovitě svíral zakrvácený železo a nechápal, co to vlastně udělal. Prokopovi bylo všechno jasný.
„Křest krví na nás všech,“ hlesl Prokop unaveně. Zavřel oči. Ramena se mu svěsila. Poprvé za ten den. Pak spustil ocel k zemi.
Anežka sklonila zbraň a zadívala se beze slova na ztichlé tělo hejtmana. Neplakala. Ale lučiště kuše sevřela tak pevně, až jí na rukou zbělely klouby. Svůj roztříštěný svět přetavila v chladnou zuřivost a pak zaregistrovala sténání a rány, co přicházely zepředu od řeky. A pak popadla Mikuláše za límec.
„Musíme dopředu. Hradba na suchu je vyčištěná,“ štěkla na něj tvrdě, nenechala mu čas omdlít. „Ale v brodu to všechno furt lítá.“
Popadla ho za paži a s křikem a hněvem ho táhla zpátky k přední hradbě, bojovat o její cáry s odvahou padlého hejtmana, kterou teď museli najít sami v sobě.
Nikdo nečekal. Nikdo neváhal. Šli za ní.
Když tam schvácení doběhli, útok už polevoval. Útočníci u první hradby, když viděli porážku Vitara a zrádců, které převedl, ztratili odhodlání a stáhli se zpět. Ale první hradba byla na odpis.
Útočníci jí rozbili postranice vozů na třech místech. V jejich troskách se válely mrtvoly koní i lidí. Voda kolem byla červená a tekla pomalu, jako by se jí nechtělo.
Ale pořád stála. Pořád držela.
Prokop se postavil doprostřed největší díry. Rozhlídnul se po svých lidech. Bylo jich málo. Strašně málo. Ale dívali se na něj. Čekali.
Nadechl se.
„Tak, lidi. Tudy pudou. Tudy pudou všichni. A my je tady zastavíme. Protože když ne, tak ty ženský a děti za náma…“
Ukázal směrem k druhý hradbě.
„…ty už nikoho nezastaví. Musíme my. Tady a teď.“
Nikdo neřekl ani slovo.
Prokop se podíval na díru ve vozech. Na tu mezeru, kterou nešlo zacpat, protože na to neměli materiál ani čas. Na tu díru, kterou projede celý křižácký vojsko, když se rozhodne.
„Tu díru v hradbě ucpeme vlastníma těly,“ řekl.
A nikdo se nesmál.
