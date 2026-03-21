Svoloč (2/5): Hradba z vozů a slova před ocelí
2. Brod a hradba
Ráno přišlo studený jako psí čumák.
Mikuláš se probudil, protože mu někdo kopnul do nohy. Otevřel oči a nad sebou uviděl Vlka. Hejtman vypadal, že nespal celej rok. Oči měl zapadlý, v ruce flašku a za ním se pomalu rozednívalo.
„Vstávej, šlechtickej synku. Den je krátkej a práce hodně.“
Mikuláš se posadil. Schránku měl pořád na prsou. Provaz se mu přes noc zařezal do krku, ale nepamatoval si, že by ho to tlačilo. Ani si nepamatoval, že by usnul. Prostě byla tma a pak bylo ráno.
„Kolik je?“
„Hodně. Málo. Vstávej.“
Vlk už šel k dalším vozům a budil lidi stejným způsobem. Kopáním.
Během půl hodiny byl celej tábor na nohách. Ženský rozdělávaly ohně a vařily něco, co mělo připomínat jídlo. Děti pobíhaly mezi vozy a dělaly rámus, protože nechápaly, že dneska nejde o hry. Sedláci stáli v hloučkách a koukali na brod, na řeku, na bažinu, na všechno, co je děsilo.
Vlk stál uprostřed toho všeho a otáčel se dokola. Jako pes, než si lehne.
Pak ukázal na brod.
„Tak. Tudy půjde nepřítel,“ ukázal Vlk bičištěm přes tekoucí vodu. „Tady vlevo je bažina, vpravo tyhle peřeje. Mají jen tuhle jednu cestu, jestli nás chtějí dostat dřív, než se to rozkřikne a od Tábora proti nim vytáhne pořádný vojsko.“
Sedláci ztichli.
„Postavíme dvě hradby. První tamhle – přímo do koryta,“ bodl prstem do nejmělčího místa brodu. „Vozy zapřáhnete vedle sebe, zaklesnete oje do kol a stáhnete je řetězama. Mezi kola naházíte kamení a do dna zatlučete kůly. Voda ty jejich koně zpomalí, nebudou moct cválat. A my je budeme řezat přímo z koreb.“
„A co ženský, děti?“ ozval se ten malej sedlák s rukama jako lopaty. „Ty ve vodě nechat nemůžem.“
„Ty půjdou první,“ řekl Vlk a otočil se k vojsku. „Přejedou na druhou stranu a hned na břehu postaví druhou hradbu. Záložní. Na suchu, přímo nad brodem. Kdyby nás z tý vodní vytlačili, musíme mít kam skočit. Kdo nebude makat u vozů v řece, bude dělat druhou hradbu nahoře na protějším břehu.“
Sedláci mlčeli. Někteří koukali na vodu, jako by čekali, že se z ní vynoří ďábel.
Prokop vystoupil z davu. Řemdih měl pořád na rameni, ale v obličeji výraz, kterej Mikuláš začínal poznávat. Tohle nebyl mnich před kázáním. Tohle byl mnich před bojem.
„Slyšeli jste hejtmana,“ řekl. Hlas měl klidnej, až podezřele. „Postavíme hradbu. Každej kámen, kterej dneska položíte, znamená zítra život. Každej provaz, kterej uvážete, znamená, že se vaše děti dožijou večera. Ne pro nás to neděláte. Pro ně.“
Ukázal na ženský a děti u vozů.
Sedláci se podívali tam, kam ukazoval. Několik žen drželo v náručí malý. Jedna kojila. Dvě vařily. Všude bylo plno malejch hlav, který nechápaly, proč dneska táta kouká do vody.
Nikdo už nic nenamítal.
Práce začala.
Kotvení vozů ve vodě bylo peklo. Koně se vzpínali, vozy se bořily, lidi nadávali tak, že by se červenali i formani.
Matěj stál na břehu a dirigoval to jako stavitel katedrál.
„Ne, ty vole, ne tak! Nejprv ten velkej, pak ten malej! Jestli to postavíte blbě, voda vám to otočí! Svazuj je k sobě! Svazuj, říkám!“
„Tady zarazit bodce pod vodu a mezi nima provazy. Až se do toho zamotaj, budou padat z koní jak hrušky.“
Sám přitom ani nehnul prstem. Místo toho obcházel ležení a očima měřil, co by se dalo použít. Na co všechno, to nikdo nevěděl.
Mikuláš nosil kameny.
Byla to blbá práce. Těžká, špinavá, nekonečná. Bral kusy skály, co lidi vyhrabali poblíž, a nosil je k vozům. Tam je házeli mezi kola, pod ojnice, do mezer. Každej kámen znamenal kousek pevnosti. Každej kámen bolel v zádech.
Po hodině měl puchýře na obou rukách a v kříži tupou bolest, která mu připomínala, že není zvyklej dělat rukama.
Ale schránku měl pořád na krku.
A ruce se mu netřásly.
Ani když k němu přišel Prokop a postavil se vedle něj.
„Pěkně dřeš, šlechtickej synku,“ řekl mnich.
Mikuláš zvedl omletý kus skály. Položil ho k vozu.
„Musím.“
Prokop se na něj podíval. Dlouze. Pak řekl:
„Ne. Nemusíš. Moh bys sedět v suchu a koukat, jak dřeme my. Nikdo by ti to neměl za zlý. Jsi jedinej, kdo tady umí číst a psát. A máš důležitej úkol.“
Ukázal na schránku pod kabátcem.
„Tak proč dřeš?“
Mikuláš chvíli přemýšlel.
„Nevím. Asi… asi bych se styděl.“
Prokop se usmál. Zase ten jeho divnej úsměv.
„Styděl. To je dobrý slovo. Víš, kolik lidí dneska ví, co je stud? Málo. Většina jenom chce, aby se měli dobře. Až bude zítra nejhůř, vzpomeň si na ten stud. Možná ti zachrání život.“
Otočil se a šel k jiný skupině.
Mikuláš zvedl další kámen.
K poledni byla první hradba hotová.
Teda… jako hotová. Stála ve vodě, vozy svázaný řetězy, mezi nima kamení. Vypadalo to jako něco, co by mohl stavět blázen. Ale když se na to člověk podíval z břehu, viděl, že je to pevný. Že by to mohlo držet.
A pak se to stalo.
Z lesa na protějším břehu se vynořili jezdci.
Napřed jeden praporečník.
Pak druhý.
Pak rytíři v lesklé zbroji. A za nima další a další. Nepřítel dorazil o trochu dřív, než čekali. Celej protější břeh se začal plnit vojskem a sluhama.
Mikulášovi se sevřel žaludek. Stovky mužů, koní, barevný prapory a znaky letěly vzduchem.
„Krásný, co?“ řekl Vlk vedle něj.
Mikuláš se na něj podíval. Hejtman vytáhl flašku. Lokl si. Nabídl Mikulášovi.
Mikuláš zavrtěl hlavou.
„Blbost,“ řekl Vlk. „Dneska by sis měl dát. Zítra už nemusíš mít žízeň.“
Mikuláš vzal flašku. Lokl si.
Pálilo to jako čert. Roztáhlo se mu to v krku a pak v žaludku. Zatřásl hlavou.
„Dobrý, co?“ usmál se Vlk.
Mikuláš mu vrátil flašku.
„Spíš hnusný.“
„To je jedno. Hlavní, že to pálí. Až to přestane pálit, tak se bojíš. Až se bojíš, tak jsi mrtvej. Pamatuj si to.“
Vlk se obrátil k vodě. Od křižáckýho vojska se totiž právě oddělil jezdec s bílým praporkem.
Přijel na bílým koni v blyštivý zbroji. Zastavil se kousek od vody a zamával.
Vlk kývl na Anežku.
Anežka zvedla kuši. Namířila.
„Jestli to je lest, budeš mít šíp v oku dřív, než dojedeš do půlky brodu,“ zařval Vlk přes řeku.
Posel se rozjel do vody.
Kůň brodil pomalu, voda mu sahala po břicho. Posel držel prapor vysoko, aby nenamočil hedvábí. Když dojel k české straně, zastavil se kousek od první hradby.
„Kdo tady velí?“ zeptal se. Česky, ale s přízvukem.
Vlk vystoupil zpoza vozu. Sundal si klobouk. Uklonil se. Ironicky.
„Já. Hejtman Vlk. A ty?“
„Jsem poslem Jeho Milosti, barona von Veilchen. Pán mi přikázal, abych vám předal vzkaz.“
Vlk kývl.
„Tak předávej.“
Posel se napřímil v sedle. Odkašlal si.
„Jeho Milost, baron von Veilchen, jménem krále Zikmunda a z pověření Svatého koncilu v Kostnici, vám nabízí milost. Složte zbraně, vydejte ostatek kacíře Husa a bude vám dovoleno odejít. Jinak vás čeká meč a oheň, jak se sluší na rebely a kacíře.“
Vlk si odplivl do vody přímo před nohy poslova koně.
„Milost? Od těch, co upálili mistra Jana? Vyřiď svýmu pánovi, že mu Hořící prst pravdy nedáme. A jestli ho chce, bude se pro něj muset sehnout do tohohle bláta. My tvoji milost nechcem. My chceme, abyste táhli do prdele.“
„Až tam budete, vyřiď tam, že jsme vás poslali my. Česká svoloč. Rozuměl jsi?“
Posel zbledl.
„To… to je vzpoura. To je kacířství.“
„To je odpověď. A teď vypadni, než si to rozmyslím a nechám tě tady zkapat.“
Posel otočil koně a tryskem vyrazil zpátky přes brod.
Za hradbou se ozval smích a jásot. Výkřiky: „Táhněte do prdele!“ Strach na chvíli polevil.
Vlk se k nim obrátil.
„Dobrý. A teď zpátky do práce. My dostavujeme druhou hradbu, oni si staví tábor. Kdo bude dřív hotovej, má náskok na zítřek.“
Odpoledne vysvitlo slunce a přišlo dusno.
Na protějším břehu rostlo město stanů. Kolem nich pobíhali sluhové, panoši, vojáci. Koně ržáli, brnění cinkalo, všechno vypadalo jako na dvorským plese.
Mezitím u Čechů šla stavba druhé hradby na suchu rychle. Lidi se už nebrodili po kolena v ledový vodě, takže všechno šlo, jako by měli najednou najeto. Ale stejně bylo vidět, že jsou unavený.
Matěj mezitím zmizel. Mikuláš ho několikrát zahlídnul u ohniště. Jak stále opracovává tu svou kovovou rouru. Jak skloněnej nad hořícím dřevem opaluje v prachu a dýmu kus otesanýho jasanu. Jak k němu rouru připevňuje železnými pásky. Vypadal u toho, jako by vyráběl oltář.
Odpoledne se táhlo dál. U jednoho vozu seděla Anežka a dívala se na bažinu. Kuši měla po ruce.
Mikuláš k ní po chvíli přešlapování přistoupil. Z rukou se mu pořád odpařovala zima, na prsou cítil dřevěnou schránku a najednou měl zoufalou potřebu s někým prostě jen… být. Nedívat se na utahaný tváře sedláků.
„Můžu si sednout?“
Pokrčila rameny. Sesunul se vedle ní. Cítil z ní pach potu, mokré kůže a zvláštní ocelový chlad. Dlouho mlčeli.
„Na co koukáš?“ zeptal se tiše, pátraje po jejím profilu.
„Na bažinu.“
„A co tam je?“
„Zatím nic. Ale zítra z ní půjde jen smrt.“
Zase ticho.
Mikuláš se na ni podíval, tentokrát déle. Až moc dlouho. Chtěl jí říct něco o tom, že má strach, nebo možná něco, co si sám bál přiznat. Ale slova v něm uvázla, jen se na ni díval s tou odhalenou chlapeckou čitelností.
Anežka ho sjela pohledem. Zastavila se u jeho očí a svaly ve tváři jí nepatrně ztvrdly.
„Nekoukej na mě tak,“ řekla tiše, ale ostře. Bez úsměvu. „Ne tady. Ne dneska v noci.“ Oči se jí leskly, jako by to ledové světlo z bažiny odrážela přímo na něj. „Zítřek spousta z nás nepřežije. Já chci přežít. Takže si tyhle myšlenky schovej pro nějakou panskou slečinku. Jestli se z tohohle dostaneme.“
Mikuláš nasucho polkl. Chtěl za ní natáhnout ruku, ale neudělal to. Anežka rázně vstala, oprášila ze sebe bláto a beze slova zmizela mezi vozy, než stihl cokoliv dodat.
K večeru přišel Vitar.
Přivedl svých deset kluků. Vypadali jako on – holohlavý, opálený, s jizvama. Vlk ho hned poslal hlídat bahnitou levou cestu odkud přišli.
Noc padla rychle.
Na druhé straně řeky hořely stovky ohňů a celá křižácká armáda slavila. Zezadu k nim vítr nesl cinkot korbelů a drzé latinské chvalozpěvy, znějící jako arogantní výhrůžka do prázdna.
Na českém břehu hořely ohně za druhou hradbou skromněji. Lidé seděli, jedli a mlčeli v napjatém očekávání zítřka. K večeru svolal Vlk všechny k největšímu ohni.
Sedláci, lapkové, ženský, děti – všichni zalezlí pod cáry látek, drkotající zuby víc strachem než zimou.
Vtom se Prokop zvedl.
Postavil se doprostřed světla, velkej a širokej, řemdih zlehka opřený o zem. Oheň mu vrhal na tvář stíny, který ho dělaly ještě tvrdším.
Ticho zhoustlo. Ze tmy se na něj upřely stovky naplašených očí.
„Vidím, že se bojíte,“ promluvil Prokop hlasem, kterým se normálně neukolébává, kterým se přikazuje. „Bojíte se zítřka. Bojíte se těch v naleštěnejch zbrojích, co si říkají svaté vojsko. Ale čeho se vlastně bojíte? Toho, co představují?“
Nikdo neodpověděl. Jen oheň zapraskal.
„Vyplenili zemi ve jménu Boží milosti. Ale víte, jak ta jejich milost vypadá? Odpustky. Prodávali je. Za peníze. Lidi platili, aby jejich mrtví mohli bejt v nebi. Víte, co to je? Říkat chudákovi, že jeho umřelá žena hoří v očistci, protože on neušetřil pár grošů? Říkat mu, že může zachránit duši svýho dítěte, když prodá pole? Zlodějna! Viděl jsem to. Každej den. A když jsem se v klášteře zeptal, jestli je to správný, řekli mi, že poslouchám ďábla!“
Zvedl řemdih, až řetěz temně zachrastil, a ukázal jím k nebi.
„Ti pitomci chtěli zdanit i spásu duše! A když jim to projde, tak co přijde příště?“ Prokop se rozešel podél ohně, pohledem se zabodával do sedláků jednoho po druhém. „Začnou prodávat odpustky na to, že smíte dejchat! Budou chtít povolenky na kouř z komína, když si v zimě zatopíte pro teplo svých dětí! Nebo za to, že rozděláte tyhle malý ohýnky? Budou snad jezdit po statkách a vybírat výpalný za to, že krávy na pastvě moc prdí do větru? Zdaní vám vzduch a když nezaplatíte, tak vás pošlou rovnou do pekla!“
V davu to zahučelo. Ozvalo se pár rozzlobených hlasů. Strach začal povolovat a ustupovat daleko ostřejší emoci. Vzteku.
„Takovým my sloužit nebudeme,“ pokračoval Prokop, „protože Bůh není v těch, co prodávají milost a tisknou cáry popsaný lží. Bůh je v těch, co stojí tady v blátě.“
Zastavil se. Hlas mu najednou ztišil, zklidněl.
„Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti. Vy víte, kdo to řekl. A my tu pravdu neseme sebou.“ přidal na intenzitě „My tu pravdu bráníme.“
Zabouchal okovanou hlavicí řemdihu o dřevěné kolo vozu.
„Zítra ráno přijdou s mečema. Přijdou si pro naše životy a pro to, co je uložený v jedný malý schránce. A my jim sice můžeme nechat svoje těla v brodu, my jim můžeme nechat prolejt naši krev. Ale pravdu…“ zaburácel znovu do tmavé noci, „…naši pravdu, naši víru, a naše právo žít bez jejich lží, těm Antikristovým pacholkům nikdy nedáme!“
Vojáci, sedláci, muži s vidlemi i ženy s kameny, ti všichni zvedli zraky. Byla v nich jiskra, kterou už dlouho nikdo neviděl. Oheň se v nich odrážel jak v hladových vlcích.
Vlk si toho všiml, přišel k Mikulášovi, zatahal ho drsnou rukou.
„Ty,“ řekl. „Pojď. Teď řekneš něco ty. Mluvit umí každý. Řekni to. Jednu větu. Ať tě slyšej a mají se čeho chytit.“
Mikuláš se lekl, ale s námahou se zvedl a vylezl na korbu vozu. Ztěžka polkl.
„Já… já jsem šlechtic,“ opakoval. Hlas se mu třásl. „A měl jsem všechno. Ale přišel jsem o to, protože jsem viděl, jak prodávaj odpustky, jak okrádaj chudý, jak znásilňujou to, čemu jsme měli věřit. Utekl jsem k vám. Protože tady si nehrajete na svatý. Je to tu špinavý, ale aspoň nelžete. A já radši umřu s Váma, než abych žil v jejich světě.“
Když slezl dolů, z davu vyrazil sytý potlesk. Noc tleskala s nimi. Mikuláš zbledl, ale ruce se mu už netřásly. Prokop ho bratrsky poplácal po zádech.
„Dobrý,“ utrousil. „Jsi jeden z nás.“
Později v noci je všech ze spánku zčistajasna vytrhl surový hluk.
Řev. Ne lidský. Zvířecí. A pak rázné rány.
Lidé vyskakovali, sahali po zbraních, křičeli na sebe po tmě a snažili se formovat u vozů. Užuž chtěl Mikuláš běžet k první obraně, když ho za ruku prudce chytil Vlk.
„Stát, to není žádný první útok.“
Otočil se k poplašenému davu a zahřměl.
„Zabíjejí dobytek! Schválně! Abychom slyšeli, jak řve! Aby nás vystrašili. Abychom nespali a byli zítra unavení! Nenechte se zlomit strachem. Sedněte si a zkuste spát. Já hlídám!“
Do ticha se ozval další řev, tentokrát dlouhý, lidský a mučivý, pak jej usekla rána sekyry.
Nikdo už nedokázal spát, ale aspoň zůstali sedět na svých místech u kamenů.
Prokop vedle Mikuláše se tiše modlil. Zvedl oči k zataženému nebi.
„Dneska v noci se ale i tak budou dít věci,“ řekl temně.
„Jaký věci?“
„Anežka jde na výpad. S dobrovolníkama. Mají za úkol udělat v jejich ležení zmatek. A taky zjistit, co přesně se tam děje, než začneme umírat.“
Mikuláš se hrůzou zvedl. Chtěl za ní utíkat, zastavit ji, ale mnich ho přimáčkl na zem tvrdou medvědí paží.
„Sedni a neblbni kluku. Ty nikam nejdeš. Ty držíš na prsou jeho prst. Čekej a modli se.“
Mikuláš si sedl zpátky k ohništi. Schránka ho přese všechnu tmu chladila.
3. Slova před ocelí
Tři hodiny do svítání.
Anežka ležela v blátě na okraji bažiny a pozorovala křižácký ležení.
Bylo to blíž, než čekala. Stan vedle stanu, ohně, kolem nich vojáci. Smrad vařenýho masa, koňskýho hnoje a lidskýho potu. Všichni se cpali a chlastali, jako by zítra neměli bojovat.
Jeden z Vitarových kluků, mladík s vytetovanou kotvou na krku, ležel vedle ní. Druhej, starej mrož s jizvou přes celej obličej, hlídal bažinu za nima.
„Co hledáme?“ zašeptal mladík.
„Nevím,“ řekla Anežka. „Až to uvidím, poznám to.“
Plížili se dál.
Okraj ležení. První stany. Anežka se s Vitarovými kluky plížila stínem, když uslyšela hlasy. Ne z obyčejného stanu, ale z toho největšího, honosnýho pavilonu pod starým rozevlátým topolem nedaleko prachových vozů.
Plížila se blíž. Kolem stanu stála stráž, ale Anežka si našla skulinu pod plachtou.
Uvnitř stál baron von Veilchen. Plná zbroj, ruka na jílci meče, ale tvářil se jako zpráskanej pes.
A před ním stála ona. Velviana.
Měla na sobě temně rudé šaty, prsty ověšené zlatem a v očích takovej chlad, před kterým by i Anežka znejistěla.
„Takhle to nebude, barone,“ řekla ženská měkce, ale s jedovatým podtónem. „Zítra zničíte tu chátru co nejrychleji. Nechci tu mrznout v blátě.“
Baron se naježil. „Milostivá paní, z vojenského hlediska musíme nejprve ustavit hlídky a zjistit pevnost jejich vozů. Proud je prudký a samotný útok taky závisí na počasí, které se rychle horší…“
Plesk.
Facka zazněla stanem jako prásknutí biče. Těžkej prsten mu roztrhl ret.
Baron zavrávoral. Krev mu stekla do vousů.
„Řekla jsem,“ zasyčela Velviana a přistoupila k němu tak blízko, že se skoro dotýkali, „že je zničíte zítra ráno, a to i kdyby přišel sebevětší nečas. Já tu velím jménem jeho eminence z Kostnice.“
Baron těžce dýchal. Díval se na ni, cítil chuť krve na svých rtech. A pak, tichým, roztřeseným hlasem, ve kterém nebyl ani stín vzteku, jen podivná, zvrhlá touha, pošeptal:
„Ještě.“
„Vezmi bičík.“
Anežka ztuhla. Chtělo se jí zvracet.
Plížila se pryč od stanu dál.
A pak uviděla to co hledala.
Na okraji ležení, za skupinou zásobovacích vozů. Vůz s nepromokavou střechou. A uvnitř soudek. Nový, pevný, s utěsněnýma zátkama, ze kterých čouhaly hadry. A kolem nich nikdo.
Vojáci se mu vyhýbali. Jako by to byl mor.
Anežka věděla proč.
Prach.
Střelnej prach. Dováželi ho z Norimberka, z Itálie, odjinud. Byl drahý, vzácný, nebezpečný. A byl tady. Dost na to, aby udělal díru do nebe.
Ukázala na něj.
Mladík pochopil. Starej mrož za nima přikývl.
Plížili se k sudu.
Deset kroků. Pět. Tři.
Anežka sáhla do vaku. Vytáhla hadr. Namočila ho do smůly, kterou nosila vždycky u sebe. Přiložila k němu křesadlo.
Cvak.
Cvak.
Cvak.
Jiskra. Hadr chytl. Dýmal.
Přiložila ho k sudu. K hadru, co čouhal ze zátky.
„Teď,“ zašeptala.
Všichni tři se odrazili a pelášili zpátky do tmy.
Za nima to přišlo za deset vteřin.
Nejdřív záblesk. Tak jasnej, že Anežka viděla vlastní stín na zemi, i když byla tma. Pak rána. Taková, že jí prasklo v uších a svět ztich.
A pak oheň.
Sud vyletěl do vzduchu i s vozem, co stál vedle. Dřevo, kámen, železo a maso – všechno to letělo na všechny strany. Stany v okruhu dvaceti kroků vzplály jako louče. Lidi křičeli. Koně se vzpínali a ržáli. Někdo běžel, někdo padal, někdo hořel.
Anežka ležela v blátě a tlačila si dlaně na uši. Svět zněl jako pod vodou. Tupě, daleko, neskutečně.
Mladík vedle ní se třásl. Starej mrož se usmíval.
„Do prdele,“ řekl. Anežka ho neviděla, ale viděla mu to na rtech.
Zvedla se.
Museli zmizet. Teď. Než se vzpamatujou.
Ale cestou zpátky, když obíhali hořící ležení, narazili na ně.
Zajatci.
Tři chlapi u stromu. Přivázaný. Vypíchnutý oči. Uříznutý uši. Jednomu chyběly prsty na rukou.
Křižáci na ně zapomněli. V tom chaosu se o ně nikdo nestaral. Všichni běželi hasit, zachraňovat, řvát.
Anežka se zastavila.
Podívala se na ně. Oni se podívali na ni. Ten slepej nemohl, ale otočil hlavu za zvukem.
„Prosím,“ řekl. Hlas měl vyprahlej, jako by týdny nepil. „Prosím…“
Anežka sáhla po noži.
Mladík vedle ní ztuhl.
„Co děláš?“
„Osvobodím je.“
„Nemáme čas! Musíme zmizet!“
Anežka se na něj podívala. Oči měla studený.
„Ty bys je nechal?“
Mladík polknul.
Podíval se na ty tři. Na díry místo očí. Na pahýly místo uší. Na useklý prsty. Na zlámaný nohy v divných úhlech.
„Kurva,“ řekl.
A vytáhl nůž taky.
Tři rány do srdcí. Tři tichý, rychlý, konečný rány.
Pak se podívala na ležení. Křižáci se pomalu začínali vzpamatovávat. Někdo řval rozkazy. Někdo hasil. Někdo už hledal, co se stalo.
Za pár minut budou hledat i je.
Plazili se k bažině. Pomalu. Hrozně pomalu.
A za nima se ozval křik.
Někdo je viděl.
„Tam! Támhle! Prchaj! Chyťte je!“
První šíp prosvištěl kolem. Druhej se zabod do stromu vedle.
Běželi k bažině. Za nima řvali křižáci. Už byli blízko. Už slyšela jejich dech.
A pak bažina.
První krok. Druhej. Voda po kolena. Bláto po stehna. Třetí krok. Čtvrtej. Už byli po pás.
Za nima, na okraji, stáli křižáci a řvali. Ale do bažiny nešli. Báli se.
Moudrý.
Vrátili se hodinu před svítáním.
Anežka vylezla z bažiny celá od bláta, mokrá, promrzlá. Ale v očích jí hořelo.
Vlk čekal u hradby.
„Tak?“
Anežka si sedla na kmen. Třásla se. Ne zimou.
„Je jich hodně. Chlapů pětkrát víc než našich. Ale už nemaj prach. Vyhodila jsem ho do vzduchu. I s půlkou ležení.“
Vlk se na ni podíval. Dlouze.
„Slyšel jsem tu ránu. Myslel jsem, že se nebe boří.“
Anežka pokrčila rameny.
„Nebořilo. Jenom hořelo.“
„A co ještě?“
Anežka zvedla oči. Byly rudý, zpuchlý, ale pořád v nich byl oheň.
„Nevelí tam jenom baron. Je tam ženská. Z Kostnice. Poslali ji, aby na něj dohlídla. Ona řídí všechno. Ona rozhodne o útoku. Za svítání.“
Vlk se zamračil.
„Ženská?“
„Jo. A je horší než von. Viděla jsem zajatce. Tři. Byli…“
Zavřela oči.
„Vím, co jim dělají,“ řekl Vlk.
Anežka otevřela oči.
„Ne. Nevíš. Já jo. Měli vypíchnutý oči. Uříznutý uši. Zlámaný nohy. Zkrátila jsem jejich trápení. A stejně…“
Hlas se jí zlomil. Poprvý.
Vlk si k ní dřepl a objal ji.
„Zítra ráno, až začne řež, na to zapomenou. My ne. My si to budem pamatovat. Až potkáš tu ženskou…“
„Vím,“ řekla Anežka. „Bude moje.“
Vstal. Podíval se na východ, kde pomalu svítalo.
„Zítra ráno přijdou,“ řekl. „A my jim ukážeme, co umí česká svoloč.“
Robert Máslo
