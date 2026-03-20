Svoloč (1/5): Prst pravdy a cesta do bahna
Věnováno mé velké inspiraci, Evě D.
Prolog
Les je mokrej nasraností.
Tři dny prší. Země kvasí jako shnilý zelí.
Každej krok čvacht. Každej list se lepí na hubu.
Mikulášovi teče voda za krk a on si připadá, že mu ta vlhkost vlezla už i do kostí. Do těch, co se mu třesou.
„Přestaň drkotat,“ sykla tma vedle něj.
Anežka. Neslyšel ji přijít. Jako vždycky.
„Já nedrkotám,“ zašeptal. „Já… zubama. To zima.“
„Máš pravdu. Zuby ti drnčí. Slyšet tě až za čáru k Bavorům.“
Zmlkla dřív, než stihl odpovědět. Dobře udělala. Neměl co říct.
Z lesa se ozvalo funění. Těžký, dávivý, jako by někomu docházel dech.
„Přijel,“ řekl Vlk.
Z mlhy se vyloupl kůň. Nohy se mu podlamovaly, z nozder se hrnula pěna. Na hřbetě se houpala postava v promočeným plášti.
Seskočil dřív, než zvíře zastavilo.
Polák.
Mieczysław Radomski stál vedle zvířete a díval se na ně, jako by si prohlížel dobytek na trhu. Mlčel tak dlouho, až to začalo být urážlivý.
Vlk si nahlas odplivl. Hlen dopadl do kaluže s tichým čvach.
„Tak co, pane rytíři,“ řekl hejtman. Nepotřeboval zvyšovat hlas. Mlha ho nesla. „Koukáš na nás, jako bys čekal, že se proměníme v prince. Nemáme koruny. Máme mokrý zadky a flašku, co už je skoro suchá. Tak mluv, nebo jedem dál. Stojíme na místě, kde starej svět chcípá a novej se teprve rodí. Tady není bezpečno nikdy.“
Polák pořád mlčel.
Prokop udělal krok vpřed. Řetěz na jeho řemdihu cinkl o přezku. Jeden jedinej zvuk, ale v tý tmě to stačilo, aby každej zbystřil. Hrotovaná koule na konci řetězu se zhoupla jako kyvadlo smrti.
„Bratře,“ řekl Prokop. Hlas měl divnej. Ne vyhrožující, spíš… unavenej. „Nejsme tady, abysme ti dělali parádu. Jestli máš něco dát, dej. Jestli ne, rozejdem se. Ale rychle. Protože ten kůň, co jsi ho sem přived, je uštvanej a ty pravděpodobně taky.“
Polák se konečně pohnul.
Sáhl pod plášť. Všichni ztuhli. Anežka zvedla kuši dřív, než si Mikuláš stačil všimnout, že ji vůbec měla v ruce. Matěj, kterej během čekání jen pilníkem brousil jakousi surovou bronzovou trubku, zničehonic strnul a stáhl se do stínu.
Ale Polák nevytáhl meč.
Vytáhl dřevěnou schránku. Malou. Ohořelou. Špinavou. Na jedné straně měla vypálený kříž.
Přikročil blíž a podržel ji ve světle před sebou.
„Tohle je ten výkvět Čech?“ řekl konečně. Jeho čeština byla tvrdá, lámaná, sekal slova jako sekyrou. „Žoldnéř, co smrdí kořalkou. Blázen s řemdihem v kněžskym hábitu. Vrahyně, co má v očích led. Vetešník, co má oči jen pro kradenej bronz a smrdí sírou víc než samotný peklo. A panský štěně, co se počůrá, až to začne.“
Ukázal na Mikuláše.
Mikuláš polkl. Chtěl něco říct. Neřekl.
Polák se zasmál. Krátce. Kysele.
„Tomuhle mám svěřit to nejcennější, co vzešlo z kostnickýho popela? Tohle má bejt ta síla, co potáhne lidi do Tábora?“
Vlk si sundal klobouk. Vytřel si z něj vodu. Pak si ho nasadil zpátky. Pomalu. Jako by na to měl celej den.
„Pane rytíři,“ řekl. Unaveně. Takhle unaveně mluvěj lidi, co už dávno přestali čekat, že je život překvapí. „Ti vznešený, na který čekáš… ti buď pijou víno se Zikmundem v Kutný Hoře, nebo se hádaj v Praze o to, jestli se má mešní víno ředit vodou, nebo ne. My jsme ti, co tu špínu odřou. Doslova.“
Ukázal rukou na bahno pod nohama.
„Jestli chceš, aby ta věc dorazila do Tábora, dej ji nám. My nemáme co ztratit. Kromě života. A ten pro nás nemá velkou cenu. Jinak bysme tady nestáli.“
Mieczysław se na ně dlouze podíval. Dlaň se mu mimoděk sevřela kolem dřevěné schránky tak pevně, až mu zbělely klouby. Nejraději by tu svatou věc nepustil. Nejraději by pobídl koně a dovezl ji do Tábora sám, s taseným mečem v ruce, jak se na rytíře a bojovníka za pravdu sluší.
Ale zavazovala ho přísaha polskému králi, nemohl se postavit na stranu vyhlášených kacířů. Mohl něco propašovat, někomu pomoci, ale vstoupit do Čech a bojovat na jejich straně nesměl, to by byla zrada. Jeho ocel a život patřily Polsku.
Znovu přejel pohledem Vlkovu špinavou tvář. Byla to svoloč, přesně jak řekl. Ale v jejich očích, v té únavě a odevzdanosti, viděl něco, co u vznešených pánů na hradě už dlouho nepotkal: ochotu lehnout do toho bláta a nechat se zašlapat, jen aby ta schránka dorazila do cíle. To mu muselo stačit.
Pak schránku vzal pevně do obou rukou a otevřel ji.
I v tý tmě, v tom hnusnym podzimním ránu, to bylo vidět.
Vnitřek schránky byl vyložený rudým sametem. Jemným, matným, neposkvrněným. Jako by to někdo šil v nebi, zatímco venku se svět topil v krvi. A uprostřed toho luxusu ležela ta věc z tajně šeptaných legend.
Legendy dost přeháněly. Nebyl to celý prst.
Jen článek prstu. Koncový. Malý. Příšerně malý. Na jednom konci černý od ohně, na druhým ještě bělavý, jako by oheň nestih strávit všechno.
Prokop se pokřižoval a zašeptal: Digitus veritatis ardens. Až teď si Mikuláš všiml, že se mnich nepokřižoval, když se objevila samotná schránka s křížem. Udělal to až teď. Jakoby se otevřením schránky prostor něčím naplnil.
„Kost z jeho prstu,“ řekl Polák. Hlas mu přeskočil. Poprvý. „Pravá ruka. Ta, kterou kázal. Kterou ukazoval na kříž. Kterou si svíral na prsou, když…“
Nedořekl to, zadrhl se mu hlas.
Prokop najednou nevnímal zimu ani bláto. Zíral na ten ohořelý kousek kosti a v uších mu přes šum deště znovu zněl ten plamenný hlas, který kdysi slýchával pod klenbami Betlémské kaple. Hlas drobného mistra, který mluvil tak jasně, že i on, pochybný rváč v kutně, uvěřil v čistotu. „Lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti…“ Tohle kázal, když byl celý, živý. A teď to kázala i tahle ohořelá kůstka. Tady v blátě, nepokořená a věčná.
Mieczysław s jemným cvaknutím zavřel schránku.
Natáhl ruku.
Vlk se na ni podíval. Pak na Poláka. Pak vzal schránku.
Těžká nebyla. Lehká jako pírko. Ale jakmile ji držel, Mikuláš viděl, jak se Vlkovi na okamžik přestaly třást ruce. Jako by ta věc uvnitř pila jeho nejistotu a vracela mu olovo do žil.
„Kde je ten, kdo ji ponese?“ zeptal se Polák.
Vlk kývl na Mikuláše.
„On.“
Mikuláš otevřel pusu. Zavřel ji. Otevřel znova.
„Já?“
„Ty,“ řekl Vlk. „Jsi šlechtic, sice vyhozenej z domova, vyděděnej, kacíř, zrádce, nuzák. Ale pořád jsi jedinej, kdo se umí podepsat a máš modrou krev. Když vejdeš do Tábora s touhle věcí v ruce, lidi tě nebudou vidět. Uvidí Jeho.“
Polák přikývl.
Mikuláš vzal schránku a vložil ji do váčku na krku.
Byla studená, drsná strukturou dřeva. Nic víc.
Ale najednou mu přestaly drnčet zuby. Cítil to. Ne teplo. Ne světlo. Ale tíhu. Jako by mu do dlaně položili kus hory.
„No vida,“ řekl Vlk. „A už se netřeseš. To je pokrok.“
Z lesa se něco ozvalo.
Nejdřív to byl jenom zvuk. Těžko říct, co dřív – jestli dusot, nebo ten křik. Ale pak to bylo jasný. Koně. A čeština, ale s takovým přízvukem, že by ji poznal slepej.
„…tudy! Museli tudy! Vezou to!“
Polák ztuhl.
Pak rychle, poprvý rychle, popadl otěže svého koně.
„Jedu na jih. Budou mě honit. Vy na východ. Do lesa, do roklí, do prdele světa, ale hlavně do Tábora. Jestli to zvládnete, snad se ještě potkáme. Jestli ne…“
Nedořekl to.
Už seděl v sedle.
„…tak jste aspoň umřeli za něco, co stálo za to. To se dneska moc nevidí.“
A zmizel v mlze.
Matěj vylezl ze stínu.
„Tak co, hejtmane?“ řekl. „Vypadneme, nebo se schováme?“
Vlk pohledem zkontroloval Mikuláše. Pak mlhu, odkud se ozýval dusot. Pak svou flašku. Už byla prázdná.
Schoval ji.
„Mizíme,“ řekl.
Mikuláš utíkal, schránku na prsou a poprvý v životě si přál, aby neutekl z domu.
Za nima, v mlze, začaly hořet první vesnice.
1. Cesta do bahna
Mlha žrala svět.
Mikuláš to cejtil na vlastní kůži. Doslova. Mlha nebyla studená, ona byla mokrá tak, že se propsala kabátcem, prolezla košilí a drápala se přímo do masa. Každej krok bahno. Každej nádech pára. A v zádech pocit, že ho někdo sleduje.
Nějací jezdci? Zatím ne.
Ale věděl, že přijdou.
„Drž tempo,“ sykla Anežka vedle něj. Běžela, jako by jí země nepatřila. Jako by se vznášela nad tím sračkovitým blátem. Mikuláš se bořil po kotníky a funěl jak starej valach.
„Já… držím…“
„Drž hubu a běž.“
Vlk šel vepředu. Neutíkal. Šel. Dlouhýma, odměřenýma krokama, jako by si vyšel na procházku do polí. V ruce flašku. Už zase plnou. Mikuláš neviděl, kde ji vzal. Asi měl schovanou v tom svým věčným plášti, co vypadal, že pamatuje křížový výpravy ještě před tím, než se na ně lidi vykašlali.
Prokop šel vedle něj. Řemdih na rameni, v očích něco, co Mikulášovi dělalo větší starost než křižáci. Mnich vypadal, jako by se modlil. Ale ne tak, jak se lidi modlej v kostele. Spíš tak, jak se modlej, než jdou někoho zabít.
Matěj se coural vzadu. Furt se otáčel, jakoby se bál, že něco ztratil.
Mikuláš držel schránku na prsou. Zabalenou v sáčku, přivázanou šňůrkou ke krku. Byla lehká. Tížila ho ale víc než všechny meče, co kdy držel.
A zvláštní věc – ruce se mu netřásly.
Když na to myslel, začly se třást zas.
Tak na to nemyslel.
Les prořídl.
Najednou stáli na okraji mýtiny. Vpředu, asi sto kroků, se rýsovaly obrysy. Vozy. Hodně vozů. A kolem nich lidi. Spousta lidu. Jako mraveniště, do kterýho někdo šťouch klackem.
Vlk zvedl ruku. Všichni ztuhli.
„Co je?“ zašeptal Mikuláš.
„Ticho,“ řekl Vlk.
Naslouchal.
Mikuláš naslouchal taky. Slyšel jenom vítr, vlastní dech a vzdálený dětskej pláč. Normální zvuky. Nebezpečný nebyly.
Pak to dolehlo.
Ne zepředu. Zezadu.
Dusot.
Jeden kůň. Spíš dva. A hlasy. Německý, sekaný, tvrdý.
Vlk se podíval na Anežku.
Anežka kývla.
A zmizela v mlze.
Mikuláš ani neviděl, kterým směrem. Byla prostě… pryč.
„Vy,“ řekl Vlk a ukázal na Mikuláše, Matěje a Prokopa. „K vozům. Rychle. Nezastavovat se, nemluvit, pozorovat. A hlavně – neříkat, co vezem. Jasný?“
Mikuláš polknul.
„Jasný.“
„Prokope?“
Mnich se na něj podíval. V očích měl pořád tu modlitbu.
„Drž ho na uzdě,“ řekl Vlk. Ukázal na Mikuláše. „Kdyby měl blbej nápad vytáhnout tu krabičku a udělat z ní svatý obrázek pro sedláky, práskni ho řemdihem do hlavy. Ať si to pamatuje.“
Prokop se usmál.
Nebyl to hezkej úsměv.
„S radostí, hejtmane.“
Mikulášovi se sevřel zadek tak, že by v něm mohl louskat ořechy.
Vozové ležení smrdělo strachem, mokrým dřevem a koňským hnojem.
Bylo jich aspoň patnáct, možná víc. Vozy nahrnutý k sobě, mezi nima cucky látky natažený jako provizorní střechy, pod nima ženský, děti, starý lidi. Pár chlapů s vidlema a kosama obcházelo obvod, ale koukali spíš jako by čekali, že je někdo přijde zabít, než že by ho chtěli sami zabít.
Vlk vešel do ležení, jako by mu patřilo.
„Kdo tady velí?“ řekl.
Nikdo neodpověděl. Pak se z jednoho vozu vyhrabal chlap. Vypadal, že mu je tak čtyřicet, měl na sobě kdysi dobrej kabát a na opasku meč. Ne vojenskej, spíš takovej, co visí na zdi pro parádu.
„Já,“ řekl. Hlas měl nejistej. „Jakub z Mýta. Kam směřujete?“
„Tam, co vy,“ řekl Vlk. „Do Tábora.“
Chlap se na něj podíval. Na Vlka, na Prokopa s řemdihem, na Matěje, kterej už očima měřil, co by se kde dalo čórnout, a na Mikuláše, kterej se snažil vypadat, že nechce umřít.
„Vypadáte…“ začal Jakub.
„Jako svoloč? Jo. Proto jsme tady. Kde máš lidi, co udrží v ruce železo?“
Jakub se rozhlídnul. Pokrčil rameny.
„Tady. Všichni. Máme pár sudlic, zbytek jsou jen okovaný klacky a modlitby.“
Vlk si sundal klobouk. Vytřel si z něj vodu. Zase si ho nasadil.
„Kolik vás je?“
„Padesát chlapů. Pokud myslíte ty, co by vzali zbraň. Plus ženský. Ty by taky vzaly zbraň, ale…“
„Ale co?“
„No… nemáme jich dost. Zbraní. Máme vidle, kosy, pár seker…“
Vlk kývl. Vytáhl flašku. Lokl si. Nabídl Jakubovi. Jakub zavrtěl hlavou.
„Moudrý,“ řekl Vlk. „Já jsem hejtman Vlk. Tohle je bratr Prokop, bývalej mnich, teď specialista na rozbíjení lebek. Tohle je Matěj, bejvalej zvonařskej tovaryš a teď náš mechanik. A támhleten vystrašenej kluk je Mikuláš, šlechtic bez šlechtictví. Jdeme od hranic. Jsou za náma. Křižáci. Na koních. Až přijdou sem, ty tvoje vidle a kosy…“
Nedořekl to.
Jakub zbledl.
„Kolik jich je?“
„Nevíme. Dost. Víc než Vás. Budete muset sbalit vozy a táhnout s náma. Hned.“
„Ale… nemůžeme… děti…“
Z lesa se ozvalo.
Ne dusot. Ale křik. Krátkej, useknutej, kterej skončil dřív, než pořádně začal.
Pak ticho.
Vlk se podíval směrem, odkud přišli.
„Už nemáte na výběr,“ řekl.
Anežka se vrátila za čtvrt hodiny.
Přišla z mlhy, jako by v ní byla ušitá. Na rukou měla krev. Na tváři nic.
„Dva,“ řekla. „Předsunutá hlídka. Jeli kus za váma. Teď už nejedou nikam.“
Vlk kývl.
„Mluvili?“
„Jeden jo. Než chcíp. Hlavní vojsko je den cesty. Mají problémy s koněma v tom terénu. Ale našli stopu. Vědí, kudy jdem. A vědí, co vezem.“
Vlk se zamračil.
„Jak?“
Anežka pokrčila rameny.
„Někdo mluvil. V Kostnici. V Praze. Někde. Mají popis. Hledaj polskýho rytíře a hrstku kacířů.“
„Radomskiho chytili.“
„Pověsili ho kousek od hranic.“
„Ještě dneska ráno.“
Mikulášovi se zastavil dech. Mieczysław. Mrtev. Ruka mu vyletěla na hruď. Nahmatal dřevo. Najednou to cítil. Ta kůstka může přinést smrt. Proč ji dal Vlk zrovna jemu? Instikt mu velel zbavit se jí. Ale viděl Mieczysława – jak visí. Kdyby couvl, on by umřel zbytečně. Prsty přes látku pevně sevřel. Ne, tohle dotáhne. Ne pro Vlka. Sám pro sebe.
Vlk vytáhl zpod haleny omlácenou placatku. Ruka se mu třásla. Odšrouboval víčko a odlil obětinu do trávy. Pak obrátil tvář k severním hranicím, k zemi mrtvého rytíře, a s pochmurnou úctou zvedl okraj láhve.
„Polsko ještě nezhynulo, dokud mají takovéto syny. Syny s pravdou v srdci a s ocelovou páteří.“
Sám si pořádně přihnul a utřel si pusu hřbetem ruky.
„Takže je to oficiální,“ řekl. „Nejsme jenom svoloč, co utíká. Jsme hledaná svoloč, co utíká. To zvedá cenu.“
Podíval se na Jakuba.
„Kolik máte vozů?“
„Patnáct. Šestnáctej je rozbitej.“
„Vezmem všechny. Svážete je k sobě řetězema, až najdeme místo. Postavíme hradbu. Jinak nás dostanou na otevřeným poli dřív, než řeknete Otčenáš.“
Jakub vypadal, že se chce zeptat na spoustu věcí. Nezeptal se. Jenom kývl a začal řvát na svý lidi.
Během půl hodiny bylo ležení sbalený a vozy se daly do pohybu. Kolona. Pomalá, těžkopádná, ale aspoň něco.
Mikuláš šel uprostřed. Schránku držel pod kabátcem a snažil se nemyslet na to, že Polák visí v lese s přeraženým vazem.
Když na to myslel, cejtil, jak mu prst na prsou pulzuje.
Ne teplem. Ale tíhou.
Jako by mu říkala: Tohle je cena. Tohle je vždycky cena. A tys ji ještě nezaplatil.
K večeru zastavili na okraji lesa.
Před nima se otevřela krajina. Nalevo bažina, co vypadala neprůchodně a smrděla starou smrtí. Z ní vytékla řeka a vpravo vytvořila skalní práh – nahoře u bažiny tekla pomalu a líně, ale hned pod prahem bouřila a pěnila tak, že by tudy neprojel ani ten ďábel. Mezi tím vším jeden jedinej brod.
Vlk si stoupl na kraj lesa a dlouho se díval.
Pak si lokl z flašky.
„Tady,“ řekl.
Prokop k němu přistoupil.
„Tady? Vždyť je to past.“
„Jo. Past. Na ně, nebo na nás. Podle toho, kdo ji postaví líp.“
Ukázal na brod.
„Voda je studená. Zpomalí koně. Bahno vlevo je zrádný – znaj ho jenom místní. A my máme místního.“
„Koho?“
Vlk se otočil do lesa.
„Vylez,“ řekl.
Nikdo se nehnul.
„Vím, že tam jsi. Viděl jsem tě, jak sleduješ vozy už od poledne. Vylez, nebo tě nechám Anežce. A ona má dneska náladu na cvičení.“
Z lesa se ozvalo zašustění.
Vylezl chlap s kůží ztmavlou od slunce a jizvou na levé tváři. Pravé předloktí měl vyhrnuté na ruce bylo něco vidět. Tetování. Šedivé od stáří. Dvě písmena.
L.D.
„Vitar,“ představil se. Ani se neptal, jak se jmenujou oni.
„Vlk.“
„Slyšel jsem o tobě.“
„Doufám, že špatný věci,“ řekl Vlk. „Ty dobrý jsou většinou výmysly.“
Vitar se zasmál. Opravdově. To bylo ze všeho nejhorší.
„Jedete do Tábora?“
„Možná.“
„Já a mý lidi taky.“ Pokrčil rameny. Bez omluvy, bez studu. „Říkaj, že u Žižky je koryto plný a kupa zlata z vypleněných klášterů.“
„Možná dobrej důvod,“ řekl Vlk.
Prokop se pohnul.
Udělal jenom krok, ale byl to ten druh kroku, kterej zastaví rozhovor. Řemdih měl pořád ovinutej kolem předloktí, ale ruka se sevřela. Díval se na Vitarovo předloktí.
„L.D.,“ řekl. Hlas měl divnej. Plochej. „Likedeelers.“
Vitar se na něj podíval. Poprvý za celou dobu bez úsměvu.
„Umíš číst, mnichu.“
„Nejsem mnich.“ Prokop přistoupil o krok blíž. „Störtebekerovi lidi. Baltští bratři. Dělíme se rovným dílem – to bylo Vaše heslo, ne? Každý má stejnej podíl, nikdo není víc než ostatní.“ Zastavil se. „A teď jdeš bojovat za zlatý?“
„Störtebeker je mrtvej,“ řekl Vitar. „Před dvaceti lety mu useknuli hlavu v Hamburku. Bez hesla a bez rovnýho dílu.“ Zvedl předloktí, podíval se na tetování sám, jako by ho viděl poprvý. „Tohle je jenom vzpomínka. Vzpomínky nic neplatěj.“
„Ideály taky ne,“ řekl Prokop. „Ale lidi za ně umíraj.“
„Já za ideály umírat nechci.“
„To víme.“ Prokop se otočil a šel zpátky na své místo. Přes rameno dodal: „Ale až přijde ta chvíle, umřeš za ně stejně. Všichni vždycky umřou za to, za co říkali, že umřít nechtěj.“
Vitar za ním chvíli koukal. Pak upřel oči na bažinu.
„Mám deset kluků. Zvyklý na vodu, na boj a na všechno mezi tím. Kdybyste chtěli tu bažinu vám ohlídáme. Nikdo přes ni neprojde.“
Vlk na něj dlouho hleděl. Pak přikývl.
„Tak jo. Vítare. Vítej ve svoloči. Ale jestli mě podrazíš…“
Vitar se znovu usmál. Tentokrát to byl jinej úsměv. Menší. Skoro upřímnej.
„Já vím, hejtmane.“
Otočil se a zmizel v lese.
Mikuláš k němu přistoupil.
„Věříš mu?“
Vlk se na něj podíval. V očích měl únavu, která sahala až do kostí.
„Ne. Ale potřebujem ho. Když zradí, tak ho zabijem. To je život, Mikuláši. Hlavně neztrať ten odkaz.“
Odešel k vozům.
Mikuláš zůstal stát na okraji lesa a díval se na brod.
Voda tekla pomalu. Těžce. Jako by věděla, co se v ní chystá.
Za nima, v dálce, zapadalo slunce.
Večer se snesl na ležení rychle a studenej.
Vozy se stahovaly kolem ohňů. Lidi se modlili. A báli.
Mikuláš tahal dřevo, držel lana a snažil se nevypadat jako někdo, kdo by nejradši utekl. Schránku měl pořád u sebe. Už mu nepřipadala těžká. Spíš jako by k němu přirostla.
Prokop obcházel mezi vozy. „Bojíte se,“ říkal. „Dobře. Bojte se. Ale až přijdou, vzpomeňte – nejste tu pro sebe. Jste tu pro ty děti, co spí v těch vozech. A aby je neupálili jako mistra Jana.“
Lidi koukali. Někteří se křižovali. Někteří plakali. Někteří jenom zírali do tmy a doufali, že ráno nepřijde.
U jednoho vozu seděla Anežka. Čistila kuši. Pomalu, metodicky, jako by na tom závisel její život. Protože závisel.
Mikuláš si k ní přisedl.
Dlouho mlčeli.
Pak řekl: „Proč to děláš?“
Anežka zvedla oči. Byly studený jako voda v tom brodě.
„Co?“
„Tohle. Bojuješ. Riskuješ. Proč?“
Podívala se na něj. Na kuši. Zase na něj.
„Protože oni začali.“
„To je všechno?“
Podívala se na něj. Dlouze. Jako by se dívala na dítě.
„Poslouchej, šlechtickej synku,“ řekla pomalu.
„Když ti někdo vypálí ves.“
„Zabije otce.“
„Znásilní matku.“
„A pak ti řekne, že je to boží vůle, protože tvoje matka nezaplatila odpustky… tak nemáš na výběr. Můžeš se složit a chcípnout. Nebo můžeš vzít kuši a střílet.“
„Já střílím.“
Mikuláš polknul.
„Promiň. Já nevěděl…“
„Ne. Nevěděl. A nechci, abys věděl. Chci, abys donesl tu relikvii a nepřišel o ni. Protože když o ni přijdeš, všechno, co se stalo mně, stane se těmhle dětem.“ Ukázala k vozům, kde spaly malý děcka. „A to nedopustím.“
Vstala. Vzala kuši.
A zmizela v noci.
Mikuláš zůstal sedět.
Sáhl pod kabátec. Nahmatal schránku.
Byla studená. Pořád.
Ale najednou mu připadalo, že cejtí, jak v ní něco tluče.
Ne srdce. Ale oheň.
K půlnoci přišel Vitar.
Připlížil se k Vlkově vozu, kde hejtman seděl s flaškou a díval se do tmy.
„Hejtmane.“
„Co?“
„Ta věc, co vezete. Prst pravdy. Je to pravda? Že v něm je síla?“
Vlk se podíval na flašku. Na tmu. Na hvězdy, který prorážely mraky.
„Nevím, Vítare. Ale lidi kolem něj míň umírají ze strachu. A víc umírají pro něco. Možná to je ta síla. Možná je to jenom kost. Každopádně brzo uvidíme, na čí straně stojí Bůh.“
Vitar zmizel ve tmě.
Vlk zůstal sedět sám.
Vytáhl flašku. Byla skoro prázdná.
Podíval se k vozům, kde pod jednou z plachet spal Mikuláš se schránkou na prsou.
Zamumlal si pod vousy:
„Buď se utopíme v tom blátě, nebo tam postavíme zeď.“
„A já v blátě plavat neumím.“
- Počet článků 10
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1182x