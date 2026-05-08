8.květen není konec. Je to jen další kapitola
Dnešní státní svátek oslavujeme jako konec nejstrašnější války v dějinách. Je to správné, ale nesmíme se nechat ukolébat pocitem, že zlo bylo definitivně poraženo v troskách berlínského bunkru. Problémem totiž není jen jedna konkrétní ideologie jménem nacismus. Skutečným problémem je německý sklon k vytváření zhoubných kolektivistických systémů a chorobná potřeba vnucovat je celému světu jako „jedinou správnou cestu“.
Od Marxe k Gretě: Stále stejná šablona
Pohled do historie odhaluje děsivou kontinuitu. Německo je továrnou na „ismy“, které vždy začínají velkolepou vizí a končí troskami.
Marxismus: Exportovali ho do šestiny světa a zničili tím životy generacím.
Nacismus: Pokus o rasové ovládnutí světa, který skončil genocidou.
Ekofašismus a multikulturalismus: Současná podoba téhož mesiášského komplexu.
Vždy je to stejný vzorec: Němci uvěří, že pochopili zákonitosti světa (ať už ekonomické, biologické nebo dnes klimatické), prohlásí se za dějinný předvoj a začnou diktovat. Kdo nejde s nimi, je nepřítel. Kdysi to byl kapitalista, pak Žid, dnes je to emitent CO2 nebo kdokoli, kdo si dovolí pochybovat o jejich jaderné fobii.
Nepoučitelní „vůdci“ Evropy
Pamatujete, jak nám ještě nedávno z Berlína zakazovali stavět jaderné bloky blíž než 200 km od hranic? To nebyla jen starost o bezpečnost, to byl projev imperiální arogance.
Německo si prostě neuvědomuje, kde končí jeho hranice. Pocit, že mají morální právo komandovat českou energetiku nebo určovat genetické složení naší kotliny ať už skze likvidaci obyvatel, anebo skrze migrační kvóty, je v jejich politické DNA hluboce zakořeněn.
A nenechme se mýlit – ani nástup AfD není řešením. Pořád jsou to Němci se stejným pocitem nadřazenosti. Změní se jen slovník, ale brzy bychom se dočkali zpochybňování Benešových dekretů a dalších útoků na naši suverenitu. Jejich „nenaplněné ambice“ jsou motorem, který Evropu periodicky rozvrací.
Ekonomický rozvrat jako vizitka
Když se německý experiment začne hroutit – ať už jde o hyperinflaci 20. let, či pod bombami spojenců, anebo dnešní likvidaci vlastního (a tím i našeho) průmyslu v rámci Energiewende – Němci nikdy nepřiznají chybu včas. Reagují až v momentě totálního kolapsu.
A co je nejhorší? Nikdy nenesou zodpovědnost za škody, které způsobí sousedům. Kde je náhrada za škody 2.ww? Kde je náhrada za blokaci stavby našich jaderek? A myslíte, že přijde nějaká omluva po zrušení emisních povolenek?
Decentralizace jako jediné východisko
Problémem je existence jednotného Německa v podobě, v jaké ho sjednotil Bismarck. Tento kolos v srdci Evropy má imperiální mindrák v genech. Dokud nebude Německo opět decentralizováno na spolkové státy, které se budou starat samy o sebe a ne o spásu světa, bude Evropa v neustálém ohrožení.
Historie se opakuje. Dnes slavíme porážku Hitlera, ale měli bychom si zároveň připomínat, že boj proti zrůdným německém kolektivistickým ideologiím nikdy nekončí. Protože, řečeno bez obalu:
Německo je rakovina Evropy.
Robert Máslo
