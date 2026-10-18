Západ tváří v tvář vlastní zkáze
Snímek je z demonstrace v nizozemském Amsterdamu. Na jedné straně je aktivisty veřejně prezentovaná podpora hnutí Hamás - organizaci, kterou Evropská unie vede na seznamu teroristických organizací, a jejíž činy i samotná nizozemská vláda označuje jako teroristické. Přesto je jí zde zcela veřejně a nepokrytě vyjadřována podpora. Demonstranti podporují nejen někoho, kdo mučí a vraždí na Blízkém východě, ale také někoho, jehož nenávist se časem obrátí i proti samotným demonstrantům. Popření zcela základního životního principu – pudu sebezáchovy.
Na druhé straně fotografie stojí dva příslušnici bezpečnostního sboru. Tady je ta symbolika nejhlubší – povšimněte si jejich nezájmu a odtažitosti. Jejich odevzdanost není jen odrazem jich samotných, ale odráží apatii a zkostnatělost celého státu, celé společnosti, která vůči zlu neumí nebo nechce zasáhnout. Dívají se na to, jak je jejich svět pomalu ničen, ale z vlastní vůle proti tomu nedokáží zasáhnout. Nizozemsko do dnešního dne nemá zákon, který by trestal veřejné schvalování a propagování teroristických organizací.
Ve světě přitom vidíme zvyšující se agresivitu a požadavky demonstrantů:
- před pár lety chtěli jen „spravedlnost pro Palestinu“;
- před pár měsíci říkali „nepodporujeme Hamás, ale chápeme ho“ nebo „je to nutná obrana palestinského lidu“;
- dnes už napřímo říkají „Podporujeme Hamás“ a „Sláva našim mučedníkům“.
Reakce politiků kdekoliv na Západě je ale bez ohledu na stupňující se nebezpečí stále stejná - schovávání hlavy do písku, vyhýbání se otázkám, odkaz na svobodu projevu. Toto však už dávno překračuje hranice svobody slova! Jsou to přímé výzvy a podpora zničení demokracie a jejích hodnot. Skutečně si všichni myslí, že by tato nenávist skončila potenciálním zničením Izraele?
Současná demokracie svými pravidly ničí samu sebe. Neumí a nechce se přizpůsobit bezpečnostním požadavkům dnešní doby. Vidíme, ale nevnímáme. Slyšíme, ale neposloucháme. V tom všem chaosu zůstává Izrael naší poslední pojistkou bezpečnosti.
Jedna reakce přesto nastává – po celé západní Evropě nabírají na síle nacionalistická a populistická uskupení, strany a hnutí, která slibují rychlé a efektivní řešení problému. Jejich nástup k moci je v několika státech Evropy už jen otázkou času. K jaké budoucnosti nás ale tato změna přivede, to si dnes nikdo soudný odhadovat netroufne.
Robert Krejčí
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