Je v Izraeli apartheid?
Protiizraelští aktivisté vykřikují slovo apartheid v souvislosti s Izraelem stále dokola tak dlouho, dokud my podporovatelé Izraele diskusi neukončíme a neodejdeme (ano, jsme také jen lidé a ani dohadování se s blbcem nedokážeme vést donekonečna), nebo se pokusíme udělat vstřícný krok (to už jsem poslední dobou také vzdal) a řekneme, že v některých individuálních případech může dojít k porušení určitého práva, což ale není důkaz aparth… ani vás nenechají dořeknout, a začnou křepčit, že vás uargumentovali. V obou případech jsou si jisti svým vítězstvím, které je nadále udržuje v jejich bludu.
Tak pojďme postupně:
Historicky slovo apartheid označuje systém zavedený v Jihoafrické republice, zejména po vítězství National Party v roce 1948. Obyvatelstvo bylo právně rozděleno podle rasových kategorií a od této klasifikace se odvíjela politická práva, místo bydliště, pohyb, vzdělávání, zaměstnání, vlastnictví půdy a další oblasti života.
V současné době řadí Římský statut Mezinárodního trestního soudu apartheid mezi zločiny proti lidskosti. V čl. 7 jej definuje jako nelidské činy páchané v kontextu institucionalizovaného režimu systematického útlaku a nadvlády jedné rasové skupiny nad jinou skupinou nebo skupinami, pokud jsou páchány s úmyslem tento režim zachovat. Hlavními znaky tedy jsou:
- existence rozlišitelných skupin obyvatelstva,
- systematická nadvláda jedné nad druhou,
- institucionalizovaný systém, nikoli jednotlivé diskriminační případy,
- závažné „nelidské činy“, například svévolné věznění, násilí, vyhánění či jiné závažné odpírání základních práv,
- záměr tento systém nadvlády udržovat.
Podstatné tedy není jen to, že dvě skupiny lidí žijí odděleně, ale že jedna skupina systematicky ovládá druhou a stát tuto nadvládu institucionalizuje a udržuje.
A teď se podívejme na situaci Izraele.
Arabští občané Izraele se sice v individuálních případech mohou setkávat s určitými nerovnostmi nebo diskriminací (asi ve stejném duchu, jako Romové v ČR nebo černoši v USA), ale mají izraelské občanství, volební právo, svobodu pohybu, mohou studovat, pracovat i podnikat, mohou kandidovat do Knesetu a působit ve státních institucích, soudnictví či dalších veřejných profesích. Označení Izraele za apartheidní stát ve vztahu k jeho arabským občanům je tak zcela mimo objektivní realitu.
Provolávači apartheidu v Izraeli ale neuspějí ani v případech Gazy či Judeje a Samaří. Gaza dostala v roce 2005 možnost zcela samostatně spravovat své záležitosti, zvolit si vládu a ukázat, že je schopna kráčet k plnohodnotnému samostatnému státu. Zároveň jí byla Izraelem poskytována nadále humanitární pomoc, byla zásobena potravinami, léky, energiemi, naftou, čistou vodou; Gazanům bylo umožněno v Izraeli pracovat. Výsledek? Tisíce raket, vystřelený každý rok na Izrael, a nakonec zrůdný teroristický útok 7. října 2023. V Judeji a Samaří pak funguje mezinárodně schválený režim rozdělení na zóny A, B a C, každý s určenou správou a odpovědností. Nejen, že místní Arabové mohou ve svých zónách spravovat vlastní záležitosti, ale probíhá zde aktivní obchod a zaměstnávání Arabů v izraelských společnostech. Přestože dochází k individuálním incidentům, zejména ze strany izraelských osadníků, nelze je ani vzdáleně srovnávat s naplněním definice apartheidu.
Výkřiky o apartheidu v Izraeli jsou jen další snahou aktivistů, pro které je přání otcem myšlenky, odvrátit hlasitostí a emocemi pozornost od reality, faktů a pravdy. Jediné, o co se Izrael snaží, je přežít, a v ideálním případě žít v míru. Žádal o to v minulosti nesčetněkrát, a odpovědí mu vždy byla další vlna násilí. Co někteří nazývají apartheidem, je jen schopnost Izraele zajišťovat svou bezpečnost, a je malým zázrakem, že je toho stále schopen v mezích mezinárodního práva.
Apartheid nikdy v Izraeli nebyl, není, a věřím tomu, že ani nikdy v budoucnu nebude.
Robert Krejčí
Jak roste antisemitismus v ČR?
Možná jste zaznamenali zprávu o nárůstu antisemitismu v ČR, kterou vydal orgán Rady Evropy – Evropská komise proti rasismu a intoleranci. Myslím, že je dobré neklouzat jen po povrchu titulku a podívat se více do hloubky.
Robert Krejčí
Západ tváří v tvář vlastní zkáze
Fotografie článku má v sobě obrovskou symboliku dnešní doby. Ukazuje současnou západní společnost a její státy jako někoho, kdo se nedokáže bránit nebezpečí, kterému se dívá do tváře.
Robert Krejčí
Izrael a Židé: Mýty a fakta VI.
Hnutí BDS je institucionalizovanou formou nenávisti proti Židům a Izraeli, která se schovává za deklarovanou podporu Palestinců. Je ale jeho účelem skutečně jejich podpora? Dnešní téma - komu slouží hnutí BDS?
Robert Krejčí
Izrael a Židé: Mýty a fakta V.
Za politicky korektní pojmy a hesla se dá schovat mnohé - skrytou nenávist, snahu o kolektivní obviňování i myšlenku o návratu ke konečnému řešení. Dnešní téma - antisemitismus schovaný za antisionismem.
Robert Krejčí
Izrael a Židé: Mýty a fakta IV.
Civilisté jsou oběťmi na obou stranách izraelsko-palestinského konfliktu. Proč je to na jedné straně označováno jako genocida a na druhé jako oprávněný odpor? Dnešní téma - civilní oběti a realita války v Gaze.
|Další články autora
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí
Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale...
Praha se mění v kulisy Dana Browna. Natáčení seriálu od Netflixu omezí hlavně knihomoly
Natáčení seriálu podle Dana Browna uzavře ve středu a ve čtvrtek Mariánské náměstí. Praha se tak...
Prostějov versus Prostějov. Při historickém hokejovém derby to bude vřít i v hledišti
Souboj, jaký Prostějov nezažil. V hokejovém prostředí dojde v sobotu k nevšední situaci - ve druhé...
Jihočeská cizinecká policie odhalila 11 podvodů s dávkami za skoro tři mil. Kč
Jihočeská cizinecká policie odhalila 11 podvodů s humanitárními dávkami za téměř tři miliony korun....
Modelium 2026 vyhrál Vojtěch Jelínek ze SŠ polytechnické Brno
VIDEO: Nedůstojné chování k mrtvým zvířatům. Pracovník svozové firmy je házel z terasy
Personál karlovarské veterinární kliniky Elite Vet i přihlížející lidi pobouřilo konání, které...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 53
- Celková karma 11,99
- Průměrná čtenost 1689x