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Je v Izraeli apartheid?

Robert Krejčí
Apartheid – vedle genocidy další oblíbená nálepka pro Izrael, kterou se dnes mává na všechny strany. Módní záležitost, kterou se musí pochlubit každý správný levicový aktivista. Jaká je realita?

Protiizraelští aktivisté vykřikují slovo apartheid v souvislosti s Izraelem stále dokola tak dlouho, dokud my podporovatelé Izraele diskusi neukončíme a neodejdeme (ano, jsme také jen lidé a ani dohadování se s blbcem nedokážeme vést donekonečna), nebo se pokusíme udělat vstřícný krok (to už jsem poslední dobou také vzdal) a řekneme, že v některých individuálních případech může dojít k porušení určitého práva, což ale není důkaz aparth… ani vás nenechají dořeknout, a začnou křepčit, že vás uargumentovali. V obou případech jsou si jisti svým vítězstvím, které je nadále udržuje v jejich bludu.

Tak pojďme postupně:

Historicky slovo apartheid označuje systém zavedený v Jihoafrické republice, zejména po vítězství National Party v roce 1948. Obyvatelstvo bylo právně rozděleno podle rasových kategorií a od této klasifikace se odvíjela politická práva, místo bydliště, pohyb, vzdělávání, zaměstnání, vlastnictví půdy a další oblasti života.

V současné době řadí Římský statut Mezinárodního trestního soudu apartheid mezi zločiny proti lidskosti. V čl. 7 jej definuje jako nelidské činy páchané v kontextu institucionalizovaného režimu systematického útlaku a nadvlády jedné rasové skupiny nad jinou skupinou nebo skupinami, pokud jsou páchány s úmyslem tento režim zachovat. Hlavními znaky tedy jsou:

  • existence rozlišitelných skupin obyvatelstva,
  • systematická nadvláda jedné nad druhou,
  • institucionalizovaný systém, nikoli jednotlivé diskriminační případy,
  • závažné „nelidské činy“, například svévolné věznění, násilí, vyhánění či jiné závažné odpírání základních práv,
  • záměr tento systém nadvlády udržovat.

Podstatné tedy není jen to, že dvě skupiny lidí žijí odděleně, ale že jedna skupina systematicky ovládá druhou a stát tuto nadvládu institucionalizuje a udržuje.

A teď se podívejme na situaci Izraele.

Arabští občané Izraele se sice v individuálních případech mohou setkávat s určitými nerovnostmi nebo diskriminací (asi ve stejném duchu, jako Romové v ČR nebo černoši v USA), ale mají izraelské občanství, volební právo, svobodu pohybu, mohou studovat, pracovat i podnikat, mohou kandidovat do Knesetu a působit ve státních institucích, soudnictví či dalších veřejných profesích. Označení Izraele za apartheidní stát ve vztahu k jeho arabským občanům je tak zcela mimo objektivní realitu.

Provolávači apartheidu v Izraeli ale neuspějí ani v případech Gazy či Judeje a Samaří. Gaza dostala v roce 2005 možnost zcela samostatně spravovat své záležitosti, zvolit si vládu a ukázat, že je schopna kráčet k plnohodnotnému samostatnému státu. Zároveň jí byla Izraelem poskytována nadále humanitární pomoc, byla zásobena potravinami, léky, energiemi, naftou, čistou vodou; Gazanům bylo umožněno v Izraeli pracovat. Výsledek? Tisíce raket, vystřelený každý rok na Izrael, a nakonec zrůdný teroristický útok 7. října 2023. V Judeji a Samaří pak funguje mezinárodně schválený režim rozdělení na zóny A, B a C, každý s určenou správou a odpovědností. Nejen, že místní Arabové mohou ve svých zónách spravovat vlastní záležitosti, ale probíhá zde aktivní obchod a zaměstnávání Arabů v izraelských společnostech. Přestože dochází k individuálním incidentům, zejména ze strany izraelských osadníků, nelze je ani vzdáleně srovnávat s naplněním definice apartheidu.

Výkřiky o apartheidu v Izraeli jsou jen další snahou aktivistů, pro které je přání otcem myšlenky, odvrátit hlasitostí a emocemi pozornost od reality, faktů a pravdy. Jediné, o co se Izrael snaží, je přežít, a v ideálním případě žít v míru. Žádal o to v minulosti nesčetněkrát, a odpovědí mu vždy byla další vlna násilí. Co někteří nazývají apartheidem, je jen schopnost Izraele zajišťovat svou bezpečnost, a je malým zázrakem, že je toho stále schopen v mezích mezinárodního práva.

Apartheid nikdy v Izraeli nebyl, není, a věřím tomu, že ani nikdy v budoucnu nebude.

Autor: Robert Krejčí | pátek 6.11.2026 13:41 | karma článku: 0 | přečteno: 10x
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