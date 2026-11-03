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Jak roste antisemitismus v ČR?

Robert Krejčí
Možná jste zaznamenali zprávu o nárůstu antisemitismu v ČR, kterou vydal orgán Rady Evropy – Evropská komise proti rasismu a intoleranci. Myslím, že je dobré neklouzat jen po povrchu titulku a podívat se více do hloubky.

Zpráva samotná čerpá data ze statistiky Federace židovských obcí v ČR (FŽO) pro rok 2024, vydanou v roce 2025, kterou tato instituce každý rok vydává. Práce s daty a šetření v ČR probíhalo na podzim 2025. Odkaz na samotnou zprávu komise i statistiku FŽO najdete na konci článku.Průběžný vývoj evidovaných incidentů je následující:

Rok – Počet incidentů – Meziroční nárůst

  • 2020 – 874
  • 2021 – 1128 – +29,1 %
  • 2022 – 2277 – +101,9 %
  • 2023 – 4328 – +90,1 %
  • 2024 – 4694 – +8,46 %
  • 2025 – data zatím nejsou k dispozici

Vidíme tedy skutečně nárůst 437 % mezi roky 2020 a 2024, počet incidentů je přibližně 5,5krát vyšší. Největší nárůsty přišly ještě před teroristickým útokem 7. října 2023, po kterém došlo k výraznému zpomalení. Důležitá je tu ovšem i klasifikace incidentů.

Ve statistice FŽO může být incidentem například:

  • antisemitský příspěvek nebo komentář na sociální síti,
  • článek či obrázek na dezinformačním webu,
  • výhrůžka konkrétnímu člověku,
  • antisemitský slogan na veřejné demonstraci,
  • vandalismus proti synagoze, hřbitovu nebo památníku,
  • fyzické napadení,
  • popírání nebo zkreslování holokaustu,
  • projev, který podle použité metodiky překračuje kritiku izraelské vlády a naplňuje znaky antisemitismu, například kolektivní obviňování Židů nebo aplikování tradičních protižidovských konspirací na Izrael.

FŽO používá pracovní definici antisemitismu International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA. To je důležité, protože jeden internetový příspěvek může být započítán jako samostatný incident, i když nikoho konkrétního neohrožuje a není trestným činem. To pochopitelně nijak nesnižuje jeho vysokou společenskou škodlivost.

V roce 2024 pocházelo 4 503 z 4 694 incidentů z online prostoru, tedy 95,93 %. Z toho bylo 3 364 případů zachyceno na sociálních sítích (v roce 2023 činil podíl online incidentů dokonce 98,01 %). Offline/fyzických incidentů bylo přibližně 191. Rozhodně ale není správné online projevy bagatelizovat. Zpráva upozorňuje, že právě internetové prostředí sloužilo např. k radikalizaci mladých lidí podezřelých z pokusu o útok na brněnskou synagogu.

V roce 2024 bylo evidováno 118 incidentů zaměřených na konkrétní osobu, majetek nebo instituci. V porovnání s rokem 2022, kdy jich bylo 24, je jedná o nárůst o 94 případů, tedy přibližně 392 %, počet je téměř pětinásobný – to poměrově odpovídá nárůstu všech incidentů.

V letech 2020 až 2023 evidovala FŽO pouze dva fyzické antisemitské útoky, jeden v roce 2020 a jeden v roce 2021. V roce 2024 byly evidovány čtyři fyzické útoky, všechny v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Zde je dobré zmínit pokus o žhářský útok na synagogu Agudas Achim v Brně z ledna 2024. Policie případ kvalifikovala jako pokus o teroristický čin, v následném mezinárodním vyšetřování bylo zadrženo pět osob ve věku 13 až 18 let; dva podezřelí byli obviněni v souvislosti s podporou terorismu, podněcováním nenávisti a pokusem o teroristický útok. Podle zprávy byli radikalizováni online a přicházeli do styku s obsahem podporujícím Islámský stát a džihádismus. Tento případ je varovným příkladem, jak se může online radikalizace přenést do fyzického světa.

Největší změnou není jen počet, ale i posun od tradičních protižidovských stereotypů k antisemitismu spojenému s Izraelem. V roce 2024 FŽO evidovala 2 235 případů antisemitismu spojeného s Izraelem a BDS, tedy přibližně 48 % všech případů, oproti 1 242 případům v roce 2023 – jedná se o nárůst o 80 %. Kategorie tradičních stereotypů a konspiračních teorií klesla z 2 915 případů v roce 2023 na 2 227 v roce 2024. Naopak v roce 2024 bylo zaznamenáno 122 případů popírání nebo zkreslování holokaustu oproti 83 v roce 2023, tedy nárůst o 47 %, což představuje dosavadní maximum a znepokojivý fenomén v přístupu společnosti k historii.

Také je zajímavá (ne překvapivá) statistika ideologického zaměření – zatímco dezinformační prostředí a krajní pravice zaznamenávají jen minimální nárůst, a křesťanský ultrakonzervatismus dokonce pokles o -36 %, islamistické prostředí eviduje nárůst o 40 % a krajní levice dokonce o 209 %!!!

Zásadní je pak srovnání se západní Evropou. Dostupné evropské přehledy řadí Spojené království, Německo a Francii mezi země s nejvyšším počtem závažných a násilných antisemitských incidentů. Pro rok 2024 uvádějí přibližně 201 fyzických násilných incidentů ve Spojeném království, 148 až 173 v Německu podle použitého zdroje a klasifikace a 106 ve Francii. Ve srovnání s těmito zeměmi je český počet čtyř fyzických napadení výrazně nižší, a to nejen absolutně, ale s velkou pravděpodobností i po zohlednění velikosti populace. Počet násilných útoků zůstává v ČR velmi nízký a samotná FŽO ve své zprávě výslovně konstatuje, že ČR v roce 2024 zůstala ve srovnání s jinými zeměmi a regiony bezpečnou zemí pro židovskou komunitu.

Stále tak zůstáváme jednou z nejbezpečnějších a politicky nejvstřícnějších evropských zemí pro židovský život, ale už nemůžeme říkat, že jsme vůči současné evropské vlně antisemitismu imunní. Většina „bojovníků“ se schovala do anonymity v online prostředí, které skýtá útočiště jak pro klasické trolly, pro všeználky postižené Dunning–Krugerovým efektem, i pro profesionální radikály.

Zpráva komise: https://rm.coe.int/seventh-report-on-czechia/48802e8294S

Statistika FŽO: https://www.fzo.cz/…/Annual-Report-antisemitism-Czechia…

Statistiky pro srovnání s evropskými zeměmi:https://www.statista.com/…/5169/antisemitism-in-europe/…https://fra.europa.eu/…/fra-2026-germany-antisemitism…

Autor: Robert Krejčí | úterý 3.11.2026 17:08 | karma článku: 0 | přečteno: 46x
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