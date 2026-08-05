Izrael a Židé: Mýty a fakta I.
Jen málo historických předsudků přežilo v evropské kultuře tak dlouho jako představa, že Židé stojí „někde v pozadí“ a tajně řídí svět. Objevuje se v různých podobách: jednou jako tvrzení, že Židé ovládají banky, jindy jako obvinění, že kontrolují média, Hollywood, vlády, univerzity, farmaceutické firmy, mezinárodní organizace nebo dokonce války a ekonomické krize. V modernější verzi se často místo slova „Židé“ používá slovo „sionisté“, „globální elity“, „lobby“ nebo konkrétní jména židovských osobností. Smysl sdělení však bývá stejný: malá, údajně soudržná a skrytě koordinovaná skupina má mít nepřiměřenou moc nad většinovou společností.
Právě proto je tento narativ tak nebezpečný. Nejde o běžnou konstruktivní kritiku bankovního sektoru, médií, politického lobbingu nebo konkrétních vlivných jednotlivců. Taková kritika je v demokratické společnosti naprosto legitimní. Problém nastává ve chvíli, kdy se z konkrétní kritiky stane bezpředmětné kolektivní obvinění Židů jako celku. Mezinárodní aliance pro připomínku Holocaustu (IHRA) ve své pracovní definici antisemitismu uvádí jako příklad antisemitského projevu právě lživá, dehumanizující či stereotypní tvrzení o Židech jako kolektivní moci, například mýtus o světovém židovském spiknutí nebo o židovské kontrole médií, ekonomiky, vlády či jiných institucí.
Předsudek první: „Židé ovládají banky a finanční systém“
Tento stereotyp patří k nejstarším. Vychází z historických okolností, kdy byli Židé v některých evropských společnostech vytlačováni z vlastnictví půdy a z mnoha řemesel, zatímco jim byly někdy ponechány činnosti spojené s obchodem či půjčováním peněz. Z omezené historické role části židovských komunit, společně s jejich objektivně vysokými (nejen) obchodními schopnostmi, se postupně vytvořil předsudek, že Židé jako celek jsou spojeni s penězi, lichvou, chamtivostí a finanční manipulací. To je učebnicový příklad toho, jak z určité historické situace vznikne zjednodušující kolektivní nálepka.
Skutečnost je mnohem prostší. Židé představují velmi malou část světové populace. Pew Research Center uvádí, že Židé tvoří přibližně 0,2 procenta světové populace, a podobně demografická data pro rok 2024 odhadují světovou židovskou populaci přibližně na 15,74 milionu osob. Představa, že takto malá, a navíc vnitřně velmi různorodá skupina centrálně řídí globální bankovnictví, neobstojí ani logicky, ani empiricky. Finanční trhy ovlivňují státy, centrální banky, regulátoři, investiční fondy, technologické změny, geopolitika, úrokové sazby, energetické krize a mnoho dalších faktorů. Redukovat tento složitý systém na „židovskou kontrolu“ není analýza, ale konspirační zkratka.
Předsudek druhý: „Židé ovládají média“
Další oblíbenou nálepkou je tvrzení, že Židé ovládají média, a tím manipulují veřejné mínění. I zde platí, že konkrétní kritika konkrétního mediálního domu, vlastníka, redakční linie nebo politické zaujatosti je legitimní. Média mají být pod veřejnou kontrolou a kritika jejich práce je běžnou součástí demokracie. Antisemitský problém vzniká tehdy, když se jednotlivé příklady židovských novinářů, producentů, investorů nebo majitelů zobecní na tvrzení, že „Židé ovládají média“.
Tento stereotyp je zvlášť odolný, protože pracuje s jednoduchou psychologií podezření. Pokud se někomu nelíbí, jak média informují o válce, ekonomice, migraci či Izraeli, může být lákavé hledat jednoho skrytého viníka. Jenže média v demokratických společnostech nejsou jednotný blok. Soutěží mezi sebou, mají různé vlastníky, různé ideové orientace a často se navzájem ostře kritizují. Jako tragikomická poznámka pod čarou je skutečnost, že ačkoliv velká část současných médií naopak nepřiměřeně kritizuje Izrael a přebírá (často neověřený) narativ aktivistického palestinismu, jsou Židé nadále z ovlivňování médií obviňováni. American Jewish Committee popisuje tvrzení o židovské kontrole médií, bank a vlád jako součást dlouhodobé konspirační představy o tajné židovské moci, jejíž kořeny souvisí mimo jiné s falzem známým jako Protokoly sionských mudrců.
Předsudek třetí: „Sionisté řídí vlády a mezinárodní politiku“
V posledních desetiletích se výraz „Židé“ často nahrazuje slovem „sionisté“. Samotný sionismus je historické (i když poměrně mladé) národní hnutí usilující o židovské sebeurčení, především ve státě Izrael. Je samozřejmě legitimní diskutovat o konkrétních podobách sionismu, o izraelské vládní politice, o osadách, o válce v Gaze nebo o vztahu Izraele k Palestincům. Problém nastává tehdy, když se slovo „sionista“ používá jako kódové označení pro údajnou skrytou židovskou moc.
Tvrzení, že „sionisté řídí Washington“, „sionisté ovládají Evropu“ nebo „sionistická lobby rozhoduje o válkách“, nepopisuje standardní politický lobbing, ale pouze podsouvá, že demokratické státy nejsou schopné samostatného rozhodování a jsou tajně kontrolovány Židy nebo Izraelem. Je pravda, že v mnoha zemích existují proizraelské i propalestinské zájmové skupiny. To je normální součást pluralitní politiky, stejně jako mají svá lobby další státy (zdravíme Rusko), obchodní korporace, zbrojařské firmy atd. Ale mezi vlivem zájmové skupiny a údajným tajným řízením státu je zásadní rozdíl.
Předsudek čtvrtý: „Za krizemi vždy stojí Židé“
Konspirační antisemitismus má ještě jednu typickou vlastnost: objevuje se vždy, když společnost prochází strachem, nejistotou nebo krizí. Ekonomická recese, pandemie, válka, inflace, kulturní změny nebo technologické otřesy vytvářejí poptávku po jednoduchém vysvětlení. A právě v takové chvíli se starý mýtus o „skrytém židovském vlivu“ znovu vrací.
Anti-Defamation League (ADL) upozorňuje, že podle tohoto mýtu má malá židovská menšina údajně kontrolovat banky, média, průmysl, vlády nebo dokonce počasí, a že Židé bývají obviňováni z ekonomických krizí od Velké hospodářské krize až po recesi roku 2008. Tento mechanismus je nebezpečný právě proto, že nabízí falešný pocit porozumění. Místo složitých příčin krize nabídne jednoduchého nepřítele. A jakmile je nepřítel označen, otevírá se cesta k nenávisti. Pak už stačí jen nechat působit masovou psychózu a sledovat populistické politiky, jak si z těchto lží staví svou kariéru.
Odkud se tento mýtus vzal?
Jedním z nejvlivnějších textů v dějinách moderního antisemitismu byly Protokoly sionských mudrců. Tento dokument měl popisovat tajný plán Židů a svobodných zednářů na ovládnutí světa. Ve skutečnosti šlo o falzum. Encyclopaedia Britannica uvádí, že Protokoly byly podvodný dokument, který sloužil jako záminka a odůvodnění antisemitismu, a že vyšetřování prokázala jejich padělaný původ, mimo jiné v prostředí ruské tajné policie a za použití starších literárních zdrojů.
Přesto se tento padělek šířil po Evropě i mimo ni. Byl překládán, citován a používán jako „důkaz“ židovského spiknutí. V USA jej využíval například tisk spojený s Henry Fordem, zatímco v Evropě jej převzala nacistická propaganda. Britannica uvádí, že nacisté Protokoly používali opakovaně a po nástupu k moci ve 30. letech byly využívány i ve školách. V některých skupinách jsou Protokoly živé dodnes a využívají se k rozdmýchávání protižidovské nenávisti.
Historická zkušenost: od slov k násilí
Historie ukazuje, že podobné předsudky nezůstávají jen u slov. Nacistická propaganda systematicky vykreslovala Židy jako skrytou sílu stojící za nepřáteli Německa, za válkou, za kapitalismem i bolševismem. United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) uvádí, že nacistická propaganda hrála zásadní roli při pronásledování, a nakonec zničení evropských Židů, protože podněcovala nenávist a vytvářela atmosféru lhostejnosti k jejich osudu.
Nacisté dobře rozuměli tomu, že masové násilí potřebuje přípravu. Nejprve je třeba oběti vykreslit jako hrozbu. Potom jako parazity. Potom jako nepřátele lidu. A nakonec jako problém, který je třeba „vyřešit“. USHMM popisuje, že nacistická propaganda používala kontrolu médií, filmů, rozhlasu, tisku a vzdělávání k démonizaci Židů a k obrácení německé společnosti proti nim. Konečným výsledkem byla aplikace konečného řešení a zavraždění 6 milionů evropských Židů.
Proč je tento mýtus nebezpečný i dnes?
Mýtus o židovské moci je nebezpečný ze tří důvodů. Zaprvé, zbavuje veřejnou debatu racionality. Místo analýzy médií, finančních trhů nebo zahraniční politiky nabízí předem určeného viníka. Zadruhé, přenáší odpovědnost z konkrétních jednotlivců a institucí na celý národ nebo náboženskou komunitu. Zatřetí, vytváří atmosféru, v níž jsou Židé v diaspoře podezíráni bez ohledu na své skutečné názory, životy a postoje.
Dnešní data ukazují, že antisemitismus není jen historická vzpomínka. Americké ministerstvo spravedlnosti uvádí, že v roce 2023 bylo v USA nahlášeno 2 699 nábožensky motivovaných incidentů z nenávisti a více než polovina z nich, konkrétně 1 832, byla motivována protižidovskou zaujatostí. ADL k těmto datům doplňuje, že protižidovské zločiny z nenávisti tvořily v roce 2023 přibližně 68 procent všech nábožensky motivovaných zločinů hlášených FBI, ačkoli Židé tvoří jen malou menšinu americké populace.
Konstruktivně kritizujme, ale neobviňujme kolektivně Židy
Je správné upozorňovat na individuální zneužívání moci. Je správné požadovat transparentnost médií, bank, politického financování, lobbingu i mezinárodních institucí. Je legitimní kritizovat konkrétní kroky izraelské vlády, stejně jako konkrétní kroky jakékoli jiné vlády nebo skupiny. Ale není správné převádět tuto kritiku na Židy jako kolektiv. Mezi kritickým myšlením a předsudkem je zásadní rozdíl: jedno hledá důkazy, druhé hledá viníka.
Tvrzení, že „Židé“ nebo „sionisté“ ovládají média, banky či světovou politiku, není odvážné odhalení skryté pravdy. Je to starý předsudek v novém jazyce. Jeho síla spočívá v jednoduchosti, ale právě proto je klamavý. Složitý svět se nedá vysvětlit jedním viníkem. A společnost, která začne hledat viníka v celé menšině, se nevydává cestou pravdy, ale cestou nebezpečné kolektivní nenávisti. Všichni víme, kde tato cesta končí.
Zdroje:
What is antisemitism? | IHRA working definition
Countries with the most Jews & global Jewish population change, 2010-2020 | Pew Research Center
control | #TranslateHate | AJC
Antisemitism Uncovered: Myth – Jews Have Too Much
Protocols of the Elders of Zion | Britannica
Nazi Propaganda | Holocaust Encyclopedia
Community Relations Service | 2023 FBI Hate Crimes Statistics
New FBI Data Reflects Record-High Number of Anti-Jewish Hate Crimes | ADL
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