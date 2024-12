Digitalizace státu – jak se inspirovat v zahraničí?

Digitalizace státní správy je v moderní době nezbytností. Urychluje procesy, snižuje náklady a zvyšuje dostupnost služeb pro občany. Bohužel v Česku se vydalo pouze jedno ministerstvo směrem, který by se dal považovat za správný.

Zbytek velmi zaostává a ukázalo se, že někteří samozvaní experti až takoví experti nejsou. Možná bychom se ale měli podívat na to, jak to funguje v jiných státech. Protože okopírovat něco, co jinde funguje není žádná ostuda.

Estonsko: Digitalizace justice na špičkové úrovni

Jedním z našich vzorů by mělo být Estonsko. Efektivnost fungování justice je totiž na skvělé úrovni. Elektronické systémy zde umožňují občanům a právníkům podávat žaloby, sledovat spisy a komunikovat se soudy online. Samozřejmostí jsou elektronické spisy, kdy občané i právníci mají přístup ke svým případům z pohodlí domova. Rutinní záležitosti, jako jsou dopravní přestupky, řeší automatizované systémy. A vše podporují také veřejné statistiky, které jsou transparentní a zajišťují tak důvěru.

Jak ale digitalizace justice vypadá u nás? eSPIS připravuje ministerstvo už roky. eISIR neboli Elektronický insolvenční rejstřík, měl být hotový v září 2023. Poté ministerstvo posunulo datum na červen 2024. Je prosinec 2024 a kde nic, tu nic. Obojí by mělo být hotové do poloviny roku 2025, říká ministerstvo. Tak uvidíme.

Finsko: Digitalizace zdravotnictví jako vzor pro Evropu

Ve zdravotnictví může digitalizace zachraňovat životy.Inspiraci bychom měli hledat ve Finsku, kde platforma Kanta propojuje pacienty, lékaře i lékárny a zajišťuje, že každý má přístup ke správným informacím. Jak je to možné? Díky centrálním zdravotním záznamům. Lékaři totiž vidí kompletní historii pacienta, což zlepšuje diagnostiku a léčbu. Důležitá je také bezpečnost dat, sám občan si totiž může zkontrolovat to, kdo nahlížel do jejich záznamů. V ČR by podobný systém mohl zlepšit zdravotní péči a posílit důvěru občanů ve správu jejich osobních údajů.

Dánsko: Digitalizace stavebního řízení bez byrokracie

Stavební řízení v Česku často trvá měsíce nebo i roky. Nyní s totálně zničenou digitalizací stavebního řízení jsme se vrátili opět do doby papírové a slibovaný by-pass také úplně nefunguje. V Dánsku přitom zvládli proces zjednodušit a digitalizovat. Mají centrální portál Byg & Miljø, kde občané a firmy podávají žádosti o stavební povolení online. Systém také automaticky kontroluje formální správnost žádostí, což urychluje schvalovací proces. Celkově však v Dánsku je skvělý celý průběh řízení. Žadatelé totiž mohou v reálném čase sledovat stav své žádosti. Co musí doplnit, co je již schváleno a samozřejmě také samotné schválení žádosti.

Česká republika by mohla od Dánska převzít nejen technická řešení, ale i přístup k transparentnosti a komunikaci s občany.

Co tedy ze zahraničních zkušeností vyžaduje úspěšná digitalizace? Především jasnou vizi, digitalizace nesmí být jen sbírkou projektů, ale musí být součástí dlouhodobé strategie.Česká republika má příležitost stát se digitalizačním lídrem, ale musí si vzít příklad z těch nejlepších. Začněme tam, kde je to nejvíc potřeba, a dokažme, že i stát může být efektivní a moderní.