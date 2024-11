Zimní pneumatiky: pravda a mýty

Zima se blíží a já sleduji „zaručené“ informace o používání zimních pneumatik. Od laických moderátorů, ale i od „opravdových expertů“. Bohužel, často jeden větší nesmysl než druhý.

Dovolím si vnést do věci jasno, zejména pro potřebu běžných řidičů. Správnost mých informací je možné snadno ověřit nahlédnutím do předpisů, které uvádím na konci článku.

Řeč bude o zimních pneumatikách a nejprve si řekneme, co to vlastně zimní pneumatika je. Je to velmi jednoduché, zimní pneumatika je ta, která má na sobě písmena M a S. A je jedno, zda ve tvaru M+S, M/S, nebo jiném. Jestli se na pneumatice nachází také symbol horského štítu se sněhovou vločkou je zcela nepodstatné, toto označení se naší země (alespoň prozatím) nijak netýká. Po zrušení terénních pneumatik přešly některé takové pneumatiky do kategorie zimních pneumatik. Ty poznáme podle označení ET, ML, MPT nebo POR. Čili i toto jsou zimní pneumatiky, i když na sobě písmena MS nemají. Důležitá informace je, že něco jako celoroční nebo univerzální pneumatiky neexistuje, jakkoliv se o takových pneumatikách mluví nebo je dokonce někdo i nabízí. Podle současných předpisů existují pouze pneumatiky letní a zimní.

Povinné použití zimních pneumatik lze rozdělit do dvou případů. Tím prvním je dopravní značka Zimní výbava. Trošku zvláštní název, vezmeme-li v úvahu, že se netýká ničeho jiného než zimních pneumatik. Pokud chceme pokračovat za tuto značku, musíme mít na autě zimní pneumatiky a je úplně jedno, jaké je právě datum. Druhým případem je situace, kdy se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám takové podmínky předpokládat. To ale platí jen v období 1. 11. až 31. 3. Čili pokud pojedete v lednu po suché vozovce, můžete mít klidně letní pneumatiky. Asi vám to úplně nedoporučím, ale dopravní předpisy tím neporušíte.

Pokud hovořím o povinném použití zimních pneumatik, pak se bavíme pouze o vozidlech kategorií M a N, tedy o vozidlech určených pro přepravu osob nebo nákladu. Jiných vozidel, tedy například motocyklů či přívěsů, se problematika zimních pneumatik netýká. Dále je důležité, jaká je maximální přípustná (dříve celková) hmotnost vozidla. Je-li do 3,5 tuny, pak musí být zimní pneumatiky na všech kolech a musí mít hloubku dezénu nejméně 4 mm. Je-li přes 3,5 tuny, pak musí být alespoň na kolech poháněných motorem s hloubkou dezénu nejméně 6 mm. Ale stále se bavíme o situaci, kdy na autě máme zimní pneumatiky povinně. V již zmíněném případě suché vozovky v lednu můžeme mít, jak bylo řečeno, letní pneumatiky, nebo můžeme mít zimní s hloubkou dezénu méně než 4 mm, ale ne méně než 1,6 mm.

Malá rekapitulace: pokud někdo tvrdí, že zimní pneumatiky musíme mít v každém případě v období 1. 11. až 31. 3., nebo že zimní pneumatika je ta, která má na sobě symbol horského štítu s vločkou nebo že minimální hloubka dezénu zimní pneumatiky je 4 mm, pak, mírně řečeno, neví o čem mluví.

Ještě k zimní pneumatice. Její hlavní předností je přítomnost látky zvané silika ve směsi, ze které je vyroben její běhoun. Ta zajišťuje takzvanou chemickou přilnavost pneumatiky k vozovce, a to v teplotách od plus sedmi stupňů Celsia níže. Tedy pojedeme-li v lednu po suché vozovce, budeme mít na zimních pneumatikách kratší brzdnou dráhu než na letních. To je hlavní důvod pro použití zimních pneumatik v zimním období. A ještě může existovat jeden, a to jsou pojistné podmínky. Ty doporučuji přečíst. Mohlo by se totiž stát, že vaše pojišťovna vám zkrátí nebo zcela odmítne pojistné plnění v případě, že na vozidle nebyly namontovány zimní pneumatiky. Pojistné podmínky totiž mohou být přísnější než dopravní předpisy.

V textu vycházím z § 40a zákona č. 361/2000 Sb. a z přílohy č. 7 bod E) bod 13 k vyhlášce č. 153/2023 Sb.