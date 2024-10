Jak se řídí v Irsku

Irové dodržují pravidla silničního provozu, ale jen ta, o kterých jsou přesvědčeni, že mají bezpečnostní význam. Málo blikají a na křižovatce většinou nevíte, kam auto před vámi pojede.

Neblikají při změně jízdního pruhu, ale kupodivu úzkostlivě blikají při objíždění překážky, a to i při sebemenším vybočení ze směru jízdy. Na stopce skoro zastaví, ale málokdy úplně. Naprosto nerespektují pravidla o stání, parkují po obou stranách silnice, častěji na nesprávné než správné straně. Rozumějte; správné stání je po levé straně, neboť v Irsku se stejně jako ve Velké Británii jezdí vlevo. Při krátkodobém stání běžně nechávají motor v chodu, to se zřejmě naučili od českých řidičů. Jsou hákliví na bezpečný odstup, „lepení zezadu“, tak, jak jej známe z Čech v Irsku neexistuje. Když před vámi auto zastaví a vy jej objedete s malým bočním odstupem, řidič na vás bude troubit. Stejně tak, když přejedete do jízdního pruhu, ve kterém jede jiné auto, byť 100 metrů za vámi.

Největší odlišností v pravidlech je samozřejmě ježdění vlevo. Nejde tak ani o běžnou jízdu, na to, že vás protijedoucí auta míjejí po vaší pravé ruce si zvyknete celkem brzy. Ale při odbočování na křižovatce lehce ztratíte orientaci. Při odbočování vlevo se vám snadno stane, že odbočíte do pravé poloviny vozovky. Stejně tak je nezvyklé dávat přednost protijedoucím vozidlům při odbočování vpravo. A hlavně je třeba mít na paměti, že doprava se odbočuje velkým obloukem, tedy až na tu vzdálenější část vozovky.

Hodně jiné je chování na kruhovém objezdu. Předně, v Irsku jich je o řády víc než u nás. Běžně se vám stane, že deset po sobě následujících křižovatek jsou jen kruhové objezdy. Některé jsou obrovské, často o průměru až 200 metrů. Jiné vypadají jako normální křižovatka, v jejímž středu je nakreslená malá tečka a tím se proměnila v kruhový objezd. Ten, kdo jede po kruhovém objezdu má přednost v jízdě (ze zákona, nikoliv jen na základě značky, jako je tomu u nás). Problém je ale v tom, že ne vždy je před kruhovým objezdem umístěna dopravní značka a tak kolikrát ani nevíte, že vjíždíte na kruhový objezd. Je proto dobré mít puštěnou navigaci, nejlépe se zapnutými hlasovými pokyny, tam vám vždy řekne, že se blížíte ke kruhovému objezdu. Zcela jiné než u nás je blikání na kruhových objezdech. Hodláte-li opustit kruhový objezd hned prvním výjezdem, již při přiblížení k objezdu blikáte vlevo (připomínám, že po kruhových objezdech v Irsku se s ohledem na levostranný provoz jezdí po směru hodinových ručiček). Pokud chcete vyjet druhým výjezdem, neblikáte a pokud třetím, již při příjezdu ke kruhovému objezdu blikáte vpravo. Dokonce v jízdním pruhu, který je určen pro opuštění nejvzdálenějším výjezdem, je nakreslená šipka vpravo. Takže jedete v pruhu na odbočení vpravo, blikáte vpravo, ale přitom jedete doleva. No, chce to prostě zvyk.

Některé dopravní značky jsou shodné s těmi našimi, ale moc jich není. Zejména je to stopka a také značka zakazující předjíždění. Pod ní je ale většinou dodatková tabulka s textem Do not pass, tedy nepředjížděj, zřejmě pro ty, kteří značky neznají. Pak ještě zákaz odbočení a přikázaný směr jízdy, a také Dej přednost v jízdě, navíc s textem Yield. Ostatní značky už vypadají jinak, většinou je to žlutý (oranžový) čtverec postavený na špici. Naštěstí je ze symbolu na značce téměř vždy snadno dovoditelný význam.

Se semafory se v Irsku nešetří. Na křižovatce jich je z každého směru klidně i pět, všechny svítí stejně. A nebo, a to už je náročné, na jednom svítí zelená a na druhém červená. Zatímco červená je plné kruhové světlo, zelená obvykle obsahuje šipku. Tedy až po rozsvícení zelené se dozvíme, pro jaký směr ten který semafor vlastně platí. Pokud zelená šipka směřuje vpravo, jsme zbaveni povinnosti dávat při odbočení vpravo přednost v jízdě protijedoucím vozidlům, tedy analogie našeho tzv. bezkolizního signálu.

Hodně je užito vodorovné značení, a pokud někde není, jsme na to předem upozorněni značkou s nápisem No road margins.

Dálnice jsou luxusní, často se 4 až 5 jízdními pruhy. Většinou na nich platí rychlostní limit 120 km/h. Setkáme se ale se situací, kdy dálnici kříží běžná silnice spojující dvě vesnice. Zde se dá dálnice opustit či na ní najet, což ale při rychlosti po ní jedoucích vozidel není úplně jednoduché. Také se na dálnici můžeme setkat s kruhovými objezdy.

Za tři týdny ježdění po Irsku jsem neviděl dopravní nehodu, dokonce ani situaci, která by k nehodě mohla vést. Z pohledu počtu usmrcených osob při dopravních nehodách přepočtených na 1 milion obyvatel je Irsko šestou nejbezpečnější zemí Evropské unie, tedy 10 příček před námi. A to i přesto, že s výjimkou dálnic jsou silnice úzké, vyžadují velkou opatrnost při míjení s protijedoucím vozidlem, často zastavení, někdy dokonce i couvání.