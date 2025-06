Zestátněním k blahobytu

ČEZ vyplatí dividendu 47,- Kč na akcii. Většinu akcií vlastní stát. Ten dostane z 25,3 miliard 17,6 miliard. Dalších 30 miliard dostal stát z daně z mimořádných zisků. Ale co těch 7,7 miliardy pro minoritní akcionáře?

Po vítězství „ANO, bude líp“ v podzimních parlamentních volbách bude ČEZ konečně zestátněn. Podivné kapitalistické grupy typu ODS kdysi rozdaly část jeho akcií a od té doby ČEZ nejne odírá pracovitý český lid nejdražší elektřinou na světě, ale ještě část těch sedřených peněz rozdává kdoví komu. A co s nimi ti drobní akcionáři udělají? Nakoupí si jachty, milenky nebo apartmány v Dubaji!!!

Po zestátnění nejen že všechny peníze získá náš stát, ale navíc cena elektřiny klesne a zase bude dobře.

Když náprava vykořisťovatelských mafií zestátněním může fungovat tak dobře u elektřiny, proč by nemohla fungovat i jinde?

Potraviny jsou drahé. Při každém nákupu vidím, jak zejména chudí obracejí každý rohlík, než se pro něj rozhodnou, nebo jako postarší paní hledá v kráječce chleba v LIDlu odpadlé patky nebo odřezky, jimiž by obohatila svůj prostý jídelníček. Tak dalším krokem by mělo být zestátnění obchodních řetězců? Na co je ve městě BILLA, PENNY, KAUFLAND, ALBERT a ještě TESCO. Když odhlédnu od faktu, že ani jeden ten název není slovanský, tak se stejně jen přetahují o zákazníky a pod záminkou slev nás ožebračují i o poslední české koruny z ošoupané peněženky. Zestátnit a ve městě bude jeden supermarket a potraviny v něm budou levné. Rovnou bych zestátnil i pekárny (PENAM a ODKOLEK) a celý masný průmysl, dále celý nápojový průmysl. Kofola bude zase česká a ne řecká a dovoz PEPSI a Coly se prostě omezí třeba cly. Pak nebudou zisky z nehorázných cen odtékat nějakým cizím kapitalistům, ale zůstanou pro naše lidi. Navíc ceny prudce klesnou, protože státní dozor se se o to postará.

Výrobu oděvů a obuvi zestátňovat nemusíme. Ta už je v Číně.

Problémem může být pro naše lidi i samotná doprava. Zase je to takové roztřístěné. Někteří dopravci jsou soukromí, někde to zajišťují pohrobci ČSAD, někde poskytuje město senior taxi.

Můžeme proto jít ještě dál: zestátnit dopravu a na náklady státu zajistit dopravu levných potravin podle objednávky rovnou každému domů.

Víme, jak je obtížné sehnat řemeslníka a jak jsou drazí. Zase je příčinou fakt, že jsou to soukromníci. Když je zestátníme a nařídíme jim nejen, aby měli nízké ceny, ale také aby pracovali kvalitně, včas a uklízeli po sobě, to by v tom byl čert, abychom se neměli líp!