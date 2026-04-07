Zasahování do ceny (benzínu) je neefektivní
Vláda stanovila závazné marže prodejců pohonných hmot, bude stanovovat cenu každý den a snížila spotřební daň.
Benzín a zvláště nafta jsou drahé. To je fakt. Je jich nedostatek, a proto cena vzrostla. To je proces, kterému nelze zabránit. Naše vláda (ale bohužel i vlády ostatních okolních zemí) nedokáže tuto cenu změnit. Jediné, co dokáže, je tuto cenu dotovat.
1. Stanovit závazné marže je zásah do tržních procesů. Každá pumpa má v realitě trochu jinou skutečnou marži a ta se navíc mění každý den. Mění se cena vstupů, provozní náklady i objem prodeje. Pevná závazná marže znamená, že někdo nespravedlivě prodělá a někdo nespravedlivě vydělá. Sebedokonalejší informační systém se sebechytřejšími a superrychlými úředníky (chacha!!) to nedokáže nahradit. Asociace pumpařů už to také říkala: Reálné marže byly dokonce nižší než 2,50 Kč, takže někteří si ještě přirazí.
2. Úplně stejně nesmyslné je stanovovat cenu každý den a stejně pro každou stanici. Vadí vám, že je benzín na dálnicích dražší? Mně také, ale můžu si ho koupit mimo dálnici. Žádná cena není příliš vysoká. Každá svobodně vytvořená cena je tak vysoká, za jakou je někdo ochoten si dané zboží koupit ( i když to zrovna nejsem já). Zřejmě je stále tolik zákazníků, ochotných si dražší benzín na dálnici koupit, že se ty čerpací stanice uživí, jinak by ceny snížily. A trh pohonných hmot u nás je setsakra svobodný!!
3. A spotřební daň? Daň je příjmem státního rozpočtu. Když ji snížíme, zvýšíme deficit. Dluh možná nebudeme hned tak splácet, ale platíme z něho úroky. 100 miliard ročně!!
Co se ještě stane: 4. Nižší cena znamená vyšší poptávku, takže to celé vyvolá vyšší spotřebu a tím další tlak na ceny.
5. Vyšší cena se projeví v produkčním řetězci, výrobci, dopravci a obchodníci zaplatí méně, než by měli, takže je vlastně dotujeme.
Přitom reálný dopad vyšších cen na každého z nás je mizivý. Prostě budeme jezdit skoro nepatrně méně. A cena za to všechno? Poškozený trh, nižší příjem do státního rozpočtu a hromada úředníků zaměstnaných sledováním cen a marží, případně následných řízení finanční správy v takové té buzerující podobě, jak to Alena Schillerová už několikrát předvedla. Už jen to, že se tím vláda zabývala a bude se zabývat každý týden znamená náklad několik milionů týdně.
Tisíckrát se tu ozývaly hlasy proti dotacím, ale teď se tu nikdo neozývá. Pumpaři, velcí i malí, vědí, že agresivní rétorikou stejně nic nezmění, jen na sebe přivolají hněv finanční správy. Ale já si to můžu dovolit: Na lidskou hloupost doplatíme všichni.
Richard Neugebauer
Bída vulgární ekonomie
Když je cena nafty o hodně vyšší, znamená to, že je poptávka vyšší než nabídka. Co udělá průměrně chytrý spotřebitel? Vezme to v úvahu. A pak si přečte ve IDNESu z 25.03.2026 článek Lukáše Kovandy.
Richard Neugebauer
Patka chleba v kráječi
Od veřejných činitelů je podlé zneužívat hlouposti a nevědomosti lidí ke zničení zdravé společnosti jen ku vlastnímu prospěchu.
Richard Neugebauer
Léta páně
Ve scénce „Akvárium“ popisuje Felix Holzmann, že do klece můžete lít vodu donekonečna, stejně se tam neudrží: https://www.youtube.com/watch?v=u97zHwhckjY A stejně to je s naléváním peněz do ekonomiky ...
Richard Neugebauer
Havlíček přidá 50 miliard ročně na to, abychom měli elektřinu levnější o 20%
Ano, bude líp. Vykopeme zázračný poklad a všechno bude. Stačí jen dosadit do funkcí ty, kdo nám dají všechno zadarmo.
Richard Neugebauer
Neurážejte pravici
Slýcháme, že nacisté a AfD v Německu, Národní sdružení Marie Le Pen ve Francii, Bratři Itálie nebo dokonce česká Dělnická srana sociální spravedlnosti, jsou extrémně pravicové strany. To je omyl.
Vzdělání: Ekonomie
Profese: Projektový manažer
Koníčky: Historie, psaní beletrie, cestování