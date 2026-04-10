Žádám zásah vlády proti vysokým cenám pečiva!!!!

Zastropování cen pohonných hmot se osvědčilo. Vychytralí pumpaři už nás nemohou odírat a zneužívat válečný konflikt. Ale co ostatní vykořisťovatelé a kšeftaři?

Když to jde u jednoho zboží, proč ne i u ostatního? Jsem starobní důchodce, žiju z ruky do huby. Když vkládám chléb do kráječe v Albertu, někdy tam objevím patky nebo jiné odřezky z chleba. To mám potom svátek, můžu si je vzít zadarmo. Minulý týden jsem dokonce nasbíral tolik bonusových bodů v Lidlu, že jsem si mohl koupit žitný chléb se slevou 70%. Těším se na vánoce, až mi tato vláda konečně vrátí, co mi předchozí Fialova vláda vzala.

A co se mi nestalo? Včera při nákupu těch nejobyčejnějších potravin pro chudé, rohlíků a chleba Šumava, jsem zjistil, že rohlíky zdražily o dvacetník a chléb o korunu a osmdesát haléřů.

Pánové z ODS by se mi vysmáli. Ti myslí jen na zbrojaře a úplatky pro bohaté. Naštěstí máme teď ve vládě lidi, kteří se o nás starají, paní Schillerovou a pana Juchelku. Tak navrhuji, aby vláda zastropovala ceny chleba slunečnicového pšenično-žitného, podmáslového, Jesenického, sedláckého, Klimentovského, kmínového, Hanáka, Podhoráka, Sporty chleba se semínky a výhonky, Ranního chlebíku a chleba Vital.

Dále začněte kontrolovat marži nejen u obchodníků, ale i u výrobců rohlíků klasických, celozrnných i sypaných. Ať paní SChillerová vyhlašuje každý den maximální přípustnou cenu u všech výše uvedench výrobků. Ať ji všichni pekaři musejí denně hlásit marže. Jak je možné, že na dálnici (doufám, že pro důchodce zruší dálniční poplatek!!) stojí croissant dvakrát tolik, než u našeho Franty v bezobslužné prodejně?

Vláda by si měla pozvat velké pekárny, jako si pozvala velké distributory benzínu a nafty, a donutit je ke zlevnění. Jsou to PENAM (součást Agrofertu), Delta (součást Agrofertu), Odkolek (součást Agrofertu) a PEK Group (bývalá součást Agrofertu). Pan Babiš je všechny zná osobně, o to bude jednání jednodušší.

Předpokládám, že se zásah osvědčí, a proto rozšiřme tento dohled naší lidumilné vlády i na další oblasti:

Proč nemůže vláda zastropovat hypotéky, když je ta zlá ČNB odmítá snížit?

Proč nemůže vláda také poručit stavbařům, aby stavěli byty levněji, a vodárnám, aby snížily vodné a stočné?

Zapomněl jsem ještě na řeznictví, cukrárny a mlékárny ...

Autor: Richard Neugebauer | pátek 10.4.2026 11:18 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Richard Neugebauer

Zasahování do ceny (benzínu) je neefektivní

Chtěl bych, aby byla nízká úroková sazba z hypoték, levnější elektrická auta, levnější zdravé potraviny ... Také mi pomůže vláda?

7.4.2026 v 9:54 | Karma: 8,49 | Přečteno: 146x | Diskuse | Ekonomika

Richard Neugebauer

Bída vulgární ekonomie

Když je cena nafty o hodně vyšší, znamená to, že je poptávka vyšší než nabídka. Co udělá průměrně chytrý spotřebitel? Vezme to v úvahu. A pak si přečte ve IDNESu z 25.03.2026 článek Lukáše Kovandy.

26.3.2026 v 7:27 | Karma: 8,98 | Přečteno: 166x | Diskuse | Ekonomika

Richard Neugebauer

Patka chleba v kráječi

Od veřejných činitelů je podlé zneužívat hlouposti a nevědomosti lidí ke zničení zdravé společnosti jen ku vlastnímu prospěchu.

24.3.2026 v 8:31 | Karma: 9,49 | Přečteno: 263x | Diskuse | Ekonomika

Richard Neugebauer

Léta páně

Ve scénce „Akvárium" popisuje Felix Holzmann, že do klece můžete lít vodu donekonečna, stejně se tam neudrží: https://www.youtube.com/watch?v=u97zHwhckjY A stejně to je s naléváním peněz do ekonomiky ...

6.10.2025 v 8:55 | Karma: 8,30 | Přečteno: 172x | Diskuse | Ekonomika

Richard Neugebauer

Havlíček přidá 50 miliard ročně na to, abychom měli elektřinu levnější o 20%

Ano, bude líp. Vykopeme zázračný poklad a všechno bude. Stačí jen dosadit do funkcí ty, kdo nám dají všechno zadarmo.

23.9.2025 v 8:30 | Karma: 17,05 | Přečteno: 305x | Diskuse | Ekonomika
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

