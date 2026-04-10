Žádám zásah vlády proti vysokým cenám pečiva!!!!
Když to jde u jednoho zboží, proč ne i u ostatního? Jsem starobní důchodce, žiju z ruky do huby. Když vkládám chléb do kráječe v Albertu, někdy tam objevím patky nebo jiné odřezky z chleba. To mám potom svátek, můžu si je vzít zadarmo. Minulý týden jsem dokonce nasbíral tolik bonusových bodů v Lidlu, že jsem si mohl koupit žitný chléb se slevou 70%. Těším se na vánoce, až mi tato vláda konečně vrátí, co mi předchozí Fialova vláda vzala.
A co se mi nestalo? Včera při nákupu těch nejobyčejnějších potravin pro chudé, rohlíků a chleba Šumava, jsem zjistil, že rohlíky zdražily o dvacetník a chléb o korunu a osmdesát haléřů.
Pánové z ODS by se mi vysmáli. Ti myslí jen na zbrojaře a úplatky pro bohaté. Naštěstí máme teď ve vládě lidi, kteří se o nás starají, paní Schillerovou a pana Juchelku. Tak navrhuji, aby vláda zastropovala ceny chleba slunečnicového pšenično-žitného, podmáslového, Jesenického, sedláckého, Klimentovského, kmínového, Hanáka, Podhoráka, Sporty chleba se semínky a výhonky, Ranního chlebíku a chleba Vital.
Dále začněte kontrolovat marži nejen u obchodníků, ale i u výrobců rohlíků klasických, celozrnných i sypaných. Ať paní SChillerová vyhlašuje každý den maximální přípustnou cenu u všech výše uvedench výrobků. Ať ji všichni pekaři musejí denně hlásit marže. Jak je možné, že na dálnici (doufám, že pro důchodce zruší dálniční poplatek!!) stojí croissant dvakrát tolik, než u našeho Franty v bezobslužné prodejně?
Vláda by si měla pozvat velké pekárny, jako si pozvala velké distributory benzínu a nafty, a donutit je ke zlevnění. Jsou to PENAM (součást Agrofertu), Delta (součást Agrofertu), Odkolek (součást Agrofertu) a PEK Group (bývalá součást Agrofertu). Pan Babiš je všechny zná osobně, o to bude jednání jednodušší.
Předpokládám, že se zásah osvědčí, a proto rozšiřme tento dohled naší lidumilné vlády i na další oblasti:
Proč nemůže vláda zastropovat hypotéky, když je ta zlá ČNB odmítá snížit?
Proč nemůže vláda také poručit stavbařům, aby stavěli byty levněji, a vodárnám, aby snížily vodné a stočné?
Zapomněl jsem ještě na řeznictví, cukrárny a mlékárny ...
Richard Neugebauer
Zasahování do ceny (benzínu) je neefektivní
Chtěl bych, aby byla nízká úroková sazba z hypoték, levnější elektrická auta, levnější zdravé potraviny ... Také mi pomůže vláda?
Richard Neugebauer
Bída vulgární ekonomie
Když je cena nafty o hodně vyšší, znamená to, že je poptávka vyšší než nabídka. Co udělá průměrně chytrý spotřebitel? Vezme to v úvahu. A pak si přečte ve IDNESu z 25.03.2026 článek Lukáše Kovandy.
Richard Neugebauer
Patka chleba v kráječi
Od veřejných činitelů je podlé zneužívat hlouposti a nevědomosti lidí ke zničení zdravé společnosti jen ku vlastnímu prospěchu.
Richard Neugebauer
Léta páně
Ve scénce „Akvárium“ popisuje Felix Holzmann, že do klece můžete lít vodu donekonečna, stejně se tam neudrží: https://www.youtube.com/watch?v=u97zHwhckjY A stejně to je s naléváním peněz do ekonomiky ...
Richard Neugebauer
Havlíček přidá 50 miliard ročně na to, abychom měli elektřinu levnější o 20%
Ano, bude líp. Vykopeme zázračný poklad a všechno bude. Stačí jen dosadit do funkcí ty, kdo nám dají všechno zadarmo.
Vzdělání: Ekonomie
Profese: Projektový manažer
Koníčky: Historie, psaní beletrie, cestování