To není váš píseček!
Influencerů, spivatelů, komentátorů a blogů je příliš. Snažím se psát co nejméně a jen, když je to důležité:
Už několik týdnů jedná vláda, ministři, jistě i celá řada jim podřízených úředníků a dále i prezidentská kancelář o tom, jestli se prezident Petr Pavel může účastnit summitu NATO v Ankaře jako vedoucí delegace nebo ne.
Babiš a Macinka k tomu dávají tiskovky, Pavel zvažuje ústavní žalobu, analytici analyzují dopady, my to sledujeme v médiích.
Kdyby se jednalo o to, jestli má s opravářem plotu jednat předseda našeho spolku zahrádkářů, nebo jestli s ním musí jít hned i hospodář téhož spolku, nebylo by to důležité, protože to je jejich čas k dohadování, telefonování a vůbec.
Čas předsedy vlády, ministrů, ředitelů jejich kabinetů, příslušných vedoucích a organizačních pracovišť, jakož i prezidentské kanceláře, jejich sekretářek, poradců, řidičů, ostrahy, uklízeček i IT správců a nakonec i ústavních soudců (dobře placených) a jejich celého aparátu ale platíme my z našich daní!
Tak se proberte a přestaňte si hrát na pískovišti o rozbořené bábovičky. Nejsou vaše. Platíme je my. Prostě prezidenta vemte. Domluvte se s ním, jak budete vystupovat, a přestaňte plýtvat našimi penězi. My od vás potřebujeme digitalizaci veřejné správy, funkční sociální správu, stavební řízení a prostředí, v němž se bude dobře podnikat, v němž budeme moci vychovávat naš děti, rozumně si šetřit na důchod a rozumně se podílet na péči o naše zdraví. Vaše uhozené spory nás nezajímají. Za to vás neplatíme. Celé je to naprostá ostuda našich politických elit a plýtvání našimi penězi.
Richard Neugebauer
Mám se bát o svou garáž (?), aneb stále platný dekret č.5/1945!
Na sklonku života bylo pro mě největším vzrušením, jestli jsem neudělal nějakou formální chybu v přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Teď se ale bojím i o ty skromné majetkové výdobytky, jichž jsem se poctivou prací domohl??
Richard Neugebauer
„Důstojná mzda“ versus „přiměřený výkon“??
Agentura pro důstojnou mzdu nám sdělila, že důstojná mzda je 45.865,-Kč. Už nám ale neřekla, co zjistilo její utajené pracoviště, co za výkon za svou mzdu pracovníci ve skutečnosti odvádějí!?!?
Richard Neugebauer
JMHZ
Je neuvěřitelné, jak je náš stát neefektivní a kolik peněz promrháme na jeho byrokracii. Skutečným problémem naší ekonomiky není ani inflace, ani vysoké ceny pohonných hmot, marže řetězců ani nesoběstačnost v produkci potravin ...
Richard Neugebauer
Žádám zásah vlády proti vysokým cenám pečiva!!!!
Zastropování cen pohonných hmot se osvědčilo. Vychytralí pumpaři už nás nemohou odírat a zneužívat válečný konflikt. Ale co ostatní vykořisťovatelé a kšeftaři?
Richard Neugebauer
Zasahování do ceny (benzínu) je neefektivní
Chtěl bych, aby byla nízká úroková sazba z hypoték, levnější elektrická auta, levnější zdravé potraviny ... Také mi pomůže vláda?
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