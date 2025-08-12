To není fér

Máme pár asistentů pedagoga. Podle mě je to málo. Vždyť život je dnes tak frustrující. Vnuk měl přejet autobusem přes město, ale volal mi, že zapomněl si sluchátka. Bez nich přece nemůže nastoupit. Jestli mu je můžu přivézt??

Říká se tomu, že děti mají různé speciální vzdělávací potřeby. To je jistě pravda. Lidé jsou různí. Otázkou je, co s tím můžeme dělat.

Zavedli jsme asistenta pedagoga. Ovšem jen pro některé žáky. Každý žák má ale nějaké slabé místo. I nejlepší žákům se může stát, že obdrží zhoršenou známku, třeba dvojku. nebude to pro ně znamenat celoživotní trauma. Vím, že se postupně ruší číselné známkování, abychom děti nedeprimovali. Ale slovní hodnocení dovede otřást dětskou dušičkou. Asistenta pedagoga by tedy měl mít každý žák.

Práce asistenta musí být často frustrující. Zažil jsem, když se asistent staral o studenta gymnázia. Dislektika, disgrafika a diskakulika v jedné osobě. Student tedy neuměl mluvit, psát, ani počítat. Pokud měl odejít z ubytovny, kontrolovala asistentka, jestli se správně obul, vzal si doklady a peníze. Proto by měl existovat i asistent asistenta pedagoga. Celkový počet asistentů tak převýší počet žáků a studentů a to včetně studentů vysokých škol. Vždyť kdo bude upozorňovat vysokoškoláky, že už mají jít do školy, co si mají nastudovat, či ve které učebně probíhá výuka?

Za mých dob bylo gymnázium výběrová škola, kam se dostal jen každý třetí uchazeč. Kdo byl diskalkulik, tedy neuměl počítat, neměl na střední škole s maturitou co dělat. Hloupé děti se vyučily řemeslu a často v životě uspěly lépe než akademici. I bez asistenta. Když se budete snažit odstranit všechny překážky, co z něho vyroste? Člověk, který nebude umět čelit „výzvám“ života. Nejde jen o to, že se dítě s postižením „umístí“ do běžné školy, ale o vytvoření takového prostředí, kde se cítí bezpečně, přijímané a kde má možnost se plně rozvíjet. Svět ale není ani bezpečný, nepřijímá každého s otevřenou náručí, ani nedává každému možnost plně se rozvíjet.

Autor: Richard Neugebauer | úterý 12.8.2025 13:45 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Další články autora

Richard Neugebauer

Zestátněním k blahobytu

ČEZ vyplatí dividendu 47,- Kč na akcii. Většinu akcií vlastní stát. Ten dostane z 25,3 miliard 17,6 miliard. Dalších 30 miliard dostal stát z daně z mimořádných zisků. Ale co těch 7,7 miliardy pro minoritní akcionáře?

24.6.2025 v 9:17 | Karma: 16,68 | Přečteno: 435x | Diskuse | Ekonomika

Richard Neugebauer

Zavádějící názor Jaroslava Vostatka na DPH a Trumpova cla

V rubrice „Diskuse“ Mladé fronty DNES ze dne 12. dubna 2025 kritizuje Jaroslav Vostatek, ekonom z Vysoké školy finanční a správní, zkresleně a zjednodušeně evropskou DPH a obhajuje Trumpova cla. Rád bych k tomu rozpoutal diskusi.

14.4.2025 v 8:20 | Karma: 26,02 | Přečteno: 2807x | Diskuse | Ekonomika

Richard Neugebauer

Cestovatelské zážitky VII: Boomerovo vítězství nad nástrahami moderní doby

Předchozí díly tohoto seriálu se odehrávaly v exotických destinacích a vzdálených kulturách. Tentokrát nepojedeme nijak daleko. O to hlubší je ale kontemplativní rozměr příběhu.

15.3.2025 v 8:46 | Karma: 12,18 | Přečteno: 310x | Diskuse | Cestování

Richard Neugebauer

Evropa se chová jako podřízený Zelenského, říká Andrej Babiš

Zkusme domyslet souvislosti toho, co říká Andrej Babiš v dnes zveřejněném interview. Začíná výše uvedeným tvrzením.

6.3.2025 v 8:35 | Karma: 24,29 | Přečteno: 775x | Diskuse | Politika

Richard Neugebauer

Kde je nějaký Evropan?

Málokdo dnes už zná tu scénu ze 4. dílu „Osudů dobrého vojáka Švejka“, kdy Rusové marně hledali mezi zajatci nějakého Rakušana. Stejně tak my dnes nemůžeme najít nějakého Evropana.

20.2.2025 v 9:02 | Karma: 13,23 | Přečteno: 552x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

6. srpna 2025

Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

7. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  15:52

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  14:07

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

6. srpna 2025  12:54

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

5. srpna 2025  11:33

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...

Opoziční blok mobilizuje. Babiš by měl s SPD, Motoristy a Stačilo! ústavní většinu

12. srpna 2025  12:37,  aktualizováno  13:35

Hnutí ANO by podle agentury NMS v srpnu získalo 29,8 procenta, SPOLU 18,7. SPD má 14,6 procenta a...

V Sasku se ztratil 13letý chlapec z Česka, pátrá po něm přes sto policistů

12. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  13:29

V Sasku pátrá více než 100 policistů a záchranářů po chlapci z Česka, naposledy byl spatřen kolem...

Zelenskyj je ochotný vzdát se území, píší v Británii. Situace na frontě je vážná

12. srpna 2025  13:08

Sledujeme online Ukrajina je připravena učinit ústupky a ponechat okupované území pod kontrolou Moskvy výměnou za...

Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej

12. srpna 2025  13:07

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při...

Richard Neugebauer

  • Počet článků 132
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1146x
Původ: Středoevropsky smíšený, Orlické hory

Vzdělání: Ekonomie

Profese: Projektový manažer

Koníčky: Historie, psaní beletrie, cestování

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.