To není fér
Říká se tomu, že děti mají různé speciální vzdělávací potřeby. To je jistě pravda. Lidé jsou různí. Otázkou je, co s tím můžeme dělat.
Zavedli jsme asistenta pedagoga. Ovšem jen pro některé žáky. Každý žák má ale nějaké slabé místo. I nejlepší žákům se může stát, že obdrží zhoršenou známku, třeba dvojku. nebude to pro ně znamenat celoživotní trauma. Vím, že se postupně ruší číselné známkování, abychom děti nedeprimovali. Ale slovní hodnocení dovede otřást dětskou dušičkou. Asistenta pedagoga by tedy měl mít každý žák.
Práce asistenta musí být často frustrující. Zažil jsem, když se asistent staral o studenta gymnázia. Dislektika, disgrafika a diskakulika v jedné osobě. Student tedy neuměl mluvit, psát, ani počítat. Pokud měl odejít z ubytovny, kontrolovala asistentka, jestli se správně obul, vzal si doklady a peníze. Proto by měl existovat i asistent asistenta pedagoga. Celkový počet asistentů tak převýší počet žáků a studentů a to včetně studentů vysokých škol. Vždyť kdo bude upozorňovat vysokoškoláky, že už mají jít do školy, co si mají nastudovat, či ve které učebně probíhá výuka?
Za mých dob bylo gymnázium výběrová škola, kam se dostal jen každý třetí uchazeč. Kdo byl diskalkulik, tedy neuměl počítat, neměl na střední škole s maturitou co dělat. Hloupé děti se vyučily řemeslu a často v životě uspěly lépe než akademici. I bez asistenta. Když se budete snažit odstranit všechny překážky, co z něho vyroste? Člověk, který nebude umět čelit „výzvám“ života. Nejde jen o to, že se dítě s postižením „umístí“ do běžné školy, ale o vytvoření takového prostředí, kde se cítí bezpečně, přijímané a kde má možnost se plně rozvíjet. Svět ale není ani bezpečný, nepřijímá každého s otevřenou náručí, ani nedává každému možnost plně se rozvíjet.
Richard Neugebauer
Zestátněním k blahobytu
ČEZ vyplatí dividendu 47,- Kč na akcii. Většinu akcií vlastní stát. Ten dostane z 25,3 miliard 17,6 miliard. Dalších 30 miliard dostal stát z daně z mimořádných zisků. Ale co těch 7,7 miliardy pro minoritní akcionáře?
Richard Neugebauer
Zavádějící názor Jaroslava Vostatka na DPH a Trumpova cla
V rubrice „Diskuse“ Mladé fronty DNES ze dne 12. dubna 2025 kritizuje Jaroslav Vostatek, ekonom z Vysoké školy finanční a správní, zkresleně a zjednodušeně evropskou DPH a obhajuje Trumpova cla. Rád bych k tomu rozpoutal diskusi.
Richard Neugebauer
Cestovatelské zážitky VII: Boomerovo vítězství nad nástrahami moderní doby
Předchozí díly tohoto seriálu se odehrávaly v exotických destinacích a vzdálených kulturách. Tentokrát nepojedeme nijak daleko. O to hlubší je ale kontemplativní rozměr příběhu.
Richard Neugebauer
Evropa se chová jako podřízený Zelenského, říká Andrej Babiš
Zkusme domyslet souvislosti toho, co říká Andrej Babiš v dnes zveřejněném interview. Začíná výše uvedeným tvrzením.
Richard Neugebauer
Kde je nějaký Evropan?
Málokdo dnes už zná tu scénu ze 4. dílu „Osudů dobrého vojáka Švejka“, kdy Rusové marně hledali mezi zajatci nějakého Rakušana. Stejně tak my dnes nemůžeme najít nějakého Evropana.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Opoziční blok mobilizuje. Babiš by měl s SPD, Motoristy a Stačilo! ústavní většinu
Hnutí ANO by podle agentury NMS v srpnu získalo 29,8 procenta, SPOLU 18,7. SPD má 14,6 procenta a...
V Sasku se ztratil 13letý chlapec z Česka, pátrá po něm přes sto policistů
V Sasku pátrá více než 100 policistů a záchranářů po chlapci z Česka, naposledy byl spatřen kolem...
Zelenskyj je ochotný vzdát se území, píší v Británii. Situace na frontě je vážná
Sledujeme online Ukrajina je připravena učinit ústupky a ponechat okupované území pod kontrolou Moskvy výměnou za...
Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při...
Prodej, byt, 2+1, OV, Zastávka u Brna, ul. Havířská
Havířská, Zastávka, okres Brno-venkov
4 048 000 Kč
- Počet článků 132
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1146x
Vzdělání: Ekonomie
Profese: Projektový manažer
Koníčky: Historie, psaní beletrie, cestování