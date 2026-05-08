Plíživá infiltrace po 1119 letech
Když projíždí rychlík z Olomouce Chocní, ještě dnes se starší obyvatelé ze strachu pokřižují. Dobře si pamatují, co se odtamtud na ně v letech 871 až 907 valilo.
Ale po pořádku: Letos vzpomínáme smutného výročí. Uplynulo 1155 let od doby, kdy kníže Svatopluk I. násilím připojil Čechy k Velkomoravské říši. Už tehdy se našlo na české straně dost přisluhovačů ochotných sloužit cizímu režimu a vzdát se národní suverenity. Šli tak daleko, že byli ochotni obětovat národní českou měnu „plátěné šátečky“ za imperiální měnu moravskou - železné „hřivny“. V čele těcho přisluhovačů stál bohužel Bořivoj, první Přemyslovec, zmíněný v písemných pramenech.
Poté, co byl Bořivoj kolem roku 883 na Moravě dokonce pokřtěn, povstali proti němu čeští vlastenci a Bořivoj utekl k Svatoplukovi Na Moravu. S podporou invazní moravské armády se přisluhovači v čele s Bořivojem v roce 885 vrátili a moravská nadvláda opět dolehla na svobodomyslný český lid.
Když Bořivoj roku 890 zemřel, využil říšský vládce Svatopluk toho, že Bořivojovi synové byli nezletilí a nechal se sám jmenovat českým knížetem!!
Protektorát Čechy podřízený Velkomoravské řiši přetrval i za vlády Bořivojových synů Vratislava I. a Spytihněva I. až do smrti říšského vládce Mojmíra II. v roce 907. Velkomoravané během celé této doby bývali spojenci Maďarů. Často s nimi táhli do Bavorska a Saska plenit a drancovat. Každému, kdo někdy spatřil mapu střední Evropy na vlastní oči, je jasné, že při těchto taženích procházeli tam i zpět Čechami. Jistě si umíme představit, co to při tehdejším stavu konzervace potravin, logistických možnostech i ochraně práv fertilních žen znamenalo pro české domorodce. Potraviny, zásoby i ženy byly využívány při průtazích tam i zpět. Dodnes na tuto situaci upomínají názvy obcí jako „Bezpráví“, „Litomyšl“, „Sobětuchy“, „Skuhrov“, „Třeštice“ nebo „Cizkrajov“. Na masakry, loupení, požáry a jiné devastace způsobené bezohledným velkomoravským vojskem.
Období míru a prosperity zavládlo teprve, když kníže Oldřich roku 1019 připojil Moravu k Čechám. Tedy tu část Moravy, jak ji známe dnes. Ostatní, mnohem větší části této říše jsou dnes součástí Slovenska, Maďarska a Rakouska.
Co se ovšem nestalo? Expanzivní myšlení Moravanů nezmizelo ani po tisíci letech. Nabralo jen skryté formy. Rozhodli se ovládnout Čechy podobně jako muslimové Evropu. Tichou imigrací. Když v Praze zajdete do kteréhokoli marketu, nebo sledujete stavební dělniky a uklízečky, uslyšíte ruštinu nebo ukrajinštinu. Ale stavte se na nějakém ministerstvu nebo jiném úřadě. Převládá tam moravština. Ano, i na nejvyšších pozicích máme moravské expanzionisty jako Alena Schillerová, Radek Vondráček nebo Radim Fiala. Oni jsou příčinou všech problémů našeho státu. Oni nechtějí dávat peníze na zbrojení, nechtějí důchodovou reformu, ani vyrovnaný rozpočet. Pod záminkou služby lidu mají jediný cíl: Rozvrátit české elity a opět ovládnout Čechy.
Jak tomu zabránit? Zavést pracovní víza na omezenou dobu, vyhradit místa ve státní správě jen rodilým Čechům, zakázat moravské výrazy na veřejnosti a uvalit na všechny obyvatele mimořádnou daň ve výši 15% z veškerého majetku každý rok až do doby, než se budou mít Češi alespoň tak dobře jako Moravané.
Braňme si národní suverenitu! Ať se Moravané realizují a scházejí doma!
Richard Neugebauer
„Důstojná mzda" versus „přiměřený výkon"??
Agentura pro důstojnou mzdu nám sdělila, že důstojná mzda je 45.865,-Kč. Už nám ale neřekla, co zjistilo její utajené pracoviště, co za výkon za svou mzdu pracovníci ve skutečnosti odvádějí!?!?
Richard Neugebauer
JMHZ
Je neuvěřitelné, jak je náš stát neefektivní a kolik peněz promrháme na jeho byrokracii. Skutečným problémem naší ekonomiky není ani inflace, ani vysoké ceny pohonných hmot, marže řetězců ani nesoběstačnost v produkci potravin ...
Richard Neugebauer
Žádám zásah vlády proti vysokým cenám pečiva!!!!
Zastropování cen pohonných hmot se osvědčilo. Vychytralí pumpaři už nás nemohou odírat a zneužívat válečný konflikt. Ale co ostatní vykořisťovatelé a kšeftaři?
Richard Neugebauer
Zasahování do ceny (benzínu) je neefektivní
Chtěl bych, aby byla nízká úroková sazba z hypoték, levnější elektrická auta, levnější zdravé potraviny ... Také mi pomůže vláda?
Richard Neugebauer
Bída vulgární ekonomie
Když je cena nafty o hodně vyšší, znamená to, že je poptávka vyšší než nabídka. Co udělá průměrně chytrý spotřebitel? Vezme to v úvahu. A pak si přečte ve IDNESu z 25.03.2026 článek Lukáše Kovandy.
Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů
Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval...
