Patka chleba v kráječi
Velká část lidí prostě nemyslí a přežívá ze dne na den. Mají dost starostí sami se sebou a se svými blízkými. Proto si najímáme politiky, aby to dělali za nás. Tito lidé by měli být profesionály v řízení věcí veřejných.
Aktuálně nejsou.
První ukázka „Omezování koncesionářských poplatků za rádio a televizi.“
Vládnoucí garnitura navrhuje zrušit inflační doložku, vyjmout z povinnosti platit koncesionářské poplatky, studující do 26 let, podnikatele a starší 70 let a to už od poloviny tohoto roku.
Ten, kdo takový návrh zpracoval, evidentně nemá ani ponětí o tom, jak funguje nějaká instituce, ani nezná české zákony. Máme březen. Než bude zákon přijat, uplyne ještě nějaká doba. Jakmile vstoupí v platnost, od 1. července neplánovaně vypadne Televizi a Rozhlasu velká část příjmů (slyšel jsem odhad 400 milionů). Roční rozpočet ČT je 5,7 miliard Kč. Znamená to, že bude muset propustit část zaměstnanců. Když jim dá výpověď k 01. 06.2026, poběží jim zpravidla 3 měsíce výpovědní lhůta a budou mít nárok na odstupné zpravidla také 3 měsíce. Tito lidé už nebudou pracovat, ale na peníze mají nárok.
Zcela jistě běží V Televizi nějaké nájemní a leasingové smlouvy, jsou uzavřené nějaké smlouvy o investicích, dlouhodobé smlouvy o dodávkách služeb, případně jiné závazky. Tyto závazky nelze zrušit během jednoho měsíce. Management se tedy dostane do těžko řešitelné situace.
Rušení inflační doložky je úplná blbost. Navyšování plateb o inflaci se týká rozsáhlých netržních částí ekonomiky i důchodců a veřejných zaměstnanců. Kolikrát jsme slyšeli Středulův nářek na to, jak inflace zkrouhla mzdy? A Televize se dopad netýká?
Vyjímání různých skupin z povinnosti platit je zcela nesystémové a přináší jen další komplikace do administrativy. Každá výjimka je komplikace. Navíc velké části těch vyjmutých se příjmy zvyšují automaticky právě o inflaci!!!!!
Druhá ukázka Mýtus o drahých potravinách
Pokud se budu stravovat třikrát denně u Popeyes nebo Five guys v Praze, jistě budu brzy mít problém vyjít s průměrným důchodem. Ale litr mléka stojí v Albertu s aplikací 8,90 Kč, bochník chleba 29,- Kč, 100 g šunky 24,-Kč.(kolik dostane sedlák za litr mléka nebo metrák pšenice, jste se někdy zamysleli?), brokolice 49-Kč, kilo banánů 44,-Kč. Jaké potraviny jsou drahé? Já žiju v jednom z nejchudších okresů této země (Bruntál). Když si krájím chleba v Lidlu, pravidelně v kráječce nacházím patky a často i celé krajíce, protože lidem je prostě líno se pro ně sehnout. Někdy ve slevách nakupují dva dny staré chleby pro slepice!!!! Když chodím se psem po sídlišti, on vyčenichá vyhozené kusy grilovaných kuřat, trojúhelníky pizzy, kus slaniny, pečivo ... . Copak by lidé takhle plýtvali jídlem, kdyby bylo drahé?
Snižovat DPH na potraviny na 6% (Návrh Pirátů) je naprostá blbost. Přibude jen další sazba DPH. DPH je přitom perspektivní páteří příjmů státního rozpočtu a měla by mít co nejméně sazeb. Každá další komplikace daňových zákonů znamená sice těžko vyčíslitelné, ale značné administrativní náklady navíc.
Politici nejsou ani horší, ani lepší než my. Jsou naším obrazem. Platíme si je ale za kvalitní práci a tu po nich chtějme. Ne dárečky.
Richard Neugebauer
Léta páně
Ve scénce „Akvárium“ popisuje Felix Holzmann, že do klece můžete lít vodu donekonečna, stejně se tam neudrží: https://www.youtube.com/watch?v=u97zHwhckjY A stejně to je s naléváním peněz do ekonomiky ...
Havlíček přidá 50 miliard ročně na to, abychom měli elektřinu levnější o 20%
Ano, bude líp. Vykopeme zázračný poklad a všechno bude. Stačí jen dosadit do funkcí ty, kdo nám dají všechno zadarmo.
Neurážejte pravici
Slýcháme, že nacisté a AfD v Německu, Národní sdružení Marie Le Pen ve Francii, Bratři Itálie nebo dokonce česká Dělnická srana sociální spravedlnosti, jsou extrémně pravicové strany. To je omyl.
To není fér
Máme pár asistentů pedagoga. Podle mě je to málo. Vždyť život je dnes tak frustrující. Vnuk měl přejet autobusem přes město, ale volal mi, že zapomněl si sluchátka. Bez nich přece nemůže nastoupit. Jestli mu je můžu přivézt??
Zestátněním k blahobytu
ČEZ vyplatí dividendu 47,- Kč na akcii. Většinu akcií vlastní stát. Ten dostane z 25,3 miliard 17,6 miliard. Dalších 30 miliard dostal stát z daně z mimořádných zisků. Ale co těch 7,7 miliardy pro minoritní akcionáře?
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný
Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili...
Další změna pro libereckou náplavku. Město opraví druhý břeh Nisy
Dolní centrum Liberce čeká proměna. Město chce navázat na loňské krajské úpravy náplavky za téměř...
Do dvou let povolení na tři tisíce bytů, Praha chce krotit krizi dostupného bydlení
O stavební povolení na další více než tisícovku bytů požádá letos Pražská developerská společnost...
PRODEJ RODINNÉHO DOMU - CHALUPY, NA POZEMKU 916 m2 - MÝTO V ČECHÁCH
Letná II, Mýto, okres Rokycany
4 990 000 Kč
