O kolik klesnou důchody aneb 5% HDP na zbrojení

Ekonomika má ze všech společenských věd k matematice nejblíže. Vztahy ceny a poptávky, emise peněz, nezaměstnanosti a inflace nebo zdanění a veřejných výdajů jsou neúprosné, ať už politici říkají cokoli.

Ať už válka na Ukrajině dopadne jakkoli, vyšším výdajům na zbrojení se nevyhneme.

Jen tak na okraj: Rusko vydalo v roce 2024 na zbrojení 31% státního rozpočtu (109 miliard USD z 357 miliard USD federálního rozpočtu). Ovšem federální rozpočet je jenom částí veřejných financí. Ruský HDP je něde mezi 1.500 a 2.100 miliardami USD. Podíl vojenských výdajů na HDP je tedy někde mezi 5-7%. Očividně nemáem dostatek údajů o vššch vojenských výdajích, ani o skutečném HDP.

Ale zpět do naší vlasti: Pokud bychom měli vydávat 5% HDP na zbrojení, bylo by to nějakých 340 miliard. Celkové výdaje státního rozpočtu na rok 2024 jsou 1.940 miliard. Výdaje minsterstva obrany jsou 151 miliard. Chybí tedy 190 miliard.

Kde je vzít:

Zrušením Senátu, Úřadu vlády a Národní sportovní agentury získáme 10 miliard. Rušením úřadů tedy cesta nevede. Největší položkou je Ministerstvo prác a sociálních věcí (921 miliard), školství (270 miliard). Pokud bychom tedy peníze, potřebné na zbrojení, vzali třeba starobním důchodcům (jsem jedním z nich a náš přínos pro obranyschopnost země je nulový), byl by výpočet takovýto:

Počet starobních důchodů je 2.371.000.

Průměrný starobní důchod je 21.080.

190 miliard dělěno 2,371 milionu je asi 80134, Kč

80134 děleno 12 = 6.677.

Důchod by musel klesnout skoro o třetinu.

Samozřejmě lze břemeno různě rozkládat, například starobní důchody o 20% a platy učitelů a lékařů 0 10%.

Výše uvedené je jenom příklad. Že ale budeme muset zaplatit břemeno zbrojení je fakt.