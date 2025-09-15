Neurážejte pravici
Podle wikipedie jsou znaky pravice Ekonomický liberalismus, konzervatismus, nacionalismus a podpora tradičních hodnot v sociální oblasti. Já nejsem politik, neusiluji o to, any mě lidé volili, proto mohu hovořit přímo a shrnout otevřeně, o co jde:
Pravice je opakem levice a to znamená:
1. Lidé si nejsou rovni. Někteří jsou chytří, jiní hloupí, chudí nebo bohatí, zdraví nebo nemocní, staří nebo mladí, odvážní nebo ustrašení, hazardéři nebo uvážliví, jde jim lépe matematika nebo práce s kovem. Nikdy nelze dosáhnout toho, aby na tom byli všichni spravedlivě stejně. Všechny takové sociální pokusy skončily krachem, prudkým poklesem ekonomiky a rozvratem společnosti. To, že jsou lidé různí, je právě tím hnacím motorem pro všechny, kdo chtějí a mohou něčeho dosáhnout. Přehnaná sociální spravedlnost je hrobem iniciativy a ekonomického pokroku.
2. Lidé se o sebe musejí postarat především sami, a to jak ve stáří (státní důchod má být asi polovina příjmů ve stáří), v nemoci (pouze výjimečně drahé nemoci má krýt zdravotní pojištění). Lidé mají mít možnost zapaltit si legálně za lepší péči. Špičková péče je jen pro bohaté. Pokud někdo nemá pojištěný dům v povodňové oblasti, je to jeho chyba (já jsem si v Krnově také nepojistil garáž a neobviňuji z toho Stanjuru).
3. Úkolem podnikatele není starat o zaměstnance v nemoci, zakládat jim školky, platit odstupné ... . Úkolem státu není stata se všechno. Z toho plyne, že živnostník a podnikatel musejí mít daleko větší příjmy než státní zaměstnanci. To žádná z takzvaně extremně pravicových stran nehlásá. Vůbec se většinou chovají k ekonomice podivně a podnikatelé jim nevoní, protože jejich voliči jsou často z toho, čemu se anglicky říká lower class.
4. Co to jsou tradiční hodnoty, je sporné. Náboženství u nás třeba už ne. Pravici jde spíše o to, aby se nezaváděly nesmyslné novinky a regulace tam, kde si život a lidé poradí sami. Co nejméně zákonů, vyhlášek a zákazů.
5. Nacionalismus podle mě vůbec není znakem pravice. Byl jenom nástrojem, jak nahnat pravici (třeba šlechtě a velkokapitálu hlasy). Vůbec je jasné že výše uvedené názory nesdílí většina společnosti, a proto pravicové strany musely vždy použít nějakou berlu: Buď nacionalismus nebo se chopily nějakých společenských vrstev (sedláků a živnostníků) anebo využily náboženství.
5. Pravice sází primárně na individualismus a ten nemá s nacionalismem příliš společného.
A teď se podívejme, jak do tohoto rámce zapadají různé takzvaně extrémně pravicové strany: Nacionálně socialistická německá dělnická strana (němečtí nacisté) měla už v názvu „dělnická“ a popírala svou činností všechny výše uvedené body – regulovala podnikatele, přidlovala jim zakázky jako v plánovaném hospodářství, starala se o dělníky, přidělovala potraviny apod.. Stejně tak Mussoliniho fašisté a Okamurovci, AfD nebo Marie Le Pen nikde nehlásají, že chtějí ekonomický liberalismus. Naopak bojují proti přistěhovalectví, i když má země nedostatek pracovních sil, a nabízejí všemožnou péči a volební dary všem. Jsou to svým charakterem strany slibující zázraky a bažící po přízni jako to bylo u diváků v římském Koloseu. Těm také císař dával zadarmo hry a rozdával chléb, aby si je naklonil.
Richard Neugebauer
To není fér
Máme pár asistentů pedagoga. Podle mě je to málo. Vždyť život je dnes tak frustrující. Vnuk měl přejet autobusem přes město, ale volal mi, že zapomněl si sluchátka. Bez nich přece nemůže nastoupit. Jestli mu je můžu přivézt??
Richard Neugebauer
Zestátněním k blahobytu
ČEZ vyplatí dividendu 47,- Kč na akcii. Většinu akcií vlastní stát. Ten dostane z 25,3 miliard 17,6 miliard. Dalších 30 miliard dostal stát z daně z mimořádných zisků. Ale co těch 7,7 miliardy pro minoritní akcionáře?
Richard Neugebauer
Zavádějící názor Jaroslava Vostatka na DPH a Trumpova cla
V rubrice „Diskuse“ Mladé fronty DNES ze dne 12. dubna 2025 kritizuje Jaroslav Vostatek, ekonom z Vysoké školy finanční a správní, zkresleně a zjednodušeně evropskou DPH a obhajuje Trumpova cla. Rád bych k tomu rozpoutal diskusi.
Richard Neugebauer
Cestovatelské zážitky VII: Boomerovo vítězství nad nástrahami moderní doby
Předchozí díly tohoto seriálu se odehrávaly v exotických destinacích a vzdálených kulturách. Tentokrát nepojedeme nijak daleko. O to hlubší je ale kontemplativní rozměr příběhu.
Richard Neugebauer
Evropa se chová jako podřízený Zelenského, říká Andrej Babiš
Zkusme domyslet souvislosti toho, co říká Andrej Babiš v dnes zveřejněném interview. Začíná výše uvedeným tvrzením.
