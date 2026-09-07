Nenápadné bourání
Některá čísla a skutečnosti se zdají tak vzdálené od reality, že si je my, obyčejní lidé nedokážeme představit. Nedávno jsem slyšel reportáž, kde redaktor i dotazovaný expert říkali, že si nedokážou představit deficit 380 miliard, ani veřejný dluh. Tak se o to pokusím. Nehovořím o splátkách veřejného dluhu, ale jen o úrocích. Jen úroky ze státního dluhu jsou tolik peněz, že by místo nich každý důchodce mohl dostávat měsíčně navíc 3.300,- Kč!
Kdybychom místo těchto úroků, mohli dát tyto peníze na zbrojení, dávali bychom obratem na zbrojení 3,15%.
Bohužel náš dluh není pořád ještě dost velký na to, aby zazvonil na finančních trzích alarm. Nezbude nám nic jiného, než se dále zadlužovat. Je to taková jemná hrozba, proto ji lidé zatím dostatečně necítí. Oni to pocítí, až to bude o hodn dražší.
Podobných jemných hrozeb je však více. Třeba převedení rozpočtu veřejných médií přímo pod státní rozpočet a včera zazněla další od předsedy vlády. Tématem byl deficit a on se ptal:
„Proč platíme soukromým a církevním školám 20 miliard, když máme státní školství?“
Elegantně se tak nabízí „ušetřit“ někde, kde to mnoha lidem vůbec nebude vadit. Proč tedy platíme soukromým a církevním školám, když máme stání školství? Protože základem svobody je možnost volby a alternativy, které vytvářejí tlak na původně monopolní struktury. Proto máme několik železničních dopravců a ne jenom státní dráhy. Proto naprostou většinu zásilek přepravují soukromé spedice, ačkoli máme státní poštu. Jak funguje, víme. Proto máme Sokol, Junák a tělovýchovné jednoty a nikoli státní svaz pro tělesnou výchovu. Proto máme několik zdravotních pojišťoven, aby svými nabídkami a službami vytvářely alespoň nějaké konkurenční prostředí. Proto nefunguje zdravotnictví, protože tam stále existuje iluze bezplatných neomezených služeb bez oficiální alternativy (jako je třeba spoluúčast apod.).
To všechno jsou zdánlivě nevýznamné prvky, kterých si obyčejný volič ani nevšimne, případně ještě zatleská „rozumné“ úvaze (slučme zdravotní pojišťovny, zrušme nestátní školství, zaveďme regulaci cen potravin, nájemného a pohonných hmot ...). To všechno je ale cesta k dominanci státu, to jest omezení volby, omezení svobody a tím k potlačení prosperity. A mimochodem, co by se stalo, kdybychom zastavili dotace soukromým školám (které i s těmito dotacemi stojí mnohem méně než školy státní, protože velkou část jejich nákladů hradí přímo rodiče)? Rodiče by přesunuli své děti do soukromých škol v zahraničí. Tam by byli špičkoví učitelé, tam by byla místa v internátech a školní projekty. Ztratili bychom kvalifikované síly a pracovní místa i potenciál udržet si absolventy v této zemi. Navíc by stát musel rozšířit kapacitu státních škol, aby bylo žáky a studenty kam přemístit. Tak proto jim platíme.
Richard Neugebauer
We don’t need no education
Objevily se krotké úvahy o tom, že by se zrušila devátá třída, a hned z nich zase sešlo. Škoda. Je to téma jak hrom. A proč troškařit?
Richard Neugebauer
Mám se bát o svou garáž (?), aneb stále platný dekret č.5/1945!
Na sklonku života bylo pro mě největším vzrušením, jestli jsem neudělal nějakou formální chybu v přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Teď se ale bojím i o ty skromné majetkové výdobytky, jichž jsem se poctivou prací domohl??
Richard Neugebauer
„Důstojná mzda“ versus „přiměřený výkon“??
Agentura pro důstojnou mzdu nám sdělila, že důstojná mzda je 45.865,-Kč. Už nám ale neřekla, co zjistilo její utajené pracoviště, co za výkon za svou mzdu pracovníci ve skutečnosti odvádějí!?!?
Richard Neugebauer
JMHZ
Je neuvěřitelné, jak je náš stát neefektivní a kolik peněz promrháme na jeho byrokracii. Skutečným problémem naší ekonomiky není ani inflace, ani vysoké ceny pohonných hmot, marže řetězců ani nesoběstačnost v produkci potravin ...
Richard Neugebauer
Žádám zásah vlády proti vysokým cenám pečiva!!!!
Zastropování cen pohonných hmot se osvědčilo. Vychytralí pumpaři už nás nemohou odírat a zneužívat válečný konflikt. Ale co ostatní vykořisťovatelé a kšeftaři?
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