My, děti ze Stanice Evropa

Zpráva Maria Draghiho „The future of European competitiveness“ opět otevřela zásadní otázku: Jak dál v Evropské unii. Proč se pořád nedaří otočit kormidlem tím správným směrem? Protože jsme na drogách.

Pozice Evropy ve světě hrozivě slábne. A to popisuje Mario Draghi ve své zprávě jasně Odkaz . Zatímco v roce 2002 byl GDP v EU o 15% nižší než v USA, v roce 2023 už to bylo o 30%. Podíl EU na světovém obchodě klesá, produktivita práce je nedostatečná, v inovacích ztrácíme (innovation deficit), protekcionismus, nedokonalý jednotný trh (the lack of a true single Market, str. 26) zatížený šílenou byrokracií (naprosto nevhodnou pro malé a inovativní podniky) a navíc nezdravý demografický vývoj z nás dělají starce na kapačkách. Kapitálový trh v Evropě je nevyvinutý, rozdrobený a nefunguje jako motor podnikání.

V části B zprávy navrhuje Mario opatření:.

- podpořit výzkum a vývoj (vložit peníze). Největšími investory do výzkumu v USA byli v roce 2022 Alphabet, META a Microsoft, zatímco v EU Volkswagen, Mercedes-Benz a Bosch. Veřejné investice do výzkumu v EU jsou vysoké, ale neefektivní.

- zefektivnit vzdělávání. Neprodukuje to, co přináší inovace,

- nedostatečné soukromé investice souvisejí i se slabým druhým a třetím důchodovým pilířem a plynou z rozdrobeného a slabého kapitálového trhu.

Část A má 68 stran, část B (návrh opatření) dokonce 328 stran. Já bych si představoval tak dvě stránky.

Někteří jiní komentátoři tu popisují, že problémem je nefunkčnost EU, šílený Green deal a byrokracie. To je jistě pravda, ale EU je jenom obrazem reality jejích voličů. Demokracie sice je nejlepší formou uspořádání společnosti, ale musí být dobře propracovaná, vyvážená a neustále a vylaďovaná, jinak se zvrhne. Vždyť i Hitler s k moci dostal demokratickou cestou!!!!!!

V demokracii rozhoduje většina. A většina Evropanů si zvykla na velice příjemný a pohodlný život: 3 roky rodičovské dovolené ( jak mám ve firmě se 4 zaměstnanci udržovat pracovní místo? Zástupem? Jakou asi bude mít ten zastup motivaci?), velice blahovolný zákoník práce, celá řada podpor na bydlení, na stáří, v nemoci, v nezaměstnanosti ... Nikdo se nemusí příliš namáhat, mnoho míst ve veřejné sféře je volných. Kdo chce pracovat a není mu více než 55, práci hravě najde. Každý ví, že ve stáří se o něj stát postará. Negativní emoce vzbuzuje, když „stát“ (zdravotní pojišťovna) nechce zaplatit nejdražší možnou léčbu u vzácných nemocí. O méně schopné děti se ve školách starají asistenti. I student gymnázia může mít asistenta. Škola, kam se dříve student dostal jen s velkým úsilím a musel opravdu tvrdě pracovat, si nedovolí neschopného studenta vyhodit. Existuje celý Evropský pilíř sociálních práv, ale nikdo už neříká, že na všechny ty úsluhy někdo musí vydělat.

Lidé, pro něž je to všechno velice pohodlné, mají volební právo. Uvažují prakticky: Sice zadluží státy do budoucna, způsobí zaostávání a pokles inovací, ale pro ně osobně to znamená ještě nějaký čas mít se dobře za málo peněz. Tuto psychologii dobře chápou nejen odbory, ale i populistické projekty. Pečovatelský stát z nás udělal zhýčkané mazánky. Nechceme se vzdát této drogy.

Řešením je obnovit tvrdé konkurenční prostředí. Nepodáváš výkon, vypadni hned. Nešetříš si na stáří, od státu dostaneš jenom minimum. Velkou část příjmů ve stáří má tvořit výnos z vlastních investic, ať už do dětí nebo na burze. Založit podnik a úspěšně ho rozvinout musí být oceněno stejně jako zachránit tonoucí dítě z rybníka nebo být dobrým chirurgem. Stát musí neskutečně zefektivnit digitalizaci. Snížit své náklady, zvýšit výkon úředníků, lékařů i učitelů. Ať hrozí, že odejdou! Kam by šli? Tolik kvalifikovaných míst zase volných není a v soukromé sféře po nich všude budou chtít vyšší výkon. Sociálních práv a podpor je příliš. Soukromé iniciativy je málo. Podnikatel je opovržlivé slovo. Živnostníkem nebo sedlákem nechce být téměř nikdo.

Obávám se, že nám ještě pořád není dost zle (sám Draghi říká, že nás čeká dlouhá agonie), abychom byli ochotni zvolit si tvrdého vůdce takové bolestivé cesty.