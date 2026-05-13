Mám se bát o svou garáž (?), aneb stále platný dekret č.5/1945!
Nijak jsem se o politiku nezajímal, dokud jsem nespatřil na titulní stránce Mladé fronty IDNES Bernda Posselta a přečetl si nadpis, že nemůže s Benešovými dekrety souhlasit.
Pečlivým studiem jsem zjistil, že jde o dekrety prezidenta republiky z roku 1945. Vycházím z předpokladu, že rozhodnutí prezidenta republiky jsou vždy platná, proto mě zvláště zaujal dekret číslo 5/1945. Ten (ve stručnosti) říká, že majetek osob státně nespolehlivých bude zkonfiskován. Za osoby národnostně nespolehlivé počítá mimo zrádce a kolaboranty i občany německé a maďarské národnosti. Dále tyto osoby definuje. Jsou to ti, kdo se kdykoli od roku 1929 hlásili k německé národnosti.
A tu jsem se vyděsil. Myslím, že jsem se při sčítání lidu jednou, snad v roce 1991, přihlásil k německé národnosti. Už nevím, co mě to tehdy popadlo. Asi jsem si vzpomněl, že můj otec byl Němec, můj děda také, a tak bych mohl pokračovat zpátky až do roku 1557, kdy můžeme v zápise o přezkoumávání zemské hranice v katastru dnešní obce Bartošovice v Orlických horách najít nejstaršího písemně zmíněného předka, jakéhosi Jakoba Neygebaura. Přišlo mi blbé je všechny úplně zapřít.
Když mi někdo řekne, že jeho babička byla třeba Němka, zeptám se ho:
„A co jste vy?“
„Já už jsem Čech.“
„A jak se to tak stalo?“, zajímám se.
Ale zpět k zákonům: Splňuji tedy podmínky dekretu číslo 5/1945. Nu což, zákon je zákon, napadlo mě nejprve. Nutno ho respektovat. Pak jsem si ale s hrůzou vzpomněl, že vlastním garáž. Pro přesnost je to garáž číslo 52 v areálu na ulici Tolstého.
Tak čekám, jestli dostanu konfiskační výměr od českého státu. Ztráty občanství České republiky se tak úplně neobávám, protože jsem republiku nikdy nerozvracel. Ba dokonce jsem byl velmi překvapen, když si ji Češi a Slováci k 1. lednu 1993 rozvrátili sami. Ještě že se toho Dr. Edward Beneš nedožil!!!
Richard Neugebauer
Vzdělání: Ekonomie
Profese: Projektový manažer
Koníčky: Historie, psaní beletrie, cestování