Je neuvěřitelné, jak je náš stát neefektivní a kolik peněz promrháme na jeho byrokracii. Skutečným problémem naší ekonomiky není ani inflace, ani vysoké ceny pohonných hmot, marže řetězců ani nesoběstačnost v produkci potravin ...

Naše společnost pořádá soutěž studentů němčiny v přednesu, dramatizaci a a video nahrávce. Zajišťuje ji několik pořadatelů. Dva z nich pracují asi 20 hodin jeden měsíc. Členové poroty a organizátoři na místě stráví se soutěží 3-8 hodin během tří dnů.

Jejich odměna se bude vyplácet na základě dohody o provedení práce se sazbou 200,- Kč na hodinu. Aby mohla být odměna vyplacena. Musí zaměstnanci vyplnit údaje pro „jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů“. Sdělují tam: rodné číslo, rodné příjmení, místo narození, pohlaví, čídslo občanského průkazu, adresu, údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání, o zdravotní pojišťovně, o manželovi, o dětech, o exekucích.

S tímt JMHZ bude osoba přihlášená na OSSZ následně hned odhlášená, protože výkon i výplata probíhá v jednom měsíci. Odhadovaný časový náklad na jednoho zaměstnance je 2 hodiny, protože údaje je třeba ze zaměstnance vydobýt a zkontrolovat. Hlášení i přihlášky a odhlášky se často vracejí, protože je systém nepropustí pro nějaké drobné chyby. Pokud účetní bere 250,- Kč na hodinu, musíme k tomu přičíst podíl zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění. Celkem stojí hodina práce 332,-Kč. Za dvě hodiny je to 664,-Kč.

Nejlevnější zaměstnanec v soutěži pracoval tři hodiny po 200,-Kč a stál 600,-Kč. Agenda s ním spojená 664,-Kč. Neberte mě za slovo a přesně na korunu.

Podstatou mého sdělení je, že:

- údaje, které po mzdové účtárně stát chce, z velké části k ničemu nepotřebuje (k čemu mu je rodné příjmení?????? a dosažené vzdělání?),

- údaje stát stejně má. Rodné číslo, rodné příjmení, místo narození, děti, manžel, manželka, pohlaví (každý školák odvodí pohlaví z rodného čísla, ne tak Česká republika, ačkoli rodná čísla sama vymyslela), exekuce .... To všechno je v nějakých registrech.

Desítky miliard stojí úřednický aparát od obce až po vládu, disponuje IT, má jisté peníze na provoz a přitom je neschopný propojit své databáze!!!!

- kolik peněz nás stojí nesmyslná byrokracie a jak bráním třeba živnsotníkům a malým podnikatelům v businessu!? Tam se má zaměřit vláda. Ne na praštěné sledování marží, stropování cen, vykupování ČEZu, zaklekávání na půlátce DPH nebo odkazování na zlé řetězce. Mimochodem řetezce: Mléko stojí v Albertu s aplikací 8,90 Kč a Jihočeské máslo MADETA 49,-Kč, tak kde je ta drahota? Každý z nás ztratí mnohem více komplikovanou byrokracií než vyšší cenou benzínu a nafty.

Autor: Richard Neugebauer | úterý 21.4.2026 8:03 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Žádám zásah vlády proti vysokým cenám pečiva!!!!

Zastropování cen pohonných hmot se osvědčilo. Vychytralí pumpaři už nás nemohou odírat a zneužívat válečný konflikt. Ale co ostatní vykořisťovatelé a kšeftaři?

Zasahování do ceny (benzínu) je neefektivní

Chtěl bych, aby byla nízká úroková sazba z hypoték, levnější elektrická auta, levnější zdravé potraviny ... Také mi pomůže vláda?

Bída vulgární ekonomie

Když je cena nafty o hodně vyšší, znamená to, že je poptávka vyšší než nabídka. Co udělá průměrně chytrý spotřebitel? Vezme to v úvahu. A pak si přečte ve IDNESu z 25.03.2026 článek Lukáše Kovandy.

Patka chleba v kráječi

Od veřejných činitelů je podlé zneužívat hlouposti a nevědomosti lidí ke zničení zdravé společnosti jen ku vlastnímu prospěchu.

Léta páně

Ve scénce „Akvárium" popisuje Felix Holzmann, že do klece můžete lít vodu donekonečna, stejně se tam neudrží: https://www.youtube.com/watch?v=u97zHwhckjY A stejně to je s naléváním peněz do ekonomiky ...

