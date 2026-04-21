JMHZ
Naše společnost pořádá soutěž studentů němčiny v přednesu, dramatizaci a a video nahrávce. Zajišťuje ji několik pořadatelů. Dva z nich pracují asi 20 hodin jeden měsíc. Členové poroty a organizátoři na místě stráví se soutěží 3-8 hodin během tří dnů.
Jejich odměna se bude vyplácet na základě dohody o provedení práce se sazbou 200,- Kč na hodinu. Aby mohla být odměna vyplacena. Musí zaměstnanci vyplnit údaje pro „jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů“. Sdělují tam: rodné číslo, rodné příjmení, místo narození, pohlaví, čídslo občanského průkazu, adresu, údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání, o zdravotní pojišťovně, o manželovi, o dětech, o exekucích.
S tímt JMHZ bude osoba přihlášená na OSSZ následně hned odhlášená, protože výkon i výplata probíhá v jednom měsíci. Odhadovaný časový náklad na jednoho zaměstnance je 2 hodiny, protože údaje je třeba ze zaměstnance vydobýt a zkontrolovat. Hlášení i přihlášky a odhlášky se často vracejí, protože je systém nepropustí pro nějaké drobné chyby. Pokud účetní bere 250,- Kč na hodinu, musíme k tomu přičíst podíl zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění. Celkem stojí hodina práce 332,-Kč. Za dvě hodiny je to 664,-Kč.
Nejlevnější zaměstnanec v soutěži pracoval tři hodiny po 200,-Kč a stál 600,-Kč. Agenda s ním spojená 664,-Kč. Neberte mě za slovo a přesně na korunu.
Podstatou mého sdělení je, že:
- údaje, které po mzdové účtárně stát chce, z velké části k ničemu nepotřebuje (k čemu mu je rodné příjmení?????? a dosažené vzdělání?),
- údaje stát stejně má. Rodné číslo, rodné příjmení, místo narození, děti, manžel, manželka, pohlaví (každý školák odvodí pohlaví z rodného čísla, ne tak Česká republika, ačkoli rodná čísla sama vymyslela), exekuce .... To všechno je v nějakých registrech.
Desítky miliard stojí úřednický aparát od obce až po vládu, disponuje IT, má jisté peníze na provoz a přitom je neschopný propojit své databáze!!!!
- kolik peněz nás stojí nesmyslná byrokracie a jak bráním třeba živnsotníkům a malým podnikatelům v businessu!? Tam se má zaměřit vláda. Ne na praštěné sledování marží, stropování cen, vykupování ČEZu, zaklekávání na půlátce DPH nebo odkazování na zlé řetězce. Mimochodem řetezce: Mléko stojí v Albertu s aplikací 8,90 Kč a Jihočeské máslo MADETA 49,-Kč, tak kde je ta drahota? Každý z nás ztratí mnohem více komplikovanou byrokracií než vyšší cenou benzínu a nafty.
Richard Neugebauer
