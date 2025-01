Imigrace hrozbou pro střední Čechy

Dočítáme se o nebezpečí imigrace ze subsaharské Afriky nebo ze Sýrie. Tyto imigranty potkáváme tu a tam. Praha a střední Čechy čelí mnohonásobně větší reálné imigraci a nikdo ji neřeší!?!?!?!?!?!?!?!

Bez ukrajinských lékařů by nefungovalo zdravotnictví, bez stavebních dělníků z Východu a z Balkánu by se u nás nic nepostavilo. Přesto skoro polovina voličů dává hlasy těm stranám, které proti této imigraci brojí.

Nasedněte do vlaku třeba v Havířově a jeďte do Prahy. Hovořte s lidmi, kteří se vracejí ze svého rodiště do hlavního města za prací. Potom s nimi vystupte na hlavním nádraží a navštivte nějaké korporace, úřady nebo hospody. Hovořte s tamními lidmi. Vyjeďte třeba do Zdib a zastavte se s mladými maminkami a poptejte se jich na obyčejné věci života.

Bude se vám na jejich mluvě zdát něco divného? Dávají si velký pozor, ale občas jim ujede přízvuk nebo skloňování. Ano. Jsou to imigranti z Moravy, Slezska a Slovenska. Dnes už tvoří polovinu všech obyvatel Prahy a středních Čech. Tito imigranti zabírají pracovní místa Čechům, získávají manažerské pozice a vládnou Pražanům a Středočechům, skupují stavební parcely, pomocí neformálních struktur ovládají dotace, sociální systém i vazby na Brusel. Jsou tak zvyklí. Na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku potřebujete i dnes známosti, abyste sehnali rohlíky nebo šunku.

Jak to, že to domorodcům nevadí? Politicky už místní rodáci nemají žádnou moc. Sebemenší plamínek spravedlnosti moravská mafie uhasí. Kdysi prosperující městečka jako Bruntál nebo Ostrava už čtvrté desetiletí co do počtu obyvatelstva klesají?? A Praha se středními Čechami budou mít 5 milionů obyvatel.

Co jsem tím chtěl říci? Imigrace je přirozený proces. Když bylo objeveno zlato v Kalifornii, imigrace tam vedla k ekonomickému boomu. Když z východní Evropy bylo po II. světové válce vyhnáno 14 milionů Němců, podnítilo to v západním Německu hospodářský zázrak. USA by bez imigrantů zkolabovaly. Udržují funkční trh práce.

Lidé odcházejí ze slabých oblastí do ekonomicky silnějších, co je lidstvo lidstvem. Problémem je, že evropský systém rozdává příliš podpor a má zoufale zbyrokratizované pracovní zákonodárství. Co kdysi vzniklo na ochranu dělnické třídy před krutými kapitalisty, dnes způsobuje, že jsme zlenivěli a stali jsme se skanzenem, kam se Asiati jezdí dívat, jak to vypadalo dříve. Nejsme schopni konkurovat krutým podmínkám v Indonésii nebo v Číně. Oni vyrobí totéž, co my, jen za poloviční ceny.

Ne zastavit imigraci, ale je třeba nastavit trh práce, abychom byli nuceni podávat vyšší výkon.