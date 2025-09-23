Havlíček přidá 50 miliard ročně na to, abychom měli elektřinu levnější o 20%
Karel Havlíček z hnutí ANO dnes ráno na ČRO Plus popisoval, jak zajistí levnější elektřinu. Přikázat podnikům, aby ceny klesly, nemůže ani Babiš, ani Havlíček. Vezme tedy evropské peníze z různých operačních programů a dá je distributorům Těm tak bude pokryta tržní cena a mohou poskytnout slevu spotřebitelům.
Takhle funguje „zlevňování“ elektřiny všude v Evropě. Ceny tam mají nižší, protože je někdo dotuje.
Stejně zázračně bude fungovat zestátnění ČEZu. To nepovede k zefektivnění výroby, ani to nezabrání čerpání zisku pro majitele. Už dnes je největším chamtivcem na zisk a tedy dividendy ten největší vlastník ČEZu a to je stát prostřednictvím Ministerstva financí. Pravidelně tlačí na co nejvyšší dividendy.
Zestátnění povede jenom k tomu, že poroste tlak na to, aby byly ceny co nejnižší. Logickým důsledkem bude omezování investic, zanedbávání údržby a tlak odborářů na růst mezd v ČEZu. Podívejte se, jak to dopadlo, když Francie zestátnila tamní ČEZ: EdF. Kdyby nenažraný stát nečerpal dividendy, mohl ČEZ postavit další jaderné bloky bez úvěrů!!!!
Ale zpět k levné elektřině, kterou si zajistíme dotováním z evropských fondů. Nejen, že část z nich je vratná a zvýší zadluženost, ale navíc místo aby se prostředky využily na modernizaci rozvodné sítě, tepláren a lokálních zdrojů, prostě se rozdají obyvatelům. Podobně to bude s jinými strategickými výdaji pro budoucnost. Omezí se a rozdají se voličům, aby měli iluzi, že něco dostali zadarmo. A co, až se Česko stane čistým dárcem do evropského rozpočtu?
Peníze na dluh se rozdají těm obyvatelům, kteří ve velkém jezdí na exotické dovolené, denně zaplňují kavárny a ve velkém vyhazují potraviny. Nikdo se nemá tak špatně, aby neměl na elektřinu. Celé politika pravděpodobné příští vlády je cestou do pekla vysokého zadlužení. A po té cestě půjdeme tak dlouho, dokud neskončíme s tak vysokým dluhem jako Francie, Řecko nebo Argentina. Děkujeme voličům!
Richard Neugebauer
Neurážejte pravici
Slýcháme, že nacisté a AfD v Německu, Národní sdružení Marie Le Pen ve Francii, Bratři Itálie nebo dokonce česká Dělnická srana sociální spravedlnosti, jsou extrémně pravicové strany. To je omyl.
To není fér
Máme pár asistentů pedagoga. Podle mě je to málo. Vždyť život je dnes tak frustrující. Vnuk měl přejet autobusem přes město, ale volal mi, že zapomněl si sluchátka. Bez nich přece nemůže nastoupit. Jestli mu je můžu přivézt??
Zestátněním k blahobytu
ČEZ vyplatí dividendu 47,- Kč na akcii. Většinu akcií vlastní stát. Ten dostane z 25,3 miliard 17,6 miliard. Dalších 30 miliard dostal stát z daně z mimořádných zisků. Ale co těch 7,7 miliardy pro minoritní akcionáře?
Zavádějící názor Jaroslava Vostatka na DPH a Trumpova cla
V rubrice „Diskuse“ Mladé fronty DNES ze dne 12. dubna 2025 kritizuje Jaroslav Vostatek, ekonom z Vysoké školy finanční a správní, zkresleně a zjednodušeně evropskou DPH a obhajuje Trumpova cla. Rád bych k tomu rozpoutal diskusi.
Cestovatelské zážitky VII: Boomerovo vítězství nad nástrahami moderní doby
Předchozí díly tohoto seriálu se odehrávaly v exotických destinacích a vzdálených kulturách. Tentokrát nepojedeme nijak daleko. O to hlubší je ale kontemplativní rozměr příběhu.
