Evropa se chová jako podřízený Zelenského, říká Andrej Babiš

Zkusme domyslet souvislosti toho, co říká Andrej Babiš v dnes zveřejněném interview. Začíná výše uvedeným tvrzením.

Statisíce Ukrajinců zemřelo, třetina země je rozbombardovaná, miliony obyvatel uprchly, další miliony živoří v neskutečných podmínkách. My si sedíme v teple, rodiče mohou zůstávat doma s dětmi až 4 roky, nezaměstnanost je směšně nízká, nikdo nemusí hladovět, ani bydlet na ulici, pokud se jen trochu snaží. Každý má lékařskou péči. Po parcích se válí neskutečné množství vyhozeného jídla. Chleba se krmí koňům!

Vůbec se nedivím tomu, jak se Zelenský chová, protože trpí a umírají „jeho lidé“, zatímco my jíme řízky v teple a s elektřinou. Ano, není to naše země, a máme, jako každý, dost svých starostí. Když už ale připustíme, že nejsme všemocní, abychom pomohli všem trpícím na celém světě, buďme si vědomi toho, že za našimi humny se odehrává agrese do země, jejichž nezávislost uznáváme a která je součástí Evropy. Pokud bude kdokoli svévolně v Evropě přepisovat hranice, ukážeme slabost a prokážeme neschopnost uspořádat svůj vlastní kontinent. To se nám v budoucnu vymstí jak vůči USA, tak vůči Číně, tak vůči Rusku.

Dozvídáme se, že USA nepotřebují Ukrajinu. Ukrajina potřebuje USA. USA také nepotřebovaly Francii v roce 1944, a přesto se vylodily v Normandii, aby ji osvobodily.

Andrej Babiš nevidí důvod posílat české vojáky do bezpečnostního kontingentu na Ukrajinu. Když důvod nevidí budoucí „česká vláda“, jak by ho měla vidět portugalská nebo belgická?

Vydávat peníze na zbrojení prý nemá smysl. Zaplatili jsme zálohu na F-35 ve výši 39 miliard koncem roku 2024, jen abychom splonili kvótu výdajů na zbrojení. Andrej Babiš se ptá, k čemu nám to je, když F35 dorazí až za deset let. A on ví o nějakém rychlejším dodavateli letadel?

Samozřejmě že americké bojové letouny jsou příliš drahé. Možná bylo řešením zůstat u Gripenů. Ještě lepším řešením by bylo vyrábět si jednotná celoevropská letadla tak, jak se díky Airbusu podařilo ovládnout výrobu letadel dopravních. Ale to zcela jistě nebude dříve než za deset let. Když bychom teď založili evropskou (ne německou, ne francouzskou, ne polskou) továrnu. Výsledek se dostaví za 30 let. Proč ne, ale mezitím bohužel musíme využít to, co je na trhu. To se mimochodem týká celé obrany. Stačí jedna „evropská továrna“ na tanky, několik málo na munice a konečně nějaká na protivzdušnou ochranu. To celé znamená jednotnou evropskou armádu, s jednotným velením, jednotným jazykem a jednotnou výzbrojí, jak se vyhneme riziku, že vláda nějaké maličké země zvíci středního čínského města prostě odmítne svoji mechanizovanou brigádu vyslat a nikdo s tím nic neudělá.

Evropa má lépe zajistit ochranu vnějších hranic. To je jistě pravda. V čí kompetenci ale je ochrana vnějších hranic? Jednotlivých států – Polska, Řecka, Itálie, Španělska. tyto země jsou přetížené a vůbec se nedivím, že jejich sítí pronikají imigranti dále. Řešením je přenést ochranu vnější hranice na celoevropskou úroveň.

Evropská unie je přeregulovaná a má nesmyslné plány. To je také pravda. Ale tyto nesmyslné plány odsouhlasili i předsedové „národních vlád“. Evropská unie nemá žádné standardní pravomoci, protože národní státy ji odmítají je dát. Macron jedná s Orbánem, protože si myslí, že Francie je stále ještě světová velmoc, a že zajistí po této lince nějaké řešení. Za Trumpem jezdí Starmer, Macron a brzy asi i Merz jednotlivě a tím jen dokládají, že ani oni sami nepokládají evropské instituce za dostatečně kompetentní. Trump prohlásil, že Evropská unie byla založena, aby „nám škodila“ a my „stáhneme ocas“ a jezdíme za ním s prosíkem. Trump pokládá Ursulu von der Leyen a Kaju Kallasovou za „úředníky“ a odmítá s nimi jednat. Pokud ale Meloniová, Orbán nebo Macron budou jednat s Trumpem jednotlivě, podá si je jako moučník. Dokud se „národní státy“ včetně Německa a Francie nevzdají snů o své významnosti a nedovolí, aby Evropskou unii vedl skutečně nějaký „Churchill“ nebo „de Gaulle“, aby zavládla jednotná obranná a daňová politika a například trh práce se nezbaví socialistické regulace a byrokratické zátěže, nikam se nepohneme.

Programem ANO je řešit nedostupné bydlení, vysoké nájmy, nízké platy a důchody pro „české“ rodiny. „České“ dávám do uvozovek, protože už tvoří obyvatelstvo naší země z 10% přistěhovalci. A kdyby jich nebylo, nefungovalo by stavebnictví, úklidové služby, ani zdravotní a starobní péče.

Jistě se najde v programu ANO řada rozumných návrhů, ale současně snižovat daně a zvyšovat důchody prostě není možné. Současně zbrojit a snižovat daně také není možné. Ceny energií nelze řešit na národní úrovni.

Mimochodem: Produktivita práce narazila na strop a další růst mezd nezrychlí pokud:

- se neuvolní trh práce. nezaměstnanost je tak nízká, že je obtížné najít alespoň průměrně pracovité zaměstnance,

- nepřijde vlna nových podnikatelů a inovací v naší ekonomice. Toho nedosáhneme nějakými dotacemi, ale změnou podnikatelského prostředí: Aby se prostě vyplatilo jít do rizika podnikání více, než nastoupit do nějakého úřadu a odsedět si tam celou kariéru, z toho třetinu času na home office. Vyšší zisky a tím vyšší mzdy se získávají v potu tváře, úsilím, díky nápadům, riziku a obětavosti, nikoli nějakým zázrakem v parlamentu nebo ve vládě.