„Důstojná mzda“ versus „přiměřený výkon“??
Mzda se platí za to, že pracovník za ni odvede nějaký výkon. je to fenomén poměrně nedávný. Ještě v polovině 19. století naprostá většina obyvatelstva byli zemědělci. Pěstovali si potraviny a chovali dobytek a o své potřeby se starali především sami. Tu a tam využili kováře, mlynáře, ševce, krejčího, koláře nebo provazníka, ale ti všichni byli osoby samostatně výdělečně činné (jak je nazývá byrokratická čeština) a nikoho nezajímalo, jestli si dost vydělají.
Samozřejmě i v té době existoval obchod, úřady a osoby placené jako zaměstnanci, ale těch byl mizivý počet. Ještě kolem roku 1900 bylo celkem na všech ministerstvech Rakouska-Uherska (50 milionů obyvatel) méně úředníků než je dnes na jednom českém ministerstvu (10,6 milionů obyvatel, digitalizovaná a elektronizovaná správa!!).
Po roce 1873 začalo prudce přibývat továren a dnes naprostá většina lidí pracuje za mzdu nebo plat. Tento příjem by měl být důstojný, ale zapomíná se na to, že by pracovník měl za něj něco odvést. Za důstojnou mzdu přiměřený výkon!!
A ejhle:
- průzkum ukazuje, že průměrně 32% pracovní doby úředníků od obcí až po vládu se promrhá buď zahálkou nebo neeneftkivním počínáním. Dalších 29% se prošustruje neúčelnými a bezvýslednými poradami, telefonáty a opakovaným výkonem, když se původní podklady ztratí!! Při průěmrné mzdě 50.000,- Kč je to pro zaměstnavatele čistá ztráta 25.000,-Kč!
- to se týká i vojáků, často zahálejících nebo čekajících na přesuny, opožděné dodávky nebo mylně provedené rozkazy,
- učitelé prošustrují na poradách 19% pracovní doby a 31% vyučovací doby je proplýtváno neúčelnými výkony,
- celkově 16-19% veškeré pracovní doby ztratíme zcela zbytečnou administrativou.
- poněkud lepší výkon podává zdravotnictví, ale i tam je asi 45% výkonů nahraditelných efektivnějším robotem nebo lepší organizací práce (to už se ani neodvažuji počítat, jaké ztráty vznikají, když desítky lidí čekají hodiny na ošetření!!!).
Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho a každý z vás by jistě mohl uvádět příklady ze své práce.
Celkově se dá říci, že kdybychom se vyhnuli těmto ztrátám, byli bychom bohatší než Švýcarsko. Copak jsou Švýcaři o tolik pracovitější? Stačí uvést jediný příklad: Jak dlouho čekáte u závor po přejezdu vlaku u nás? Průměrně 19 vteřin. Ve Švýcarsku je jsou to 3 vteřiny.
Richard Neugebauer
Vzdělání: Ekonomie
Profese: Projektový manažer
Koníčky: Historie, psaní beletrie, cestování