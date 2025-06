Dlouhý a vytrvalý běh k prvnímu místu

Zadýcháváme se, soupeři mají více sil. Předběhli nás a ztrácejí se v nedohlednu. My zatím řešíme platy soudců a hasičů a jestli nás náhodou nepoloží, když budeme platit 100,- Kč poplatek za návštěvu lékaře.

Život je soutěž. Dějiny jsou také soutěž. Země navzájem soutěží v hrubém domácím produktu (HDP). V následujícím textu uvádíme údaje v běžných cenách. nebereme ohled na inflaci, ani na paritu kupní síly.

V roce 1990 činil HDP USA 5,9 trilionů USD, tehdejší malé EU 6,5 trilionů USD a (kontinentální, tehdy se ještě běžně říkalo „rudé“) Číny 0,4 trilionů USD. Ekonomika Evropské unie byla 16x větší než čínská.

V roce 2024 činil HDP Spojených států 29 trilionů dolarů, Evropské unie 20 trilionů dolarů a Číny 18,7 trilionů. Kdybychom porovnali paritu kupní síly, tak Čína už předbíhá Evropskou unii a blíží se Spojeným státům. Podle některých statistik už předbíhá i Spojené státy. Samozřejmě, že měřeno produktem na hlavu jsme před Čínou s jejich 1,4 miliardou obyvatel. To by nás ale nemělo uklidňovat.

Dlouho jsme hřešili na to, že Čína vyrábí jen jednoduché výrobky a kopie a že a design a technologický vývoj zůstává u nás, stejně jako výroba aut. Už to není pravda. Ještě nedávno jsme se pyšnili tím, že Asiati si kupují náš luxus, kabelky Vuitton, skotskou whisky nebo Iphony. Největší evropská firma LVMH (prodává luxus, ne pokrok), má ale potíže. Asiati si uvědomují, že mohou být hrdí na vlastní luxus a brzy ho začnou vyrábět a dodávat. jako už dodávají auta, létají do vesmíru nebo vyrábějí čipy. Proč by mělo jogurty dodávat Nestlé a kávu nabízet Starbucks? V čem jsou lepší než místní?

Teď už nemáme mnoho co nabídnout. Je to přesně stejné jako před 15O lety, když se v Anglii smáli levným výrobkům z tehdy čerstvě sjednoceného Německa. Za několik desetiletí se smát přestali.

Asie není jen Čína. Jsou to další země, větší než největší země evropské s desítkami milionů lidí, nucených tvrdě pracovat. Ve Vietnamu (80 milionů), Indonésii (240 milionů), Thajsku (80 milionů) nebo na Filipínách (100 milionů) nemají rodičovskou 3 roky, důchod 1000 dolarů měsíčně, nemocenskou nebo výpovědní lhůtu 2 měsíce a odstupné nebo bezplatné zdravotnictví. Co to znamená?

Ekonomický výkon se přesouvá jinam a my na sociální transfery, ani na drahé státní zaměstnance už nedokážeme vydělat. Čeká nás tvrdý pád do reality. Budeme se muset vrátit k vyššímu výkonu.

Slýcháme, že nastupující generace Mileniálů a Gen Z klade velký důraz na work/life balance, jinými slovy nechce už tolik pracovat a chce si užívat života. Užívejme si života, ale musíme si na blahobytný styl během byť třeba krátké pracovní doby vydělat. Tlak zaměstnanců na benefity je způsoben i tím, že je málo lidí ochotných pracovat. A lidé nejsou ochotni pracovat, protože nemusejí. Stačí natáhnout ruku ke státu. To už ale nepůjde dlouho. odhaduji 10-15 let.