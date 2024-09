Chci válku

, pokud to je jediná cesta jak dosáhnout spravedlnosti a svobody. Nepřímá forma, jakou je napadán minstr Lipavský, je nebezpečnější než otevřená podpora ruské agrese.

Karikatura ministra Lipavského si graficky dělá legraci z jeho tloušťky (to právem) a z jeho oportunismu, to neprávem. Přirovnává Lipavského k Edwardu Benešovi. Ten byl na Masarykovo přání ministrem zahraničí, ať byla za 1. republiky 1918-1938 u vlády jakákoli koalice. A že těch koalic bylo! Na závěr se doprovodný text karikatury Edwardu Benešovi omlouvá, že ho srovnával s Lipavským, takovou nulou.

Ministr Lipavský se drží jasné linie na obranu proti agresorovi. Jestli bude úspěšná, to ještě nevíme. Ale je to jediná možná. Pokud není možný alespoň nějak spravedlivý mír, musíme, bohužel válčit. V roce 1942 kolem bojů ve Stalingradu, také nikdo neuvažoval, že by s Hitlerem uzavřel mír.

Ano, ministr Lipavský si udrží lukrativní křeslo ministra, to je jistě lákavé. Udrží si ho však maximálně do konce volebního období. Pokud se ho po volbách nějaká strana nechopí, pak nastoupí na nějaký výzkumný ústav nebo vysokou školu a uživí se hravě i bez vládních stresů. Po absolutním nedostatku sebereflexe, jakého jsme svědky u Ivana Bartoše a dalších Pirátů, je distancování se Lipavského od této strany pochopitelné.

Edward Beneš vytvořil koncepci československého národa a nakonec s ní uspěl, byť jeho mezinárodní konstrukce opírající se o Francii, posléze Sovětský svaz a Malou dohodu (Jugoslávie, Rumunsko a Československo). Po roce 1945 zbyli v Česku prakticky už jen Češi. Navíc to byl socialista, takže mu nevdadilo znárodňování klíčového průmyslu, bank, dolů, železáren a velkých podniků. Byl to tehdy ostatně v trend v celé Evropě. Když Beneš zemřel, měli jsme národnostně homogenní stát (po oddělení Slovenska v roce 1992 to vyniklo ještě víc) se znárodněnou ekonomikou. Zbývalo už jen zlikvidovat živnostníky a sedláky. V pohraničí/Sudetech ostatně byli zlikvidováni rovnou už odsunem a dosídlením se už nikdy zdravá struktura nevytvořila. Dosídlencům zůstaly domy, ale nikoli půda a firmy. Beneš tedy svého cíle dosáhl. Ale za jakou cenu? Následky si neseme dodnes. V Sudetech je rozvrácení sociální, vlastnická i ekonomická struktura dodnes a po roce 1989 pozorujeme jen velice pomalé zlepšování, někdy ani to ne. Podstata našich problémů není v rozkrádání, dotacích, ve zlodějské vládě nebo drahém senátu. Náš problémem je:

- slaboučká střední třída, ale taková ta nezávislá. Němci jí říkají Mittelstand, ne middle class,

- přílišný rozsah veřejných služeb a státního sektoru vůbec (pracuje tam desetina všech zaměstnanců)

- nezdravá vlastnická struktura a

- občanská nevyspělost. Jsme snadnou kořistí jen trochu chytřejší demagogie. A tou je právě to shazování Lipavského. protože to prospěje především Rusku. Jen slabou útěchou nám může být, že stejně manipulovatelní jsou i Němci, Belgičané nebo Britové.