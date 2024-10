Hej, trempíku, ale tvoje osada se nejmenuje Leningrad!

... a nejmenuje se ani Moskva, Petrohrad, či snad Novgorod, ale třeba Toronto, Arizona, Rikatádo. A ty nejsi přezdívkou Vladimir, ty jsi přece náš Johnny. Ahoj...

Já nejsem tramp. Chtěl jsem být, ale nejsem. Mám mezi trampy spoustu přátel, jak se říká správně po jejich – kamarádů. Trávím s nimi moře času, hlavně v létě, kdy mě zvou na svoje akce, festivaly, do svých osad. Nosím maskáče, mám rád les, oheň, country hudbu a zpívání u kytary. Ale tramp nejsem. Být tramp je totiž celoživotní záležitost, srdeční věc, tím buďto jsi, od mimina do smrti, navždy věrný, a nebo nejsi. A právě tu věrnost na nich obdivuju...

Dnes je svátek. Vznik republiky. Internet je plný oslavných vět, ale i hanlivých komentářů, které i na tomto svátku nalézají to špatné. O víkendu se na mnoha místech naší republiky slavil také Halloween, někde tomu říkají MaskWalk, někde Karneval mrtvol, všude to nazývají jinak. Kdo chtěl, slavil, kdo nechtěl, neslavil. Na sítích se ale objevovala hlavně ta druhá skupina, která se nemohla vyrovnat s myšlenkou, že Halloween je jakýsi diktát z americké strany: Svátek, který „nám sem cpou američani, ať si s tím táhnou do hajzlu, to není náš svátek“. Trochu mě zarazilo, když jsem mezi těmito lidmi narazil i na několik trampů, country muzikantů a kamarádů od ohně. Přiznám se, u některých mě to nepřekvapilo, protože mému zřeteli jejich odchýlení se od západu a náklon k východu, neunikl. O to víc jsem zaražený...

Když pominu fakt, že Halloween je svátek původem keltský, a žádný Kelt neměl o Americe ani tušení, i když si tam tento svátek oblíbili víc než u nás, stále ve mně zní pár nejasností:

Trampové,

vždyť vaše osady se nazývají Toronto, Arizona, Rikatádo, Jižní Dakota, Oregon, Severní Karolína, Askalona, nikdy se žádná nejmenovala Moskva, Leningrad, Petrograd, nebo Novosibirsk...

Vaše přezdívky, samozřejmě vedle těch českých, jsou Johnny, Bill, Mecky, Jerry, Jimi, Harry, Grizzly, a nebo Pedro, Chose, Rodrigo, Chuan, nikdy nikdo nenazval druhého trampa Vladimirem, Sergejem, Dmitrym, či snad Yevgenyjem...

Vaše osady a maskáče zdobí, kromě vlajky české, vlajka americká, nebo vlajky jednotlivých států USA, často i Vlajka konfederace z občanské války, na žádné osadě nevlaje vlajka ruská...

Trampské a country kapely se jmenovaly Greenhorns, White Stars, Rangers, Hoboes, a vystupování pod těmito názvy jim bylo zakazováno právě soudruhy z východu...

Samotný tramping, byť mu neubírám označení „český fenomén“, byl jednoznačně inspirován na západě, tedy woodcraftem, skautingem, Divokým západem, Amerikou, a hlavně svobodou...

Kde je tedy ta věrnost, kterou tolik obdivuji?

Na to se ptám já, svou přezdívkou jednoduše Knihovník – a jako takový otevírám jeden ze svých Rodokapsů, tedy další nedílnou součást inspirace tohoto fenoménu, abych se ujistil, že ten trampský svět je ještě v pořádku.

Ahoj.