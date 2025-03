Nejsem jednorožec – 9

Když chcete mít trudníka z jiného bydly, musíte spolupracovat s kdekým, musíte se stát vůdcem, musí z vás ejakulovat charisma, musíte oblbnout tupé davy!

Musíte lhát, slibovat,

využívat, zneužívat…Musíte si podmanit všechny kolem a omotat si je kolem končetin (neboť prsty nemám). Musíte se naučit ovládat svého bydlu! Musíme ovládat vás!

Víte, to máte tak… Je nás na vás víc než vás. Odborně vysvětlím: nás breberek je na a ve vašem těle víc než vašich buněk, takže je jen na nás, jak si vás použijeme!

Došlo mi, že se musím stát nejvyšším vedoucím, generálním ředitelem trudnictva, režisérem i maminkou, která má vždycky pravdu. Musím do svého plánu vetknout všechny, kdo na bydlovi bydlí…

První poučení přišlo v podstatě okamžitě: Nejdůležitější je předejít překlepům… Na oko to nevypadá, ale to se vám do už tak těžké chvilky přimotá končetina navíc a máte situaci. Je ve svém výsledku zásadní rozdíl, jestli všemi dostupnými prostředky vyťukáte, vykoušete a drobnými elektrickými impulzy vyrobíte slůvko „všem“ nebo „vším“. To obzvlášť, když můj bydla nemá ani vši ani chni. On je nemá kde uchovávat, ale to bych tak nezdůrazňoval. Drobounký překlep – posuďte sami: čtvrtá levá zadní ťukne, druhá pravá třikrát dupne, první levá se šoupne vpřed, třetí levá dvakrát zajiskří (to znamená „Všem“). Do toho se mi nějak omylem přimotala čtvrtá pravá… ono je to vlastně jedno… – způsobil, že jsem byl na první svolávací akci ovladačů úplně sám.

Nejspíš jsem se vám ještě nepřiznal, ale zbožňuji chvilky, kdy bydla poslouchá vážnou hudbu. Jakmile si nasadí sluchátka, zalezu si do jeho ucha, zavřu oči a je mi božsky. Snil jsem o tom nějakým způsobem tvořit hudbu, umět hrát aspoň na nejdrobnější chloupky jako na kytaru, dirigovat velkou filharmonii…

Opravil jsem překlep a hodinu po půlnoci jsou všichni na obličeji, aby si mohli poslechnout, jak skvělý a geniální nápad mám. Ovšem musel jsem jim po posledních méně veselých událostech slíbit, že nenecháme bydlu tlouct, neboť ztráty byly fatální. Klesla nám porodnost takovým způsobem, že přežíváme jen díky pářením s mazáky, což vůbec nepřispívá k hrdosti nás tukáčů. Navíc se nám smějí. Měli by dostat přes kusadla, měli bychom je hodit želvuškám, poslat zpátky do jejich Brna, a ne jim dávat naše nejlepší samičky!

Jmenuji se Karel a nejsem jen tak někdo! Utrpěl jsem vlastní vinou vzdělání, jsem vyhlášený jednorožec, dokázal jsem, že můžu aspoň trochu řídit bydlu! Pojďme si nenalhávat, jsem zkrátka dobrý až báječný! Přesvědčil jsem o tom snad všechny trudníky na mém bydlovi. Věří mi. Dokonce mě začali mít rádi a půjdou do toho se mnou… Každá trudnice i každý trudník si díky mému nápadu bude moct vybrat nové a neokoukané protějšky, namnožíme se tak, že nám viry budou zeleně závidět!

Další den jsme bydlu donutili naládovat se čokoládou. Aby měl v krvi spoustu cukrů. Aby se jeho čokoládové cukry dostaly až k nám. Aby nás napumpovaly energií. Abychom ji mohli… Trochu se teď bojím, že začneme iluminovat a bydlu rozsvítíme jak prdelku světlušky…

Stanovil jsem se dirigentem obřího symfonického tělesa. Orchestru dechberoucích rozměrů. Filharmonie s neuvěřitelným počtem hudebníků… Stojím… no, stojím… jsem na špičce nosu, abych měl dokonalý přehled a všichni dobře viděli na mě. Na mou první pravou. A v ní na ukousnutou nejvrchnější část Chlupu nářků – taktovku!

Je úplné ticho…

Pokračování příště… (Příště bych si dovolil definovat jako čtvrtek, ovšem o týden později oproti tomuto čtvrtku)

A pro ty, kteří nemají rádi svá zvířátka na svých obličejích, tu mám něco na uklidnění…

Úplně Zbytečná Informace Navíc: Ambergis se nachází v trávicím traktu vorvaňů. Jedná se o střevní sekret, ale vědci si prý stále nejsou zcela jisti, který konec zvířete ji vylučuje. Čerstvý neuvěřitelně odporně páchne, ovšem po dlouhém zrání má jemnější a lehce květinovou vůni…

Kastoreum je sekret bobra, který se také používá v parfémech – k dodání kožené vůně s aroma vanilky a malin. Bobr ovšem používá tento sekret k označení svého teritoria

Zásadní otázka: Jaký byl váš první vášnivý polibek? A jak dlouho trval? A taky vám to chutnalo jako teplý slimák? Studený chuť nemá (osobně ověřeno), dokud se omylem nerozkousne… (ověřeno z doslechu).