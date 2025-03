Nejsem jednorožec – 7

Jmenuji se Karel a nejsem jen tak někdo! Nejsem nádherný jednorožec a nekrmím se duhou, cpu se kožním mazem a naprosté většině z vás přijdu nechutný.

Žiju na vašich obličejích. Jsem trudník tukový. Jsem ozbrojený téměř vědeckým vzděláním a neváhám ho použít! Jelikož si včera Františka splnila celoživotní sen každého trudníka – ohromný, barevný a silně zapáchající výbuch, ze kterého bude mít bydla tak týden parádní vyrážku, stanovil jsem si jasný cíl: Je nanejvýš nutné co nejdřív najít novou množivku!

V této vážné situaci mám dvě možnosti.

Za Á. Zapomenout na svou přidanou hodnotu, na své vzdělání a intelekt, a stát se opět poměrně tupým tvorem, který se zpátky zařadí do stáda kolegů trudníků a kterého ovládají jen dva instinkty – jíst a množit se. Tedy vzít za vděk Jarmilou, která žije nedaleko v obočí nad pravým okem bydly. Jenže je takzvaně místní. Vy máte kroje, občanské průkazy, obličeje, velké zadky, křivé nohy, pleš i jiné legrační znaky, podle kterých se poznáte. My ne. My riskujeme, že se budeme geneticky deformovat, když narazíme na příbuznou. Navíc by mě čekala dlouhá a nebezpečná pouť přes čelo bydly, které vlastně nikde nekončí. K tomu všemu tu může číhat mýdlo, horká sprcha, slunce a Birhanzlova mast. A pak to stejně nejspíš dopadne jako s romantikou rozmazlenou (a pak ucpanou) Františkou. Všechny jsou totiž na bydlovi takové… stejné.

Za Bé. Najít a přestěhovat k sobě množivku úplně cizí, tak jako ze zahraničí, odjinud. To znamená najít si malebné stvoření opačného pohlaví na lidské bytosti, která se bude smět k mému bydlovi přiblížit až na dotek. Nejlépe bude spáchat na dvou lidech takzvanou lásku první pohled. V nejlepším případě i na pohled poslední, aby se nám bydla pak nespustil do nechtěných větších akcí. On totiž nespokojený či stresovaný bydla – nechutné jídlo.

Podařilo se mi vyzkoumat, že pro krátkodobé pomatení smyslů mého lidského samce je zásadní oční kontakt. Přesněji řečeno pohledy dva. První je do míst, která jsou dmoucí. Zatím netuším, proč tomu tak je, a co tam hledá. Ale zvedá mu to. Tlak krve. Jelikož je to nudný, prostý, obyčejný, spotřební heterosexuál, najdu pro něj (a vlastně hlavně pro sebe) nějakou samičku plnou trudníků.

Hned druhý pohled je do očí. Musí přeskočit, jak vy říkáte, jiskra. Naši odborníci na Morseovu abecedu se touto metodou přibližování lidí zabývají už mnoho let a přišli zatím jen na to, že jiskření nezpůsobují plamínky, jelikož se oko poměrně špatně zapaluje, a když už hoří, tak nám neplápolá. Drobná svítící rozžhavená částečka hmoty v očích pravděpodobně vzniká díky elektrickým zkratům v hlavách bydlů, a zpráva takto vysílaná nedává jakýkoli sémantický smysl.

Jak jsem se dočetl, vaši vědci přišli na to, že přitažlivost (nikoli však gravitace), atraktivita, chtíč… je jen levnou brožurkou v oddělení chemie, myšlení pak její elektrifikovanou sestrou. A mně nic vědeckého není cizí…

Podle mých poznámek se musím pokusit v bydlovi vyvolat výrobu C8H11N (fenyletylamin), který vyvolává euforii. Potom budu potřebovat C8H11NO2 (dopamin) způsobující příjemné pocity. Nesmím zapomenout ani na C9H13NO3 (adrenalin), aby měl bydla hodně energie a jel na plný pecky. Z tohoto koktejlu nám postupně vznikne oxytocin, tedy hormon „mazlení“, který se vylučuje při dotýkání, hlazení a samozřejmě také při pokusech o množení.

Bude to fuška, ale co bych pro sebe neudělal! Najít si vhodnou množivku je zásadní úkol! Takhle… Ono to vypadá, že nám trudníkům a zvlášť mně, jde jen o to jedno. Tak na to musím rezolutně a jasně říct, že to v žádném případě, a na tom trvám, prostě to ani náhodou, ani malinko, není lež.

Začnu s kousanci na správných místech… když se prokutám dostatečně hluboko, můžu si jednak pochutnat na nezvyklých jídlech a jednak budu vhodně upravovat hormonální rovnováhu bydly. Postupně přidám dostatek elektrických pulsů, které nasměřuji na správná centra v mozku… A bydla bude můj!

A pro ty, kteří nemají rádi svá zvířátka na svých obličejích, tu mám něco na uklidnění…

Úplně Zbytečná Informace Navíc: Velikost elektrostatické síly přitažlivosti nebo odpuzování mezi dvěma bodovými náboji je přímo úměrná součinu velikosti nábojů a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti mezi nimi. Chápete, ne? To je prý Coulombův zákon. Ovšem neplést s Columbem, který neobjevil Ameriku a jehož ženu, stejně jako Wolowitzovu matku, nikdy neuvidíte…

Zásadní otázka: Píchli jste se někdy o kaktus? Nebo si na něj dokonce sedli?

A máte raději karamelku nebo lízátko?