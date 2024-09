Casifa je jméno koně, kterého jsem koupila Jonášovi, když mu bylo asi 10 let. Sama jsem začala jezdit ve 32 letech, tudíž jsem se to nikdy nenaučila.

Tedy máme Casifu, jedeme na první vyjížďku ven, do lesa.

„Jonáši, oslovuji svého syna, pojedeš první, protože jsi určitě lepší jezdec než já. A buď opatrný. Casifa má údajně dobré vychování, neměla by uskakovat. Ani se lekat.“ Poučuju dítě.

„Pamatuj , že kůň se snad těší na to , že sám sebe vyděsí“ shrnuji.

Takže jsme zhruba v půlce známého okruhu lesem, Jonáš první já za ním. Monitoruju okolí. Zírám daleko před sebe a vidím mezi stromy modré záblesky. Co to může být? Přemýšlím, kde se v lese bere modrá barva. Hle dodávka a se žlutou poštovní trumpetou. Přemýšlím, co dělá v lese. A pošťačka v modré uniformě stojí venku, dveře u řidiče jsou otevřené a dáma v modrém tam přebírá poštu. Divná situace.

Casifa zvedla uši a upřeně hledí vpřed, svaly se jí chvějí vzrušením, těší se , jak se lekne.

A jak se tak blížíme, pozoruju pošťačku, jak se hrabe v poště, strká hlavu do auta a zpátky, patrně špatně vidí na blízko, oddaluje hlavu od listin, zaostřuje.Baba jedna, co takhle listovní tajemství. Tý jo, na místě řidiče sedí chlapík a zdá se, že jí asistuje. Tý jo, neasistuje on jí, ale ona jemu. Přivádí ho do extáze, on mhouří oči slastí. Jonáš je valí ve zvědavém údivu.

Co mám tomu dítěti říct?

„No co, řekni mu to na rovinu“, dávám instrukci sama sobě a děkuj za tuhle příležitost, vysvětlit některé věci v přirozeně vzniklé situaci a ještě s praktickou ukázkou.

„Jonáši, obejdi to auto obloukem“ říkám nahlas a doufám, že to ti dva záletníci uslyší. Možná slyšeli, ale rušit se nenechali.

„Mami já se snažím, ale ona je špatně ovladatelná“

A tak se dítě poučilo o orálním sexu a to pěkně zblízka.

——————————————————————————————

Každou situaci se vždycky snažím využít v tom dobrém. Bez ohledu na diagnózu Parkinsonova nemoc. Posledních 8 let už nejezdím. Pád na hlavu by mohl znamenat vážný problém. Mám totiž v mozku elektrody, které ho stimulují k tvorbě dopaminu. Více v článku Mozek necítí bolest.